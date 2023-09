Mohamed Al Fayed : l’ancien propriétaire du Harrods et du Fulham FC est décédé à l’âge de 94 ans | Dernières nouvelles

Mohamed Al Fayed est décédé à l’âge de 94 ans.

Le décès d’Al Fayed survient juste un jour après le 26e anniversaire de la mort de son fils.

Selon Sky News, Al Fayed est décédé tôt vendredi matin et a été enterré dans le centre de Londres après la prière du vendredi à la mosquée centrale de Londres, à Regent’s Park.

L’homme d’affaires d’origine égyptienne était surtout connu comme ancien propriétaire du grand magasin Harrods et du club de football Fulham à Londres.

Il a vendu Harrods à Qatar Holdings en mai 2010.

Trois ans plus tard, il vend également le Fulham FC à l’homme d’affaires américain Shahid Khan.

Le fils d’Al Fayed, le producteur de films Dodi Fayed, est décédé le 31 août 1997 dans la même voiture que la princesse Diana, lors d’un accident à Paris.

Il a mené une longue campagne après leur mort, affirmant que l’accident n’était pas un accident et qu’il avait été orchestré par les services de sécurité britanniques.

Cependant, la police française a conclu qu’il s’agissait d’un accident dû en partie à un excès de vitesse et à un taux d’alcoolémie élevé dans le sang du conducteur Henri Paul. Une enquête de la police britannique a confirmé cette affirmation.

Le Fulham FC a rendu hommage à l’homme d’affaires vendredi.

Son successeur, Shahid Khan, a déclaré : « Au nom de tout le monde au Fulham Football Club, j’adresse mes sincères condoléances à la famille et aux amis de Mohamed Al Fayed à l’annonce de son décès à l’âge de 94 ans.

« L’histoire de Fulham ne peut être racontée sans un chapitre sur l’impact positif d’Al Fayed en tant que président.

« On se souviendra de son héritage pour notre promotion en Premier League, une finale de Ligue Europa et des moments de magie pour les joueurs et les équipes.

« J’ai toujours apprécié mon temps avec Al Fayed, qui était sage, coloré et engagé envers Fulham, et je lui serai éternellement reconnaissant de sa confiance en moi pour lui succéder à la présidence en 2013.

« Je me joins à nos supporters du monde entier pour célébrer la mémoire de Mohamed Al Fayed, dont l’héritage sera toujours au cœur de notre tradition au Fulham Football Club. »

Né à Alexandrie en 1929, il fonde une compagnie maritime avant de s’installer à Londres dans les années 1960.

Il devient rapidement un ami de la famille royale et de la haute société et rachète des entreprises prestigieuses telles que l’hôtel Ritz à Paris en 1979 et Harrods en 1985.

Il a ensuite acheté Fulham en 1997 pour 6,25 millions de livres sterling.

Al Fayed est devenu un ami de la princesse Diana grâce à son parrainage d’œuvres caritatives et d’événements auxquels participent des membres de la famille royale.

