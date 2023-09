Mohamed al-Fayed, magnat dont le fils Dodi est mort avec la princesse Diana, décède à XX

Mohamed al-Fayed, un magnat d’origine égyptienne qui se décrit lui-même comme un étranger indésirable en Angleterre, qui partageait le chagrin avec la royauté britannique pour son fils Dodi et la princesse Diana après que leur brève histoire d’amour se soit terminée par une tragédie, est décédé le 30 août. Il avait 94 ans. Son décès a été rapporté par l’Associated Press, citant une déclaration familiale publiée par le Fulham Football Club. M. Fayed était auparavant propriétaire de l’équipe. Aucun autre détail n’était immédiatement disponible.

M. Fayed, dont les avoirs comprenaient des monuments londoniens tels que le grand magasin Harrods, est devenu mieux connu dans le monde à travers le prisme du chagrin collectif après la mort de Diana en 1997 dans un accident de voiture à grande vitesse à Paris. Dans sa patrie d’adoption, la Grande-Bretagne, cependant, la vie et l’héritage de M. Fayed étaient beaucoup plus complexes.

Les admirateurs le considéraient comme un bâtisseur d’empire inspirant avec des réalisations telles que le financement du drame historique oscarisé de 1981 « Chariots of Fire » et la relance du vénérable magazine humoristique Punch en 1996 pour une dernière période de six ans. Les critiques, quant à eux, ont avancé des affirmations – jamais prouvées – selon lesquelles M. Fayed était en quelque sorte un homme fragile vêtu d’un costume et d’un ascot sur mesure, embellissant sa fortune et ses antécédents.

Au cours de ses dernières années, M. Fayed est devenu de plus en plus isolé en raison de son obsession auto-alimentée selon laquelle une vaste conspiration a conduit à l’accident de voiture qui a tué Dodi, Diana et leur chauffeur peu après leur départ de l’hôtel Ritz, propriété de Fayed, sur la place Vendôme.

Le bourdonnement constant des scandales et des querelles a été largement considéré comme sapant la quête de M. Fayed d’obtenir la citoyenneté britannique. Pourtant, M. Fayed représentait également un fait incontournable de la vie britannique : l’afflux d’argent arabe à Londres depuis les années 1960 et la manière dont les nouveaux arrivants aux poches profondes ont influencé la vie et l’économie de la capitale.

M. Fayed, dont la valeur nette dans Forbes 2022 est estimée à 2 milliards de dollars, a pris un plaisir particulier à peaufiner les sensibilités hautaines.

Après avoir acquis Harrods au milieu des années 1980, M. Fayed a rapidement bouleversé une culture de vente au détail sclérosée. M. Fayed a recherché des marques plus audacieuses et a ouvert une « salle égyptienne » vantant les mini-pyramides et les sphinx. Certains commentateurs ont décrié l’atmosphère de « bazar » qui envahit la grande dame des magasins londoniens, vieille de plus de 150 ans.

M. Fayed a doublé sa mise en disant (avec une ironie digne de la meilleure satire de Punch) qu’il voulait être momifié et enseveli dans Harrods comme un pharaon.

Lorsque M. Fayed était propriétaire du club de football de Fulham à Londres, il a stupéfié l’establishment sportif en 2011 en érigeant une statue de 7½ pieds de son défunt ami Michael Jackson à l’extérieur du stade. M. Fayed a affirmé que le chanteur était un fan de l’équipe, même s’il n’aurait fait qu’une seule apparition à un match en tant qu’invité du propriétaire. La statue a été retirée lorsque M. Fayed a vendu le club en 2013.

Il a un jour plaisanté dans un tabloïd britannique en disant qu’il prévoyait de se cloner 2 000 fois, expliquant plus tard avec un sourire : « Je voulais juste contrarier l’establishment britannique. »

Le cercle de connaissances et de contacts de l’homme d’affaires était éclectique et vaste : des brillants de tous bords, des politiciens pro-business, dont Margaret Thatcher, alors Premier ministre, des potentats comme le sultan de Brunei et le marchand d’armes Adnan Khashoggi. Le mariage de deux ans de M. Fayed avec la sœur de Khashoggi, Samira, a donné naissance à un enfant, Emad, connu de tous sous le nom de Dodi, en 1955.

« On dit toujours que la Grande-Bretagne est une nation de commerçants, et un Égyptien s’est avéré le roi des commerçants. . . . C’était un grand showman », a déclaré Robert Lacey, un éminent biographe de la royauté britannique, au Washington Post en 2016.

Mais M. Fayed s’inquiète également de ce qu’il perçoit comme des tentatives des puissantes cliques britanniques de faire dérailler ses ambitions.

M. Fayed « s’est senti à jamais snobé », a déclaré Lacey.

Il s’est battu pendant des années – et a finalement eu gain de cause – contre les affirmations d’un rival d’Harrods selon lesquelles M. Fayed avait énormément gonflé ses finances personnelles et fabriqué des histoires sur ses ancêtres en tant que marchands de coton et constructeurs navals égyptiens influents. En 1989, un comité d’enquête s’est rangé du côté des allégations fabulistes – affirmant que M. Fayed venait d’« origines respectables mais humbles » – mais a laissé de côté la vente de 1,05 milliard de dollars. En 2010, Harrods a été vendu pour environ 2,25 milliards de dollars à la branche d’investissement publique du Qatar après ce que M. Fayed a décrit comme un mécontentement à l’égard de la bureaucratie britannique et un désir de ralentir son rythme de travail.

Lors des funérailles de Diana, M. Fayed se trouvait à l’intérieur de l’abbaye de Westminster, mais à l’écart de la famille royale. Son fils a été enterré plus tôt à l’extérieur de Londres.

Sa rupture totale avec la famille royale est survenue peu de temps après, lorsqu’il a publiquement accusé des membres tels que le prince Philip, le mari de la reine, de faire partie d’une cabale anti-Diane. Le palais de Buckingham a décrit M. Fayed comme déséquilibré – et il est passé d’adorable voyou à une punchline aux yeux de nombreux Britanniques.

M. Fayed a affirmé que l’accident de voiture à Paris provenait d’un complot de grande envergure, allant jusqu’aux renseignements britanniques et au palais de Buckingham. Une enquête menée en 2008 a conclu que la conduite imprudente du chauffeur Henri Paul et la poursuite des paparazzi se sont combinées pour provoquer l’accident.

M. Fayed n’a pas hésité. Il a investi 4 millions de dollars dans un documentaire de 2011, « Unlawful Killing », construit autour des allégations selon lesquelles Diana a été assassinée. Le film n’a pas été diffusé à grande échelle après que ses producteurs n’ont pas pu obtenir d’assurance contre d’éventuelles accusations de diffamation.

Malgré tout cela, M. Fayed a présenté à plusieurs reprises des demandes de citoyenneté britannique, qui ont été refusées. Les raisons spécifiques n’ont jamais été rendues publiques, mais les commentateurs affirment qu’elles incluent probablement ses querelles publiques et ses accusations.

Mohamed Abdel Moneim al-Fayed est né à Alexandrie, en Égypte, le 27 janvier 1929, selon les registres commerciaux britanniques. D’autres sources, notamment « Who’s Who », ont rapporté que l’année était 1933. Il n’a jamais clarifié publiquement la date.

Une obscurité similaire enveloppait sa jeunesse. Malgré ses affirmations selon lesquelles il était issu d’une puissante lignée marchande, la version la plus prosaïque – mais la plus acceptée – était qu’il avait grandi en vivant avec les moyens du salaire d’enseignant de son père. Au début de la vingtaine, M. Fayed se lançait seul, colportant apparemment des machines à coudre Singer et du Coca-Cola.

À cette époque, il a rencontré Khashoggi, d’origine saoudienne. M. Fayed a noué une relation amoureuse avec la sœur de Khashoggi, qui a abouti à un mariage en 1954. Cela n’a pas duré, mais M. Fayed était désormais lié par le sang au clan Khashoggi par leur fils Dodi. C’était une carte de visite clé pour accéder au monde des affaires au-delà de l’Égypte.

M. Fayed a utilisé les introductions arrangées par Khashoggi pour réaliser des investissements lucratifs aux Émirats arabes unis au début des années 1960 et pour obtenir des contrats de construction en Haïti sous le dictateur François « Papa Doc » Duvalier.

Au milieu des années 1960, M. Fayed et ses deux jeunes frères avaient déménagé en Angleterre pour superviser leur conglomérat pétrolier, de construction et de transport maritime en pleine croissance. M. Fayed cherchait particulièrement désespérément à être accepté dans sa nouvelle vie européenne.

En 1979, M. Fayed a apporté un joyau parisien en déclin, le Ritz, et a dirigé une rénovation majeure. Peu de temps après, il a investi 3 millions de dollars pour « Les Chariots de Feu » (Dodi était répertorié comme producteur exécutif), l’histoire vraie d’un groupe de coureurs britanniques se préparant pour les Jeux olympiques de 1924. L’un des personnages principaux, le sprinter Harold Abrahams – un étudiant juif à Cambridge – reflétait certains des sentiments d’aliénation et de préjugés de M. Fayed en Grande-Bretagne.

La réputation de M. Fayed a atteint le sultan de Brunei – parmi les hommes les plus riches du monde – qui admirait la façon dont M. Fayed chevauchait les mondes occidental et musulman. Dans un acte de foi immense, le sultan a donné en 1984 procuration à M. Fayed pour un large éventail d’affaires. L’année suivante, M. Fayed a utilisé la propriété londonienne achetée pour le sultan comme levier pour acquérir la chaîne de vente au détail House of Fraser, le groupe détenant Harrods, selon les médias britanniques.

Cet accord financier à plusieurs niveaux a suscité une contestation au vitriol de la part de l’homme d’affaires britannique notoirement controversé Roland « Tiny » Rowland, qui a affirmé que M. Fayed ne faisait que profiter de l’argent du sultan et avait embobiné les superviseurs du commerce. En 1988, les enquêteurs n’ont trouvé aucune raison d’annuler la vente de Harrods – alors même que ses revenus augmentaient et que M. Fayed affublait le surnom de « Président Mo ».

M. Fayed a attribué la lutte aux phobies anti-étrangers.

« C’est le fantasme colonial et impérial », a-t-il déclaré au New York Times en 1995. « Quiconque vient d’une colonie. . . ils pensent qu’il n’est rien. Vous prouvez donc qu’ils sont meilleurs qu’ils ne le sont. Vous faites des choses qui font parler de lui en ville. Et ils pensent : « Comment peut-il ? Ce n’est qu’un Égyptien.

Il n’abandonnerait cependant pas la Grande-Bretagne. Il a maintenu à flot le magazine Punch, qui perdait de l’argent, jusqu’en 2002 et a bénéficié des acclamations des supporters de Fulham lorsque l’équipe est revenue en Premier League anglaise. La vente d’Harrods semble cependant marquer un tournant.

Il a principalement déménagé sa vie à Genève avec sa famille. Les survivants comprennent sa seconde épouse, l’ancien mannequin finlandais Heini Wathén, et leurs quatre enfants : Camilla, Jasmine, Omar et Karim.

Pourtant, même si sa place dans la vie britannique s’effaçait, il n’a jamais abandonné son ressentiment d’avoir été snobé en tant que compatriote.

« J’ai deux nounous philippines qui ont un passeport britannique, et pas moi », a-t-il déclaré au London Guardian en 2006. « Je n’ai pas besoin de [a] Passeport britannique. Quand tu courais dans une peau de bête, mes ancêtres construisaient les pyramides.