Moh accorde beaucoup d’attention au traitement du cancer du sein

(MENAFN- Agence de Presse du Koweït (KUNA)) KOWEÏT, 20 Octobre (KUNA) — Le ministère de la Santé accorde une grande attention au traitement du cancer du sein, qui constitue un défi majeur pour le monde, a déclaré le ministre de la Santé, Dr Ahmad Al-Awadhi. a déclaré dimanche.

Prononçant un discours inaugural lors d’une conférence sur la chirurgie du cancer, Al-Awadhi a déclaré que l’événement met en lumière le cancer du sein, ajoutant qu’une femme sur huit reçoit un diagnostic de cette maladie.

La conférence réunira un certain nombre d’experts de diverses spécialités pour partager leur expertise et leurs connaissances afin de développer de nouvelles stratégies pour lutter contre cette maladie, a-t-il noté. C’est aussi l’occasion de renforcer la coopération entre les secteurs public et privé.

Cela nécessite de sensibiliser la société à l’importance de la détection précoce et des tests médicaux périodiques, a-t-il souligné.

Le ministre a exprimé sa fierté car l’hôpital Jaber a été accrédité au niveau international par Surgical Review Cooperation en tant que centre exceptionnel dans la chirurgie du cancer du sein.

Le ministère a lancé le programme national de détection précoce du cancer du sein chez les femmes âgées de 40 ans et plus en 2014, a-t-il noté, affirmant que plus de 40 000 femmes ont été contrôlées.

Le ministère travaille à l’inauguration d’un nouveau centre de traitement du cancer d’une capacité de 618 lits, a-t-il indiqué.

Le Dr Heba Ibrahim, spécialiste senior en chirurgie plastique et reconstructive et chirurgien du cancer, a déclaré que les soins prodigués par le ministre témoignent de son souci d’améliorer le niveau des soins de santé, saluant la présence de l’ambassadeur de France Olivier Govin.

La conférence comprend des ateliers réunissant une galaxie d’experts et de spécialistes du traitement du cancer du sein pendant trois jours, a-t-elle noté. (fin)

