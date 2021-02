Mohamed Bazoum remporte un vote historique au milieu des manifestations

Bloomberg

Powell demande à la Fed de continuer à acheter des obligations alors même que les perspectives s’améliorent

(Bloomberg) – Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a signalé que la banque centrale n’était pas près de retirer son soutien à l’économie américaine endommagée par la pandémie alors même qu’il avait exprimé ses attentes pour un retour à une activité plus normale et améliorée plus tard cette année. L’économie est loin de nos objectifs en matière d’emploi et d’inflation, et il faudra probablement un certain temps pour que de nouveaux progrès substantiels soient réalisés », a-t-il déclaré mardi au Comité sénatorial des banques. Il a également minimisé les craintes d’une épidémie d’inflation d’un autre grand plan de relance budgétaire ou d’un déchaînement de la demande refoulée alors qu’un nombre croissant d’Américains sont vaccinés contre le virus. Et il a qualifié la récente montée en flèche des rendements obligataires qui a perturbé le marché boursier de «déclaration de confiance» dans des perspectives économiques solides. La Fed achète actuellement 120 milliards de dollars d’actifs par mois – 80 milliards de dollars de titres du Trésor et 40 milliards de dollars de la dette adossée à des prêts hypothécaires – et s’est engagé à maintenir ce rythme «jusqu’à ce que de nouveaux progrès substantiels» aient été accomplis vers ses objectifs d’emploi maximum et d’inflation de 2%. Le président «n’a donné absolument aucune indication que la Fed envisage de changer son », ont écrit Roberto Perli et Benson Durham, analystes de Cornerstone Macro, dans une note aux clients. Joe Biden et le Congrès montent. Les rendements des obligations ont augmenté grâce aux meilleures perspectives de l’économie et en prévision d’une inflation plus rapide. Certains traders ont également avancé leurs attentes concernant la première hausse des taux d’intérêt de la Fed depuis qu’elle a effectivement ramené les taux à zéro l’année dernière.Powell a déclaré qu’il était important de déterminer ce qui se cachait derrière les rendements obligataires plus élevés, à savoir les attentes d’un retour à un niveau plus normal. « D’une certaine manière, c’est une déclaration sur la confiance de la part des marchés que nous aurons une reprise robuste et finalement complète », at-il dit. L’action des prix du marché a été volatile à la suite de la publication du texte de la déclaration d’ouverture de Powell, avec 10- Les rendements annuels ont initialement augmenté de quelques points de base pour atteindre les sommets de la session de 1,3875%, avant que le mouvement ne s’est rapidement évanoui et que les rendements ne redescendent à peu près du même montant. , par rapport à la période de début 2024 fixée au début du mois.Lire la suite: Les traders voient des hausses antérieures de la Fed, alors même que Goldman met en garde sur les actions de la société PaceTechnology a entraîné une baisse des cours des actions américaines sur T mercredi sur l’inquiétude que les valorisations soient devenues incontrôlables dans un contexte de hausse des rendements obligataires et de paris sur une inflation plus rapide. Même avec une faiblesse récente, l’indice S&P 500 est toujours en hausse de plus de 70% par rapport aux creux atteints en mars dernier. Powell a déclaré qu’il n’avait pas d’opinion sur le point de savoir si cela constituait une bulle boursière, notant qu’il y avait des opinions exprimées sur les deux. côtés de cette proposition. « Personne ne peut vraiment identifier » une bulle, a-t-il dit. Powell a admis que la politique monétaire souple a joué un rôle dans la hausse des prix des actifs. Mais il a déclaré que d’autres forces étaient également en jeu, y compris les attentes d’une croissance économique plus rapide. « Bien que nous ne devions pas sous-estimer les défis auxquels nous sommes actuellement confrontés, les développements indiquent une amélioration des perspectives pour plus tard cette année », a déclaré Powell. «En particulier, les progrès en cours dans le domaine des vaccinations devraient aider à accélérer le retour à des activités normales.» En réponse à une question, le président de la Fed a déclaré que la croissance pourrait être de 6% cette année. L’économie s’est contractée de 2,5% l’an dernier. L’économie a démarré 2021 sur une bonne note, avec l’accélération des ventes au détail et de la production industrielle. À la suite des données plus fermes, Bloomberg Economics a relevé la semaine dernière ses prévisions de croissance pour 2021 à 4,6% contre 3,5% et a déclaré que cela pourrait augmenter jusqu’à 6% -7% si le programme d’aide de 1,9 billion de dollars de Biden était adopté. Les remarques préparées du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, devant le Comité sénatorial des banques, ont montré peu ou pas d’écart par rapport au ton des récentes déclarations publiques. Mais «pas de nouvelles» est une nouvelle en soi, car cela montre que la Fed est inébranlable dans sa politique, malgré la hausse des rendements du Trésor et une amélioration du ton de la plupart des données économiques .– Carl Riccadonna et Yelena Shulyatyeva, économistes Remarque, cliquez ici Le marché de l’emploi s’est cependant assoupli, les demandes de prestations de chômage ayant atteint un sommet de quatre semaines au cours de la dernière période de rapport. Le mois dernier, la masse salariale a à peine augmenté, de 49 000, après une baisse de 227 000 en décembre, et si le chômage est tombé à 6,3%, cela reflète en partie davantage de personnes quittant la population active. «Le niveau élevé de chômage a été particulièrement sévère pour les travailleurs à bas salaire et Afro-américains, hispaniques et autres groupes minoritaires », a déclaré Powell. «La dislocation économique a bouleversé de nombreuses vies et créé une grande incertitude quant à l’avenir.» Il a réitéré l’engagement de la Fed de maintenir les taux d’intérêt à court terme proches de zéro jusqu’à ce que le marché du travail ait atteint son maximum d’emploi et que l’inflation se soit accélérée à 2% – et L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle a augmenté de 1,3% en décembre 2020 par rapport à l’année précédente, bien en dessous de l’objectif d’inflation de 2% de la Fed. Après avoir éliminé les coûts alimentaires et énergétiques volatils, l’inflation sous-jacente a atteint 1,5%. «Je ne m’attends vraiment pas à ce que nous soyons dans une situation où l’inflation atteindra des niveaux inquiétants», a déclaré Powell. les mois à venir, alors que les niveaux de prix actuels sont comparés aux valeurs déprimées d’il y a un an, lorsque l’économie était pratiquement fermée, mais cet effet sera temporaire.Les prix peuvent également être augmentés plus tard dans l’année par la demande refoulée publiée comme un nombre croissant des Américains se font vacciner contre le virus. Mais il a déclaré que l’augmentation de l’inflation ne serait probablement pas importante ou durable.Certains économistes, notamment l’ancien secrétaire au Trésor Lawrence Summers, ont averti que le plan de relance de 1,9 billion de dollars de Biden pourrait entraîner une surchauffe de l’économie et une inflation beaucoup plus rapide – – une préoccupation que les responsables de l’administration ont repoussée comme exagérée.Bien que Powell s’abstienne soigneusement de commenter le paquet Biden, il a déclaré qu’il n’y avait pas eu de lien étroit entre les déficits budgétaires plus importants et l’inflation récemment (ajoute la bulle de Powell dans 13e, 14e paragraphes) Pour plus d’articles comme celui-ci, veuillez nous rendre visite sur bloomberg.com Abonnez-vous maintenant pour rester en tête avec la source d’information commerciale la plus fiable. © 2021 Bloomberg LP