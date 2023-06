"Moghols réincarnés dans le Maharashtra": Opposition Comme Pèlerins Lathichargés

Des fidèles de Warkari en route vers un temple à Pandharpur auraient été lathichargés par la police du Maharashtra dans le district de Pune aujourd’hui. C’est la première fois que des Warkaris – des fidèles du Seigneur Vithoba, une forme du Seigneur Krishna – font l’objet d’une action policière dans l’État. Des sources ont indiqué que les fidèles s’étaient disputés avec la police pendant la procession. L’altercation a eu lieu lors de l’entrée dans le temple Shree Kshetra de la ville d’Alandi, à 22 km de la ville de Pune, pour une cérémonie.

Des sources policières ont déclaré avoir eu recours à une légère lathicharge pour contrôler le nombre écrasant de fidèles. La règle est de n’autoriser que 75 membres à entrer dans les locaux, mais au lieu de cela, environ 400 personnes ont tenté d’entrer de force dans le temple.

Le vice-ministre en chef Devendra Fadnavis a nié les allégations de lathicharge et l’a qualifiée de « bagarre mineure ». « Il n’y avait pas de lathicharge sur la communauté Warkari », a déclaré M. Fadnavis aux journalistes à Nagpur.

« Nous avons tiré les leçons de la bousculade de l’année dernière au même endroit (Alandi) et avons essayé de donner moins de laissez-passer à différents groupes. Il a été décidé de délivrer 75 laissez-passer à chaque groupe qui participe au pèlerinage », a déclaré M. Fadnavis, qui gère le portefeuille Home, a été cité par l’agence de presse Press Trust of India.

Il a déclaré qu’environ 500 personnes avaient insisté pour participer au pèlerinage et ne suivraient pas la décision sur l’attribution restreinte du laissez-passer d’entrée.

« Ils ont brisé les barricades et la police a tenté de les arrêter, au cours desquelles des policiers ont été blessés », a déclaré M. Fadnavis.

La situation a suscité des attaques de l’opposition contre le gouvernement.

« Oh oh.. Les prétentions du gouvernement de l’Hindutva révélées.. Le masque est tombé. En quoi Aurangzeb se comportait-il différemment? Les Moghols se sont réincarnés dans le Maharashtra », a lu une traduction approximative d’un tweet du député de Shiv Sena, Sanjay Raut.

« La manière dont la police a matraqué les frères Warkari à Sri Kshetra Alandi est très scandaleuse. Cette insulte aux Warkaris en présence du grand saint Dnyaneshwar Maharaj, qui a jeté les bases de la secte Warkari, est hautement condamnable. Le gouvernement avez-vous ou non une quelconque responsabilité envers la secte Warkari ? » a tweeté Chaggan Bhujbal du NCP.

