Mohamed Al Fayed, ancien propriétaire de Harrods dont le fils est mort avec la princesse Diana, accusé de dizaines d’agressions sexuelles

Le défunt milliardaire Mohamed Al Fayed, propriétaire de longue date de la banque londonienne grand magasin de luxe Harrods dont le fils est mort dans un accident de voiture avec Princesse Dianaest décrit par ses accusateurs comme un « monstre » et un « prédateur » suite aux allégations selon lesquelles il aurait violé plusieurs femmes qui travaillaient pour lui dans le magasin de Londres.

« Nous avons des survivantes du monde entier », a déclaré l’avocat Bruce Drummond lors d’une conférence de presse vendredi à Londres, annonçant que 37 femmes, dont six Américaines, s’étaient manifestées pour dénoncer des agressions, dont des viols. Parmi elles figurent cinq femmes qui affirment avoir été violées par le milliardaire égyptien, décédé en août 2023 à l’âge de 94 ans.

Les allégations portent sur « des dissimulations, des menaces et un quart de siècle d’abus sexuels » dont les avocats ont déclaré qu’ils ont été victimes, « certaines d’entre elles ayant à peine 15 et 16 ans ».

« Beaucoup de femmes rêvaient de travailler là-bas [Harrods] « Je ne veux pas être associée à cette prestigieuse entreprise », a déclaré Gloria Allred, avocate et défenseure des droits des femmes aux États-Unis, qui représente également les femmes accusées. Selon elle, elles ont plutôt découvert que sous le « faste et le glamour se cachait un environnement toxique, dangereux et abusif ».

Le grand magasin de luxe Harrods à Londres, le vendredi 20 septembre 2024. Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images



Selon les médias britanniques, la police a enquêté sur les allégations de harcèlement et d’agression de la part de plusieurs femmes contre Al Fayed au cours de sa vie, mais il n’a jamais été inculpé. Al Fayed a nié ces accusations.

« Il savait où vivait ma famille. J’étais effrayée et malade. »

Les avocats ont déclaré que la plupart des victimes se sentaient impuissantes, accablées par la peur de subir des représailles.

« Leur terreur était renforcée par des menaces, une surveillance et des écoutes téléphoniques », a affirmé Allred lors de la conférence de presse à Londres, ajoutant que l’une des victimes présumées d’Al Fayed, identifiée comme Natacha, a déclaré qu’il avait ciblé les membres les plus vulnérables de son personnel – « ceux d’entre nous qui avaient besoin de payer le loyer et certains d’entre nous qui n’avaient pas de parents pour les protéger ».

Natacha était présente en personne à la conférence de presse et, comme d’autres femmes, a au moins partiellement renoncé à son droit à l’anonymat. Son nom complet n’a pas été révélé. Elle a déclaré qu’elle avait été accompagnée à une occasion par l’un des gardes de sécurité d’Al Fayed dans son salon privé, dont la porte avait ensuite été verrouillée derrière elle.

« Il y avait des jouets sexuels en vue », a-t-elle dit. « Mohammad Al Fayed, l’homme pour qui je travaillais, s’est poussé contre moi. »

Il a été allégué que le comportement abusif d’Al Fayed n’était pas un secret et était largement connu parmi les employés de Harrods.

Dossier : Mohamed Al Fayed le 28 octobre 2011 à Milan, Italie. Jacopo Raule / Getty Images



Le grand magasin, vendu par Al Fayed en 2010, a été accusé vendredi d’avoir permis à son ancien patron de se retrouver dans un « vaste réseau d’abus », car il existait un « système d’approvisionnement en place pour trouver des femmes et des filles ».

Cela inclurait « des médecins administrant des examens gynécologiques invasifs comme condition d’emploi à certaines des employées ciblées par Mohamed Al-Fayed pour des abus sexuels de sa part ».

Les propriétaires actuels de Harrods, l’État qatari Qatar Investment Authority, ont déclaré au réseau partenaire de CBS News BBC News La BBC a déclaré que l’entreprise avait reconnu que les femmes avaient été trahies par l’entreprise et qu’elle s’était sincèrement excusée.

« Il s’agit et il s’agissait d’un manquement systématique à la responsabilité des entreprises », a déclaré l’avocat Dean Armstrong, qui représente également les femmes.

Armstrong a déclaré que « l’affaire combine certains des éléments les plus horribles des affaires impliquant Jimmy SavileJeffrey Epstein et Harvey Weinstein« Al Fayed était un monstre rendu possible par le système », a-t-il déclaré.