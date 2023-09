Mohamed Al-Fayed, ancien propriétaire de Harrods, est décédé à 94 ans

LONDRES –

Mohamed al-Fayed, le milliardaire égyptien autodidacte qui a acheté le grand magasin Harrods et a promu la théorie du complot discréditée selon laquelle la famille royale était à l’origine de la mort de son fils et de la mort de Diana, princesse de Galles, a déclaré le Fulham Football Club dans un communiqué. .

« Au nom de tout le monde au Fulham Football Club, j’adresse mes sincères condoléances à la famille et aux amis de Mohamed Al Fayed à l’annonce de son décès à l’âge de 94 ans », a déclaré Shahid Khan, qui a succédé à al-Fayed en tant que propriétaire du club de football de Londres. club.

Né dans la ville égyptienne d’Alexandrie, al-Fayed a commencé sa carrière en vendant des boissons gazeuses, puis a travaillé comme vendeur de machines à coudre. Il a bâti la fortune de sa famille dans l’immobilier, le transport maritime et la construction, d’abord au Moyen-Orient puis en Europe.

Même si al-Fayed possédait des symboles de l’establishment tels que Harrods, Fulham et l’hôtel Ritz à Paris, il a toujours été un étranger en Grande-Bretagne, toléré mais pas accepté.

Il s’est brouillé avec le gouvernement britannique à cause de son refus de lui accorder la citoyenneté du pays qui était son domicile pendant des décennies et a souvent menacé de s’installer en France, ce qui lui a décerné la Légion d’honneur, sa plus haute distinction civile.

Al-Fayed – qui peut être charmant, autocratique, vindicatif et parfois extrêmement franc – a passé 10 ans à tenter de prouver que Diana et son fils Dodi avaient été assassinés lorsque leur voiture s’est écrasée dans un tunnel routier à Paris en 1997 alors qu’ils tentaient de distancer les paparazzi. photographes à moto.

Sans aucune preuve, selon l’enquête sur la mort de Diana, il a affirmé qu’elle portait l’enfant de Dodi et a accusé le prince Philip, le mari de la reine, d’avoir ordonné aux services de sécurité britanniques de la tuer pour l’empêcher d’épouser un musulman et d’avoir son bébé.

Si al-Fayed était connu pour son invention, son exagération et sa vantardise, il a également été une figure centrale dans des moments clés de l’histoire récente de la Grande-Bretagne.

Son rachat rancunier d’Harrods en 1985 a déclenché l’une des querelles commerciales les plus amères de Grande-Bretagne, tandis qu’en 1994, il a provoqué un scandale en révélant qu’il avait payé des hommes politiques pour poser des questions en son nom au Parlement.

Tout le monde à Fulham a été incroyablement attristé d’apprendre le décès de notre ancien propriétaire et président, Mohamed Al Fayed. Nous devons beaucoup de gratitude à Mohamed pour ce qu’il a fait pour notre club, et nos pensées vont désormais à sa famille et à ses amis en cette période sombre. – Club de football de Fulham (@FulhamFC) 1er septembre 2023

Comme beaucoup de milliardaires, al-Fayed a rejeté les conventions. Il a dit un jour qu’il voulait être momifié dans un sarcophage doré situé dans une pyramide de verre sur le toit d’Harrods.

Dans le magasin, où il a institué un code vestimentaire – même pour les clients – qu’il a fait respecter en personne, il a installé une statue commémorative kitsch en bronze représentant Diana et Dodi dansant sous les ailes d’un albatros.

En tant que propriétaire de Fulham, il a érigé une statue à paillettes plus grande que nature de Michael Jackson à l’extérieur du sol, même si le chanteur n’a assisté qu’à un seul match. Lorsque les gens se plaignaient, il disait : « Si des fans stupides ne comprennent pas ou n’apprécient pas un tel cadeau, ils peuvent aller en enfer. »

REPRISE DE HARRODS

Une grande partie du passé d’al-Fayed reste trouble – même sa date de naissance. Il a déclaré qu’il était né en Égypte, alors sous domination britannique, en 1933. Cependant, une enquête du gouvernement britannique sur le rachat de Harrods a indiqué 1929.

Al-Fayed est devenu résident en Grande-Bretagne en 1974 et a ajouté le al à son nom. Présentant cela comme une autoglorification, le magazine satirique Private Eye l’a surnommé le « drôle de pharaon ».

En 1985, lui et ses frères ont battu l’homme d’affaires Roland « Tiny » Rowland chez Harrods, l’un des magasins les plus célèbres au monde.

Al-Fayed espérait que l’achat du magasin lui permettrait d’être accepté dans la société britannique. Au lieu de cela, cela a conduit à une série d’âpres confrontations.

Rowland a emmené al-Fayed et ses frères devant une enquête du ministère du Commerce, affirmant qu’ils avaient déformé leur richesse.

L’enquête a mis en doute leur origine au sein d’une riche famille d’affaires, leurs relations d’affaires passées et leurs ressources financières indépendantes.

Après un quart de siècle de propriété, al-Fayed a vendu Harrods au fonds souverain du Qatar en 2010.

La demande de citoyenneté britannique d’Al-Fayed a été refusée par le gouvernement en 1995. Il a déclaré que le racisme le maintenait en marge de l’acceptabilité.

Un an plus tôt, al-Fayed avait embarrassé le gouvernement en révélant qu’il avait fait des cadeaux et des paiements à des hommes politiques en échange de questions parlementaires posées à sa place. Le scandale dit du « cash for questions » a mis fin à la carrière de quatre hommes politiques, dont un ministre.

Les allégations de sordide ont miné les conservateurs, qui ont perdu une élection écrasante face au leader travailliste Tony Blair en 1997.

DIANA ET DODI

Cet été-là, Dodi, le fils d’al-Fayed, a entamé une relation avec la princesse de Galles, qui avait divorcé du prince Charles, héritier du trône britannique. Dodi et Diana ont été photographiés par les tabloïds britanniques en vacances sur un yacht dans le sud de la France.

Après un voyage à Paris, le couple a été tué lorsque leur Mercedes, conduite à grande vitesse par un chauffeur qui buvait du whisky et tentait d’échapper aux paparazzi, s’est écrasée contre un pilier en béton du tunnel du Pont de l’Alma.

En proie au chagrin et à un immense sentiment d’injustice, al-Fayed a dépensé des millions en batailles juridiques pour garantir la tenue d’une enquête.

Lorsque cela a commencé à Londres, dix ans après l’accident, al-Fayed accusait d’être impliqués tous les membres de la famille royale, le Premier ministre Blair, la sœur de Diana, Sarah, les embaumeurs français du corps de Diana et les ambulanciers parisiens.

Mais le jury a déclaré que le couple avait été tué illégalement par la conduite de leur chauffeur. Al-Fayed a déclaré qu’il acceptait le verdict et renonçait à toute tentative judiciaire visant à prouver qu’ils avaient été assassinés.

« Je laisse le reste à Dieu pour qu’il se venge », a-t-il déclaré.



(Reportage d’Andrew MacAskill ; reportage supplémentaire de Nilutpal Timsina à Bengaluru, édité par Giles Elgood et Rosalba O’Brien)