Mohamed Al-Fayed, ancien propriétaire d’Harrods dont le fils a été tué dans un accident avec la princesse Diana, décédé à 94 ans

Mohamed Al-Fayed, ancien propriétaire du célèbre grand magasin Harrods à Londres dont le fils a été tué dans un accident de voiture avec la princesse Diana, est décédé, a annoncé sa famille. Il avait 94 ans.

Al-Fayed, un homme d’affaires égyptien autodidacte qui était également ancien propriétaire du Fulham Football Club, a été dévasté par la mort de son fils Dodi Fayed dans un accident de voiture à Paris avec la princesse Diana il y a 26 ans. Il a passé le reste de sa vie à pleurer cette perte et à combattre l’establishment britannique qu’il accusait d’être responsable de leur mort.

« Mme Mohamed Al-Fayed, ses enfants et petits-enfants souhaitent confirmer que son mari bien-aimé, leur père et leur grand-père, Mohamed, est décédé paisiblement et âgé le mercredi 30 août 2023 », a indiqué sa famille dans un communiqué publié. par le Fulham FC, une équipe de football anglaise dont il était autrefois propriétaire.

« Il a profité d’une retraite longue et épanouie, entouré de ses proches. »

