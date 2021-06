Mohaafeth court à Royal Ascot malgré l’inquiétude au sol | Nouvelles de course

Le regretté absent du Derby, Mohaafeth, a la chance de se pavaner dans les Hampton Court Stakes à Royal Ascot jeudi.

William Haggas s’est demandé s’il devait courir son passionnant poulain dans la Classique après les fortes pluies de la veille.

Il a décidé de garder sa poudre sèche et de viser Ascot à la place – mais avec les prévisions d’orages, le gestionnaire de Newmarket craint que sa chance ne soit à nouveau compromise.

Cependant, il ne semble pas question qu’il ne se présente pas suite à une promesse faite à Sheikha Hissa, fille de feu Sheikh Hamdan Al Maktoum, qui a fondé la Shadwell Estate Company.

« Il ne veut évidemment pas beaucoup de pluie mais il va courir, j’ai promis à Sheikha Hissa qu’il courrait à Ascot malgré tout », a déclaré Haggas.

« C’est juste comme ça, c’est typique.

« Tout s’est bien passé avec lui, il est en grande forme et c’est vraiment un cheval adorable, nous ne le verrons tout simplement pas à son meilleur sur un sol meuble – mais c’est comme ça.

« Il va quand même faire une bonne course, il va très bien. »

One Ruler de Charlie Appleby a participé au derby remporté par son compagnon d’écurie Adayar et a terminé sixième, tout comme il l’avait fait dans les 2000 Guinées. Appleby exécute également Secret Protector.

Aidan O’Brien est représenté par Roman Empire, qui était quatrième dans le Dante lorsqu’il était monté par Hollie Doyle, et Matchless.

Le temps mis à part, cela promet d’être une bonne journée pour Haggas, avec Second Wind dans les Norfolk Stakes et Aldaary dans le palais de Buckingham porteurs de grands espoirs.

Invaincu en deux départs à ce jour, avec sa dernière course à Salisbury renforcée par le finaliste depuis, Second Wind aimerait que la pluie arrive, alors qu’il se prépare à affronter la paire formée par Wesley Ward de Lucci et Nakatomi.

Haggas a déclaré: « Je pense qu’il appréciera de creuser dans le sol et cela n’aidera peut-être pas les chevaux de Wesley, alors j’avais très envie d’essayer. Il y a eu des coupures dans le sol quand il a gagné à Salisbury, je pense qu’il aime cette. »

Aldaary a été vu pour la dernière fois terminer troisième à Goodwood, et Haggas a écouté le jockey Jim Crowley en se rendant au palais de Buckingham.

Le manieur de Newmarket a déclaré: « C’est un cheval intéressant. C’est un bon cheval. Il était trop loin la dernière fois derrière Rhoscolyn.

« C’était vraiment l’idée de Jim Crowley de venir pour ça, je n’y avais pas réfléchi une minute. Je ne voulais pas opter pour le Britannia parce qu’il aurait eu presque le poids le plus élevé. Jim a dit si j’avais envisagé le Buckingham Palace, je ne l’avais pas fait, mais je l’ai fait et j’ai pensé que c’était parfait. »

De retour dans le Norfolk, le Ward susmentionné semble favoriser le Lucci monté par John Velazquez par rapport à son compagnon d’écurie, bien que ce dernier ait enregistré une forte vitesse en battant son compagnon d’écurie Happy Soul lors de son seul run à ce jour.

Le mérite de cet effort a été vu par la suite lorsque Happy Soul s’est absolument installé à Belmont Park. Qatar Racing a acheté Nakatomi après sa victoire et, par conséquent, Oisin Murphy prend le relais.

Ward a déclaré: « À la maison, nous avons travaillé Lucci et Nakatomi ensemble. Nakatomi sortait en tête, mais ensuite ils se sont entraînés à Newmarket sur les Limekilns et Lucci a renversé la situation. Il a juste rebondi directement vers l’avant et aurait ne pas abandonner la tête. »

Il y en a beaucoup d’autres à regarder aussi, dans ce qui semble être un fort renouveau du Norfolk, parmi eux Cadamosto une fois couru par O’Brien et l’Instinctive Move entraîné par Clive Cox, la monture du coureur vainqueur du Derby Adam Kirby.

George Scott est un autre entraîneur qui attend avec impatience ses chances lors de la troisième journée, le principal parmi eux George Peabody dans le Britannia.

Progressif avec deux victoires en compagnie des novices cette année, le hongre Holy Roman Emperor fait sa révérence avec handicap – dans ce qui a été un plan à long terme.

Scott a déclaré: « Nous visons cette course depuis très longtemps. Il a été impressionnant à Doncaster, puis a suivi une pénalité à Thirsk. C’est un cheval cool à entraîner, très détendu et direct.

« Évidemment, nous avons besoin d’une énorme quantité de chance, mais je ne pourrais pas être plus heureux avec lui. »

Stablemate Too Friendly court dans les mêmes couleurs que Bill et Tim Gredley, comme il va dans les King Edward V Stakes.

Le poulain Camelot a bien gagné à Doncaster en mars, menant à une fissure au Blue Riband Trial à Epsom, terminant sixième derrière Wirko.

Scott a déclaré: « Je suis vraiment satisfait de sa préparation. Avec le recul, je pense qu’Epsom est venu un peu vite pour lui après sa victoire à Doncaster, alors nous l’avons délibérément mis de côté et avons attendu Ascot.

« Il porte des joues pour la première fois et elles semblaient avoir eu un effet à la maison. »

Parmi les adversaires de King George se trouve Sir Lamorak, entraîné par O’Brien, vainqueur à Dundalk en mars et impressionnant par la suite dans un handicap de Leopardstown.

Ryan Moore monte et dit à Betfair: « Il ne veut pas beaucoup de pluie, mais je pense qu’il a une grosse course en lui si le sol reste décent. Il peut peser 15 livres de plus que lors de ma victoire à Leopardstown en avril, mais vous a dû être très impressionné par ce qu’il a fait ce jour-là, et je pense que c’est un bon poulain. Et j’espère qu’il est meilleur que sa note actuelle de 100. »

Un renouvellement intrigant des Ribblesdale Stakes a attiré l’étoile de midi impeccablement élevée de Sir Michael Stoute – un transfuge tardif des Oaks mais dont la seconde de trois quarts de longueur derrière Snowfall in the Musidora n’a pas maintenant l’apparence légèrement décevante de ce qu’il avait peut-être à l’époque.

Elle a l’occasion de montrer ce qui aurait pu être à Epsom alors qu’elle affronte Divinely troisième d’O’Brien’s Oaks, tandis que la fontaine de Dubaï de Mark Johnston court également après avoir été bien battue dans le classique, pour lequel elle a attiré un radeau de soutien dans le marché au préalable.