Moeen Ali met en vedette le joueur du match alors que l’Angleterre remporte le deuxième T20I après un sort «frustrant» | Nouvelles de cricket

Moeen Ali a réussi six quatre et un six dans ses manches de 36 sur 16 balles lorsqu’il a frappé au numéro quatre pour l’Angleterre

Moeen Ali a déclaré qu’il était « vraiment heureux » de jouer le rôle de joueur du match lors de la victoire de 45 points de l’Angleterre sur le Pakistan lors du deuxième match international T20.

Moeen a frappé dans le top quatre de l’Angleterre dans les deux matchs de la série jusqu’à présent, sa dernière apparition au bâton étant aussi élevée dans l’ordre en novembre 2015, tandis que les 16 livraisons qu’il a effectuées pour marquer son 36 à Emerald Headingley dimanche sont les quatrièmes. -la plupart qu’il a affrontés dans l’espace de ces 29 sélections T20.

Le polyvalent a également été utilisé avec parcimonie avec le ballon lors des derniers matchs, mais a remporté 2-32 lors de son sort à trois – la première fois qu’il a joué plus d’un solitaire en 10 matchs.

Lorsqu’on lui a demandé après le match si c’était le plus impliqué dans l’équipe depuis un certain temps, Moeen a déclaré: « Cela a été assez difficile et difficile, car les gars ont bien joué et évidemment [Eoin] Morgs veut aussi regarder d’autres gars.

« En tant que polyvalent, vous voulez jouer au bâton et au bowling autant que vous le pouvez. Parfois, cela vous donne l’impression que le rôle que j’ai est de » morceaux « .

« J’aurais pu me laisser abattre un peu, mais maintenant je suis un peu plus âgé et un peu plus sage, il s’agit de rester confiant et j’espère que les performances prendront soin d’elles-mêmes.

« Je suis sorti de l’IPL, où je jouais bien et je ne voulais pas perdre cette confiance. J’ai juste essayé d’être positif et de jouer mon meilleur cricket quand ma chance se présente.

« Aujourd’hui, c’était agréable d’être en avantage numérique, avec les joueurs défensifs, et c’était agréable de battre avec Jos (Buttler) – cela fait un moment que je n’ai pas battu avec lui – et nous avons établi un bon partenariat.

« C’était une brillante performance d’équipe, tellement d’autres gars auraient pu gagner l’homme du match, mais je suis vraiment heureux. »

Le coéquipier international de Moeen, Stuart Broad, a fait l’éloge de sa performance, en particulier avec la batte, ayant l’impression que son camée de contre-attaque n’était que le catalyseur dont l’Angleterre avait besoin pour afficher un score de 200.

« Ce fut une manche fantastique avec la batte », a déclaré Broad à Sky Sports. « L’Angleterre a perdu deux guichets précoces et il n’a pas reculé – il a marqué très rapidement, avec un taux de frappe supérieur à 200, et a fait bouger l’Angleterre.

« Je pense que cela lui a donné ce peu de confiance que, quand il a eu le ballon dans sa main, il pouvait aller s’exprimer. Il avait déjà marqué le jeu et il pouvait simplement aller jouer au bowling.

« Quand Moeen est détendu et confiant, profitant de son cricket, c’est à ce moment-là qu’il est à son meilleur. »

Kumar Sangakkara a soutenu le point de Broad, ajoutant que le polyvalent anglais, ainsi que le fileur de jambe Adil Rashid – qui a participé avec 2-30 dans la victoire – seront la clé des espoirs de l’équipe en Coupe du monde T20 plus tard cette année.

« Pour moi, il [Moeen] est un joueur de cricket si précieux pour l’équipe d’Angleterre », a déclaré Sangakkara. « Il est de loin le numéro un dans le cricket d’essai, et de loin votre numéro un dans le cricket à balles blanches.

« Lui et Rashid devraient être les premiers dans l’équipe alors qu’ils recherchent un titre de Coupe du monde T20.

« La flexibilité que Rashid donne à l’Angleterre, en termes d’options d’attaque, avec la nouvelle balle et les intermédiaires, même en jouant parfois en fin de manche, il est vital et une pièce très importante dans ce puzzle final. »

