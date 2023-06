Moeller sera le prochain surintendant du district 428 – Shaw Local

DeKALB – L’ancien directeur de l’école secondaire DeKalb, Doug Moeller, sera le prochain surintendant du district scolaire 428 de DeKalb après un vote du conseil scolaire.

Lors de sa réunion ordinaire mardi, le conseil a voté à l’unanimité pour approuver un contrat de quatre ans qui a Moeller remplaçant le surintendant sortant Jim Briscoe, dont le contrat expire fin juin.

« D’abord et avant tout, c’est un candidat très qualifié », a déclaré le président du conseil d’administration, Tom Matya, après la réunion. « Deuxièmement, il a été directeur dans notre district. Il a été un chef de file dans notre programme d’études ici dans notre administration, et il a le sens de la communauté.

Moeller était le seul candidat interviewé pour le poste et il recevra un salaire de base d’environ 190 000 dollars par an pour commencer, a déclaré Matya.

Moeller a passé les deux dernières années à servir de surintendant adjoint du district pour les programmes d’études et les services aux étudiants. Avant ce poste et ses trois années en tant que directeur de l’école secondaire DeKalb, Moeller a travaillé comme enseignant, doyen et directeur adjoint dans le district scolaire 46 d’Elgin.

Il a obtenu un doctorat en administration de l’éducation de l’Université de l’Illinois en 2010. Avant sa carrière éducative, Moeller a passé une décennie dans le secteur financier en tant qu’actuaire d’entreprise.

« Je suis incroyablement excité, profondément honoré et pourtant humble », a déclaré Moeller. « C’est phénoménal que sept personnes disent qu’elles vous font confiance pour exercer les fonctions de surintendant. »

Matya a déclaré que l’embauche rapide de Moeller laisserait suffisamment de temps pour trouver son successeur.

« C’est un endroit très compétitif », a déclaré Matya. « Nous afficherons ce poste afin de nous assurer que ce soit à l’externe ou à l’interne, nous pouvons attirer le meilleur candidat possible pour ce poste. »

Moeller a déclaré que son travail sous Briscoe l’avait préparé à entrer dans le nouveau rôle de manière transparente et que déjà les plans se concrétisent.

Briscoe a passé six ans en tant que surintendant du district et laisse derrière lui un salaire de base d’environ 211 000 $, a déclaré Matya.

« Je prévois une transition très douce », a déclaré Moeller. « Jim et moi avons déjà parlé plus tard dans l’année de la façon dont certaines choses commenceront à passer de lui à moi. … Il s’agit de maintenir la continuité pour le district à l’avenir.