Mogul d’Aamir Khan mis de côté après l’échec du box-office de Laal Singh Chaddha [Report]

Aamir Khan a le cœur brisé par l’échec de Laal Singh Chaddha et les rapports affirment que l’acteur fera une pause dans les films. Au milieu de la superstar prévoyant de faire une pause, certains rapports affirment que ce projet le plus ambitieux Mogul a été indéfiniment mis de côté en raison de l’échec au box-office de Laal Singh Chaddha. Selon les rapports, ” Aamir Khan était censé commencer à travailler sur Mogul après avoir terminé le travail sur Laal Singh Chaddha, cependant, maintenant le producteur en chef de la série T du film a mis le projet de côté indéfiniment. Les rapports affirment en outre que l’arrêt sur Mogul est à la suite de l’échec de Laal Singh Chaddha au box-office et pour le moment, les réalisateurs ne sont pas en faveur de mettre de l’argent sur le film.

Selon les rapports, Mogul était un biopic sur Gulshan Kumar et Aamir Khan était prêt à jouer le rôle principal, mais l’échec de Laal Singh Chaddha a tout changé. Mogul était censé être réalisé par Subhash Kapoor, mais maintenant qu’il a été décidé de mettre les étagères, il est passé à une franchise à succès et travaille sur Jolly LLB 3. Apparemment, Akshay Kumar était censé prendre le rôle principal dans Mogul, cependant, il a décidé d’arrêter.

Le cœur brisé par l’échec de Laal Singh Chaddha Aamir Khan prend une pause dans les films

L’échec de Laal Singh Chaddha a frappé très durement la superstar et les rapports suggèrent qu’il s’envolera bientôt pour les États-Unis avec son ex-femme Kiran Rao et son fils Azad pour des vacances et l’éloignera de la négativité qui va en ce moment. à Bollywood contre son film. Sur Koffee With Karan 7, Aamir a admis qu’il se concentrerait actuellement davantage sur sa vie de famille que sur sa vie professionnelle car il sentait qu’il avait perdu beaucoup de temps précieux avec eux alors qu’il s’occupait du travail.

