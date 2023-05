Mohamed Salah dénonce l’échec de la Ligue des champions de Liverpool

L’attaquant de Liverpool Mohamed Salah a déclaré qu’il n’y avait « aucune excuse » pour l’échec de son équipe à se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine après que Manchester United ait décroché jeudi la dernière place parmi les quatre premiers de la Premier League.

La victoire 4-1 de Man United sur Chelsea signifie qu’à un match de la fin, Liverpool est assuré de terminer cinquième et d’accéder à la Ligue Europa. C’est la première fois que Liverpool ne parvient pas à se qualifier pour la meilleure compétition de clubs d’Europe depuis que Salah a rejoint l’équipe en 2017.

« Je suis totalement dévasté » Salah a tweeté. « Il n’y a absolument aucune excuse à cela.

« Nous avions tout ce dont nous avions besoin pour nous qualifier pour la Ligue des champions de l’année prochaine et nous avons échoué. Nous sommes Liverpool et nous qualifier pour la compétition est le strict minimum. Je suis désolé mais il est trop tôt pour un message édifiant ou optimiste. Nous vous laissons vous et nous-mêmes bas. »

Mohamed Salah a disputé la Ligue des champions à chacune de ses six saisons à Liverpool DARREN STAPLES/AFP via Getty Images

Liverpool avait remporté sept matchs consécutifs pour se remettre en lice pour une place parmi les quatre premiers, mais un match nul 1-1 à domicile avec Aston Villa samedi a effectivement mis fin à leurs espoirs avant que Newcastle et Man United ne confirment leur sort dans les jours suivants.

L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, a mené Liverpool à trois finales de la Ligue des champions, en remportant une, au cours des cinq dernières saisons, mais a admis samedi que « nous étions trop longtemps pas assez bons nous-mêmes ».

Il a ajouté que l’équipe doit maintenant se lancer dans la compétition en Ligue Europa.

« Nous le ferons [the Europa League] notre compétition », a déclaré Klopp à BBC Sport. « Je ne suis pas si gâté. Que nous soyons déjà qualifiés pour la Ligue Europa, c’est incroyable avec toutes ces équipes autour de nous. C’est vraiment difficile et nous l’avons fait, c’est bien.

« Pendant si longtemps, nous n’avons même pas pu entendre le son de la Ligue des champions, c’est à quelle distance nous étions. La Ligue Europa est tout à fait correcte. Voyons ce que nous pouvons faire. »

Cela devrait être un grand été pour Liverpool, avec Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner et Alex Oxlade-Chamberlain qui ont déjà confirmé leur départ d’Anfield lorsque leurs contrats expireront à la fin de la saison.