Mohamed Al-Fayed, dont le fils est mort avec la princesse Diana, accusé de multiples viols – National

Une enquête de la BBC a révélé plus d’une douzaine d’allégations de viol et d’agression sexuelle de la part de Mohamed Al-Fayed, ancien propriétaire du grand magasin Harrods et père de Dodi Fayed, décédé aux côtés de Diana, princesse de Galles, dans un accident de voiture en 1997.

Al-Fayed est décédé l’année dernière à l’âge de 94 ans. L’homme d’affaires milliardaire a fait face à des allégations d’agression sexuelle de son vivant, mais le documentaire de la BBC Al-Fayed : Predator chez Harrodsdiffusé jeudi, représente le recueil d’allégations le plus complet à ce jour.

Plus de 20 femmes qui étaient employées par Al-Fayed a déclaré à la BBC qu’il les a agressées sexuellement. Beaucoup d’entre elles disent avoir été violées.

Harrods, vendu par Al-Fayed au fonds souverain du Qatar en 2010, se dit « profondément consterné » par les allégations contre son ancien propriétaire et a présenté ses excuses à ses victimes présumées.

« Il s’agit des actes d’un individu qui avait l’intention d’abuser de son pouvoir partout où il opérait et nous les condamnons dans les termes les plus forts. Nous reconnaissons également que pendant cette période, en tant qu’entreprise, nous avons failli à nos employés qui ont été ses victimes et pour cela, nous présentons nos sincères excuses », a déclaré le grand magasin. a écrit dans un communiqué de presseajoutant que l’entreprise est aujourd’hui « une organisation très différente » de ce qu’elle était autrefois.

Harrods fait face à plusieurs plaintes civiles de femmes qui affirment avoir été abusées par Al-Fayed et que Harrods a contribué à dissimuler ses crimes présumés. Le grand magasin affirme que sa « priorité est de régler les plaintes le plus rapidement possible, en évitant de longues procédures judiciaires pour les femmes impliquées ».

Les allégations

D’anciens employés d’Al-Fayed ont déclaré à la BBC que c’était un secret de polichinelle qu’il abusait des femmes, mais l’ancien patron de Harrods cultivait une culture de la peur au sein du grand magasin de luxe qui empêchait les femmes de s’exprimer.

Les hommes et les femmes qui travaillaient pour lui ont déclaré qu’Al-Fayed visitait régulièrement les rayons des magasins Harrods, à la recherche de jeunes femmes qu’il trouvait attirantes. Ces femmes étaient ensuite promues pour travailler dans ses bureaux à l’étage.

Le grand magasin Harrods à Knightsbridge à Londres, en Angleterre, en 2012.

Oli Scarff/Getty Images



Les agressions présumées ont eu lieu dans les bureaux de Harrods et dans les nombreuses propriétés d’Al-Fayed, notamment un appartement londonien sur Park Lane, sa propriété de Villa Windsor à Paris et l’hôtel Ritz à Paris, dont Al-Fayed était propriétaire.

Treize femmes ont déclaré à la BBC qu’Al-Fayed les avait agressées sexuellement à son adresse de Park Lane. Quatre d’entre elles ont déclaré avoir été violées, dont l’une de ses assistantes personnelles qui travaillait pour Harrods dans les années 1990.

L’employée, « Rachel », dont le nom a été modifié pour protéger son identité, a déclaré qu’elle avait été appelée dans l’appartement de luxe d’Al-Fayed après le travail un soir. Al-Fayed lui a demandé de s’asseoir sur le lit, a posé sa main sur sa jambe puis s’est mis sur elle.

« Je me souviens avoir senti son corps sur moi, son poids. Je l’ai entendu faire des bruits. Et… je me suis retrouvée quelque part ailleurs dans ma tête », a-t-elle déclaré. « Il m’a violée. »

Une autre femme, qui a déclaré qu’elle était adolescente lorsque Al-Fayed l’a violée dans l’appartement de Park Lane, a déclaré que le milliardaire était « un monstre, un prédateur sexuel sans aucune morale » et que le personnel de Harrods était ses « jouets ».

« Nous étions tous effrayés. Il cultivait activement la peur. S’il disait « saute », les employés demandaient « à quelle hauteur ».

Une autre assistante personnelle d’Al-Fayed, identifiée uniquement sous le nom de « Gemma », a déclaré que son patron l’avait violée lors d’un voyage de travail à l’étranger alors qu’elle séjournait dans cette propriété de Villa Windsor.

« Je lui ai dit : « Non, je ne veux pas que tu le fasses. » Et il a continué à essayer de monter dans le lit, à ce moment-là, il était en quelque sorte sur moi et [I] « Je ne pouvais vraiment pas bouger », a déclaré Gemma. « J’étais presque à plat ventre sur le lit et il s’est simplement appuyé sur moi. »

Gemma a déclaré qu’Al-Fayed lui avait dit de se laver agressivement avec Dettol, une marque de nettoyant antiseptique, après l’agression présumée.

« Il voulait évidemment que j’efface toute trace de sa présence à proximité de moi », a-t-elle déclaré.

« Culture de la peur »

Tony Leeming, directeur de rayon chez Harrods, qui a travaillé dans le magasin de 1994 à 2004, a déclaré que « ce n’était même pas un secret » qu’Al-Fayed maltraitait ses employés.

« J’étais au courant des violences faites aux femmes quand j’étais dans l’atelier », a déclaré Leeming. « Et je pense que si j’étais au courant, tout le monde le savait. Ceux qui disent le contraire mentent, je suis désolée. »

« Nous savions qu’il avait un intérêt très fort pour les jeunes filles », a déclaré Eamon Coyle, ancien directeur adjoint de la sécurité.

Les employés avaient peur de s’exprimer, car il y avait des allégations selon lesquelles Al-Fayed aurait mis des micros dans le magasin avec des écoutes téléphoniques et des caméras. Coyle affirme qu’Al-Fayed « a mis sur écoute tous ceux qu’il voulait » et qu’une partie de son travail en tant que responsable de la sécurité consistait à écouter les enregistrements des appels.

Un autre employé a déclaré à la BBC : « Il y avait très certainement une culture de la peur dans tout le magasin, du plus petit jusqu’au plus haut fonctionnaire. »

L’image publique d’Al-Fayed

Originaire d’Egypte, Al-Fayed s’est installé au Royaume-Uni en 1974 et est devenu une personnalité publique bien connue, apparaissant dans des talk-shows à la télévision aux heures de grande écoute. Son fils aîné Dodi est devenu internationalement connu comme le petit ami de la princesse Diana, après son divorce avec l’actuel roi Charles.

Al-Fayed apparaît même comme un personnage dans la série Netflix La Couronnequi met en scène l’histoire récente de la famille royale britannique. Al-Fayed a été interprété — de manière plutôt favorable, et comme un père aimant et dévoué — par l’acteur Salim Daw.

La célébrité d’Al-Fayed, grâce à ses apparitions dans les médias et à sa proximité avec la famille royale, lui a donné l’image d’un homme d’affaires « agréable et sociable », rapporte la BBC. Mais l’une des victimes présumées affirme qu’il était « vil » et qu’il ne faut pas se souvenir de lui de manière positive.

Mohamed Al-Fayed se tient aux côtés de Diana, princesse de Galles, avec le prince Charles lors de la Harrods Polo Cup à Smith’s Lawn à Windsor, au Royaume-Uni, en juillet 1987.

Jayne Fincher/Archives de la princesse Diana/Getty Images



La femme, identifiée uniquement sous le nom de « Sophia », a déclaré qu’elle avait travaillé comme assistante personnelle d’Al-Fayed de 1988 à 1991 et que son patron avait tenté de la violer à plusieurs reprises.

« Il était ignoble », a déclaré Sophia. « Cela me met en colère, les gens ne devraient pas se souvenir de lui comme ça. Il n’était pas comme ça. »

Sophia a déclaré avoir été agressée sexuellement et qu’elle estimait qu’elle ne pouvait rien faire contre son puissant patron.

« Je ne pouvais pas partir. Je n’avais pas de maison (familiale) où retourner, je devais payer un loyer », a-t-elle déclaré. « Je savais que je devais traverser cette épreuve et je ne le voulais pas. C’était horrible et j’avais la tête qui tournait. »

Vanity Fair et ITV ont publié des révélations sur Al-Fayed avant sa mort, respectivement en 1995 et 1997, bien que ces enquêtes n’aient pas contribué à ternir la réputation d’Al-Fayed à long terme.

Lorsque l’homme d’affaires milliardaire est décédé en août 2023, les hommages ont afflué. L’acteur qui l’a incarné dans La Couronne Il a écrit qu’il était « profondément attristé » d’apprendre son décès et a décrit Al-Fayed comme un « géant, qui est venu de rien et est devenu tout ».

Quatorze des femmes interrogées par la BBC ont intenté des poursuites civiles contre Harrods pour dommages et intérêts, leurs avocats faisant valoir que le magasin était responsable du lieu de travail dangereux.

