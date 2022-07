Mohamad Lilo fait face à des accusations en lien avec la disparition d’Elnaz Hajtamiri

L’ancien petit ami d’Elnaz Hajtamiri fait face à des accusations en lien avec son enlèvement présumé il y a six mois à Wasaga Beach, en Ontario.

À la suite d’une enquête, la police a maintenant accusé Mohamad Lilo, de Montréal, d’enlèvement, ce qui, selon la police provinciale, est lié à la disparition de Hajtamiri le 12 janvier. Il est également accusé de tentative de meurtre et de tentative d’enlèvement liée à l’attaque contre Hajtamiri à Richmond Hill. en décembre 2021.

Neuf jours après sa disparition, la Police provinciale de l’Ontario a annoncé que Lilo était accusée de harcèlement criminel. La police a confirmé que Hajtamiri avait été victime de harcèlement criminel à la suite de menaces présumées de Lilo après sa rupture avec lui à l’automne.

L’ENLEVEMENT ET L’AGRESSION

En janvier, Hajtamiri a été emmenée de force au domicile d’un membre de sa famille – où elle se cachait après l’agression – par trois hommes se faisant passer pour des flics prétendant avoir un mandat d’arrêt contre elle.

Selon la police régionale de York, deux hommes ont attaqué Hajtamiri dans un parking souterrain à Richmond Hill des semaines avant son enlèvement présumé.

Elle a subi une blessure à la tête qui a nécessité environ 40 points de suture au front. La police a confirmé plus tard qu’elle avait été frappée à la tête avec une poêle à frire.

La famille de Hajtamiri a déclaré que son véhicule avait des dispositifs de repérage au moment de l’agression du parking.

ARRESTATIONS CONNEXES

En avril, deux autres hommes, Riyasat Singh et Harshdeep Binner, ont été accusés par la police régionale de York de tentative de meurtre et de tentative d’enlèvement concernant l’attaque dans le parking souterrain le 20 décembre à Richmond Hill.

Singh a été arrêté dans une maison de Brampton le 14 avril, tandis qu’un mandat pancanadien a été émis contre Binner.

Binner et Singh avaient déjà été arrêtés en Alberta en mars à la suite d’une enquête policière sur le vol de plus de 40 camionnettes Ford F-150 à Edmonton.

Hajtamiri, maintenant âgée de 38 ans, n’a pas été vue ni entendue depuis son enlèvement présumé.

Elle mesure cinq pieds trois pouces avec une silhouette mince et des cheveux noirs mi-longs qui avaient été coupés plus courts avant sa disparition.

La police dit qu’elle a émigré au Canada depuis l’Iran il y a moins de quatre ans.

LA FAMILLE RÉAGIT AUX ACCUSATIONS

La famille Hajtamiri a publié une déclaration après l’annonce des accusations.

Il se lit comme suit : “Nous sommes reconnaissants d’apprendre que la Police provinciale de l’Ontario a fait des progrès dans l’arrestation des suspects de son attaque et de son enlèvement et dans la compréhension de ce qui est arrivé à notre chère Elnaz.

Ces 6 derniers mois ont été éprouvants et douloureux depuis sa disparition, alors que nous avons continué à la chercher sans cesse. Nous n’avons rencontré que le silence des ravisseurs, et aucune trace n’a été retrouvée de notre belle fille.

Nous espérons que l’arrestation de ce suspect nous rapprochera de sa recherche.”

La famille a remercié les enquêteurs et les agents de la Police provinciale de l’Ontario « pour leur travail acharné, leur compassion et leur dévouement à cette affaire. Nous sommes vraiment reconnaissants et espérons que cette évolution nous permettra de retrouver Elnaz.

Toute personne ayant des informations est priée d’appeler la ligne de dénonciation dédiée au 1-833-728-3415, la police locale ou Crime Stoppers pour rester anonyme.