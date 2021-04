Moeen Ali a pris 3-7 de trois overs pour Chennai Super Kings après avoir frappé un vif 26 avec la batte

Moeen Ali a pris 3-7 et Sam Curran 2-24 pour Chennai Super Kings alors que les Rajasthan Royals capitulaient face à une défaite de 45 points dans l’IPL une fois que Jos Buttler a été battu par une beauté de Ravindra Jadeja.

Buttler (49 sur 35) a placé les Royals à 87-2 après 11 dépassements dans leur poursuite de 189 pour des victoires consécutives en IPL – pour ensuite être renvoyé par le spinner du bras gauche Jadeja dès la première balle de la 12e. fini avec une livraison qui a tangué sur le moignon de la jambe et a tourné en arrière pour frapper au milieu et au large.

Le Rajasthan a perdu cinq guichets pour huit points en 3,2 overs après le roque de Buttler, avec le spinner Moeen épinglant David Miller (2) lbw au 13e avant de frapper deux fois de plus au 15e alors que les Royals s’effondraient à Mumbai, avec des limites tardives de Rahul Tewatia (20) et Jaydev Unadkat (24) ne font que réduire la marge de défaite.

Curran, son coéquipier d’Angleterre et de Chennai de Moeen, avait auparavant licencié Manan Vohra (14) et le skipper des Royals Sanju Samson (1) lors de ses trois premiers overs, tandis que Curran (13 sur 6) et Moeen (26 sur 20) avaient contribué au total de Chennai. de 188-9 au stade Wankhede.

Les manches des Super Kings étaient l’un des camées – Faf du Plessis (33 sur 17) meilleur score – et ils travaillaient un peu à 133-5 avec quatre overs restants, uniquement pour Curran, MS Dhoni (18) et Dwayne Bravo (20no off 8) pour aider leur camp à piller 55 courses à partir de ce point.

Le Rajasthan faisait un bon coup de poing de la course poursuite avec Buttler bien placé pour s’enflammer dans la seconde moitié des manches, mais une fois qu’il est tombé un point en moins d’un 12e IPL cinquante, les Royals se sont défaits, terminant sur 143-9 alors qu’ils subissaient une deuxième défaite. en trois matchs pour démarrer le tournoi.

Chennai, cependant, a secoué son match d’ouverture en frappant les mains des capitales de Delhi pour en faire des victoires successives et passer deuxième du premier tableau, les décisions de signer Moeen lors de la vente aux enchères et de conserver Curran de leur équipe de 2020 semblant très astucieuses. se déplace.

Moeen a impressionné au bâton au n ° 3 et a suivi des scores de 36 contre Delhi et de 46 contre Punjab Kings avec un autre coup utile, qui comprenait deux douces six sur les jambes, avant de s’aider lui-même aux meilleures figures de bowling IPL de sa carrière.

Sam Curran a pris 2-24 pour Chennai, y compris le capitaine du Rajasthan Sanju Samson pour un

Curran a aidé à rallier Chennai à l’arrière-plan de l’effort au bâton après que Chetan Sakariya (3-36) ait éliminé Ambati Rayudu (27) et Suresh Raina (18) – qui a ajouté 45 pour le quatrième guichet – à la 14e, le CSK réussissant juste 13 passe à travers les overs 14, 15 et 16 alors qu’ils sont passés de 120-3.

Curran a ensuite prospéré pendant le jeu de puissance avec le ballon, ne concédant que 12 points sur trois points à l’avant et ayant Vohra attrapé au midwicket profond et Samson empoché à mi-course, alors qu’il aurait également renvoyé Buttler pour sept si Shardul Thakur avait tenu le coup. troisième homme.

Le Rajasthan avait une fiche de 45-2 une fois que Curran a éliminé Samson mais Buttler – dont les manches comprenaient cinq quatre, deux d’entre eux via des balayages inversés successifs sur Jadeja, et deux six – a continué à ajouter 42 avec Shivam Dube (17) pour le troisième guichet pour garder son équipe en lice avant l’effondrement dramatique a vu CSK manquer de beaux gagnants.

Le Rajasthan a été touché par des problèmes de blessures lors de ce tournoi, Ben Stokes ne jouant plus aucun rôle après s’être fracturé le doigt et son coéquipier anglais Jofra Archer a raté au moins le début de la compétition alors qu’il se remettait d’une opération à la main et gérait un problème de coude.

