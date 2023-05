Mohamed Salah devrait rester à Liverpool alors que Jurgen Klopp aborde la perspective de stars en fuite

Jurgen Klopp dit qu’il ne craint pas que Mohamed Salah envisage de quitter Liverpool cet été.

Liverpool est confronté à un défi difficile après avoir échoué à se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine, ce qui signifie qu’il devra se contenter de l’action en Ligue Europa à la place.

4 Klopp est convaincu que Salah restera la saison prochaine Crédit : Getty

4 Salah était clairement mécontent dans un post partagé sur les réseaux sociaux Crédit : Twitter

Pour un joueur comme Salah, jouer dans la meilleure compétition européenne semble juste, mais la star égyptienne risque de rater l’occasion de se mesurer aux meilleurs du continent.

Le joueur de 30 ans, qui a marqué 30 buts et récolté 15 passes décisives, a exprimé sa déception face à la façon dont la saison s’est déroulée sur les réseaux sociaux, déclarant : « Je suis totalement dévasté. Il n’y a absolument aucune excuse à cela.

« Nous avions tout ce dont nous avions besoin pour nous qualifier pour la Ligue des champions l’année prochaine et nous avons échoué. Nous sommes Liverpool et se qualifier pour la compétition est le strict minimum.

« Je suis désolé, mais il est trop tôt pour un article édifiant ou optimiste. Nous vous avons laissé tomber, vous et nous-mêmes. »

Mais malgré le mécontentement évident de Salah quant à la façon dont la saison s’est déroulée, Klopp s’attend à ce que son homme vedette aide Liverpool à remettre les choses en ordre la saison prochaine.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était préoccupé par l’avenir de Salah, Klopp a répondu: « Pas de soucis, non.

« J’ai seulement entendu ce qu’il a dit mais je n’ai rien pu lire qui puisse aller dans cette direction.

« Évidemment, Mo adore être ici et Mo en faisait partie. Il s’est excusé pour ce que ‘nous’ avons fait – pas pour ‘ce que les autres gars ont fait, mais je devais les accompagner’. Tout va bien.

4 Salah a de nouveau été l’un des meilleurs joueurs de Liverpool, mais cela n’a pas suffi à les faire entrer en Ligue des champions Crédit : Getty

« Si jamais un joueur venait me voir et me disait ‘oh, nous ne nous sommes pas qualifiés pour la Ligue des champions, je dois partir’, je le conduirais moi-même dans l’autre club.

« Je prendrais la clé, (et je dirais) ‘viens dans la voiture, où veux-tu aller, je te conduis’.

« Ce serait quelque chose que je ne pourrais jamais comprendre. C’est, je dirais, ‘oh, nous ne nous sommes pas qualifiés pour la Ligue des champions, je dois travailler en Ligue des champions alors j’y vais’. »

Klopp a ajouté: « Je suis responsable de ce gâchis, ou quoi que ce soit, donc vous ne pouvez pas y aller dans ces moments.

4 Salah cherchera désespérément à aider les Reds la saison prochaine Crédit : Getty

« Ce n’est pas le cas de Mo, pas du tout, et personne d’autre ne me l’a dit. Ils demandent s’ils peuvent prendre des vacances plus longues ou quoi que ce soit – mais personne ne me demande si après les vacances ils doivent revenir.

« Donc, ce n’était pas dans notre conversation.

« Je l’ai vu maintenant à la cantine et il souriait. Je ne sais pas pour quelle raison car je ne lui ai pas demandé, mais il n’est pas de mauvaise humeur. C’est tout. »