Mohamed Salah crée un but alors que l’Égypte remporte la Coupe d’Afrique des Nations

La star de Liverpool, Mohamed Salah, a égalisé mercredi l’Égypte lors d’une victoire 2-1 contre la Guinée, qui a assuré une place à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2023.

Serhou Guirassy a donné l’avantage à la Guinée à la 26e minute à Marrakech, dans le centre du Maroc, et le remplaçant Mahmoud Trezeguet a égalisé trois minutes avant la mi-temps sur une passe de Salah.

L’ancien attaquant d’Aston Villa Trezeguet est devenu créateur après 79 minutes avec un centre que Mostafa Mohamed a claqué devant le gardien Ibrahima Kone lors de la confrontation de la cinquième journée du Groupe D.

Une soirée mouvementée pour Trezeguet, basé en Turquie, s’est terminée par un carton jaune dans le temps additionnel après avoir refusé d’être étiré du terrain suite à une blessure, préférant boitiller.

Salah a fait preuve de touches exquises lorsque l’Égypte a rejoint les hôtes de la Côte d’Ivoire, de l’Algérie, du Burkina Faso, du Maroc, du Sénégal, de l’Afrique du Sud et de la Tunisie lors de la pièce maîtresse africaine à partir du 13 janvier.

Parmi les huit pays déjà assurés d’une place au tournoi à 24 équipes, seul le Burkina Faso n’a pas soulevé de trophée symbolisant la suprématie de l’équipe nationale africaine.

Il s’agissait d’une troisième victoire de groupe consécutive du septuple vainqueur record de la Coupe des Nations après une superbe défaite 2-0 contre l’Éthiopie lors de la deuxième journée de juin dernier qui a coûté son poste à l’entraîneur Ehab Galal.

La défaite de la Guinée laisse la deuxième place qualificative du groupe entre eux et le Malawi, qui affrontera l’Éthiopie mardi et les Guinéens au tour final en septembre.

Si le Malawi remporte les deux matches, il finira à égalité avec la Guinée avec neuf points et les records en tête-à-tête détermineront qui terminera deuxième.

– La Gambie remporte un thriller –

La Gambie, qui a dépassé les attentes en tant que débutante en atteignant les quarts de finale de la dernière Coupe des Nations avant de s’incliner face au Cameroun, a devancé le Soudan du Sud 3-2 dans un thriller du Groupe G.

Le Soudan du Sud, qui ne s’est jamais qualifié, a égalisé deux fois avant que le Gambien Hamza Barry, basé au Danemark, ne marque le but de la victoire six minutes après le début du temps additionnel.

Rehan Angier a encaissé un but contre son camp après seulement quatre minutes dans la ville égyptienne d’Ismaïlia – un domicile temporaire pour les Soudanais car ils n’ont pas de stade aux normes internationales.

Valentino Yuel a égalisé au milieu de la première mi-temps sous une chaleur de 31 degrés Celsius (86 degrés Fahrenheit) et il n’y a plus eu de but avant la mi-temps.

Ablie Jallow a donné l’avantage à la Gambie une deuxième fois à mi-chemin de la seconde mi-temps et dans le temps additionnel, Peter Chol a égalisé avant que Barry ne devienne le héros de la Gambie en tirant un rebond dans le filet.

La Guinée-Bissau a eu du mal à vaincre les vairons de Sao Tome et Principe 1-0 grâce à un but de Zinho Gano à la 55e minute, mais les trois points les ont propulsés au-dessus du Nigeria à la première place du groupe A.

Sao Tomé est un autre pays dépourvu d’un stade aux normes internationales et a concédé l’avantage à domicile avec le match organisé à Bissau.

Après avoir concédé 10 buts au Nigeria et cinq à la Guinée-Bissau lors des éliminatoires précédentes, Sao Tomé a fait mieux que prévu dans un match qui a produit 20 tentatives de but, mais seulement trois cadrées.

Le Nigeria affrontera la Sierra Leone dimanche et un match nul pour les Super Eagles suffira à décrocher la qualification pour eux et la Guinée-Bissau.

