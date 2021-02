Un élève de 8e classe de Mohali a établi un nouveau record du monde avec son premier livre non-fiction auto-publié, Explorez le nouveau VOUS. Prabhsimrat Gill a fait son entrée dans le Asia Book of Records pour être le plus jeune auteur non romanesque auto-publié.

Plus tôt, il a battu le record national pour la même chose dans OMG Book of Records, a déclaré The Tribune dans un rapport. Le livre a été un best-seller international sur Amazon aux États-Unis et au Canada.

Explorez le nouveau VOUS parle de valeurs telles que le but, les objectifs, les croyances et les habitudes qui sont essentielles pour réussir et vivre avec joie et bonheur. La première partie du livre explique comment trouver le sens et le but de la vie. Dans la deuxième partie, le jeune auteur parle des moyens de fixer les bons objectifs pour avoir une direction claire, en préparant les fondements mentaux en surmontant les peurs et en renforçant la confiance et certains comportements clés qui accélèrent le chemin du succès, selon le rapport.

C’est pendant la période de repos que le garçon de 14 ans a réalisé l’importance de la santé mentale et l’idée d’inspirer les gens lui est venue. C’est alors qu’il a rassemblé ses réflexions et ses solutions dans un livre. «Je veux inspirer les gens à vivre à la hauteur de leur potentiel et à mener des vies extraordinaires en se réinventant et en suivant leurs rêves», a déclaré Gill, cité par The Tribune.

Il a terminé la rédaction de la première ébauche du livre en 15 jours et dans un autre, il a préparé l’ébauche raffinée et révisée du livre. Le livre est devenu le numéro 1 et le best-seller d’Amazon.

Gill qualifie son parcours d’écriture du livre d’étonnant, ce qui lui a fait apprendre à être courageux, ambitieux, créatif et ouvert d’esprit.

Son école est extrêmement satisfaite de sa réussite. «Je suis très heureux et fier de voir Prabhsimrat en tant qu’auteur. Tout au long de ses années d’école à Oakridge, j’ai vu comment les éléments de notre programme et nos enseignants ont contribué à nourrir son talent. Je lui souhaite le meilleur, il apporte définitivement des lauriers à notre école », a déclaré le directeur de son école Ramanjit Ghuman, cité par le journal.