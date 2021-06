Mohaafeth rate le Derby et se prépare pour Royal Ascot | Nouvelles de course

Mohaafeth se rendra à Royal Ascot après avoir été retiré du Cazoo Derby en raison des conditions du sol à Epsom.

William Haggas n’avait pas caché le fait qu’il pensait que le poulain appartenant à Shadwell n’était pas à son meilleur sur un sol ramolli par la pluie, et après la chute importante d’Epsom vendredi, la situation a été officiellement décrite comme bonne à douce pour le premier classique. .

Haggas a ensuite cru qu’il valait mieux éviter la course avec Mohaafeth, qui est invaincu en trois départs jusqu’à présent ce trimestre, et pointer plutôt vers la rencontre royale avec le poulain Frankel.

Il a déclaré à ITV Racing : « Après beaucoup d’introspection et de discussions – et mon dieu, nous en avons eu – nous avons décidé de partir et d’aller à Ascot.

« C’était une décision qui m’a été essentiellement laissée par Sheikha Hissa (de Shadwell), et je n’ai jamais senti que le cheval était à l’aise sur un sol mou et mort. Ce n’est pas mou, mais c’est mort et je ne le fais pas vraiment. veux participer à une course que je ne pense pas pouvoir gagner.

« Je suis très reconnaissant pour le soutien. Je suis sûr que c’est juste, mais nous ne saurons jamais si c’est bien ou mal. Nous voulons tous gagner le Derby, chaque propriétaire, jockey et entraîneur veut gagner le Derby, mais nous voulons avoir une chance de se battre.

« C’est un jeune cheval avec beaucoup de potentiel et il a beaucoup plus à offrir, donc je pense que ce sera une bosse sur la route pour lui. Alors oui, c’est triste, mais d’une certaine manière je suis soulagé. »