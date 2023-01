Mohamed Salah en difficulté alors que les trois premiers de Liverpool ne sont plus “bien entraînés”

Attaquant de Liverpool Mohamed SalahLa mauvaise forme devant le but est due au fait que le club n’a plus les trois avant “bien entraînés” qui ont causé des problèmes aux défenses dans le passé, a déclaré le manager Jurgen Klopp.

Bien que Salah ait marqué 17 buts dans toutes les compétitions à mi-parcours cette saison, il n’en a réussi que sept en Premier League où il a marqué en moyenne près de 24 buts par saison pendant son séjour à Liverpool.

L’attaquant égyptien a remporté trois Golden Boots pour le plus de buts en une saison, mais il est loin d’être à son meilleur après le départ estival de son partenaire d’attaque. Sadio Mané et des blessures à Roberto Firmino, Diogo Jota et Luis Díaz.

“Bien sûr, Mo souffre. C’était une machine bien forée les trois premiers, tout était clair [in] ce que nous faisions. Tout le monde en souffre, c’est clair”, a déclaré Klopp aux journalistes.

“C’est un jeu offensif spécifique qui nécessite beaucoup de travail et beaucoup d’informations, et pas toujours des informations évidentes. Vous créez un sentiment sur beaucoup de ces choses, sur l’endroit où se trouve votre coéquipier et où passer le ballon sans regarder. “

Mohamed Salah ne marque pas autant de buts que d’habitude cette saison. Oli SCARFF/AFP/Getty Images

Mane a déménagé au Bayern Munich à la fin de la saison tandis que Jota, Firmino et Diaz n’ont pas joué depuis la Coupe du monde, Liverpool tombant à la neuvième place du classement.

Liverpool a renforcé son attaque avec la signature à mi-saison de Cody Gakpo qui s’adapte encore à l’équipe, alors que Darwin Nunez n’a pas été constant, marquant un seul but en FA Cup depuis le redémarrage de la saison le mois dernier.

“Dans deux ou trois semaines, quelques options supplémentaires seront disponibles et nous pourrons tout mélanger. Quand Darwin joue, il est évidemment plus haut, il passe derrière”, a ajouté Klopp.

“Nous n’avons jamais joué avec un [number] neuf avant. Même lorsque Sadio jouait dans la position où il laissait tomber [back] en quelques instants. Ce n’est pas le jeu de Darwin, il veut avoir des boules à ses pieds et il est une vraie poignée là-bas.

“C’est bien s’ils étaient tous là et que nous puissions construire quelque chose, mais nous n’avons pas encore pu le faire.”