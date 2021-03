Connu pour être une personne polie et humble, Mohamed Salah de Liverpool s’était rendu dans les vestiaires des joueurs kényans après le match international entre l’Égypte et le Kenya, qui s’est soldé par un match nul. L’ailier a été enregistré sur vidéo visitant les vestiaires de l’opposition et les félicitant pour la performance et leur a souhaité bonne chance après avoir échoué à se qualifier pour la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations. Salah a été filmé en train de prononcer un petit discours et a ensuite été applaudi par les joueurs kényans et le président de la Fédération kényane de football, Nick Mwendrwa.

