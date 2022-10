Moeen Ali: le polyvalent anglais exclut le retour au test de cricket | Nouvelles du cricket

Le skipper anglais Moeen Ali ne reviendra pas sur sa décision d’arrêter de jouer au test de cricket

Le polyvalent anglais Moeen Ali a déclaré qu’il avait fermé la porte à un retour au test de cricket après avoir eu une conversation “honnête” avec l’entraîneur Brendon McCullum.

Moeen a fait ses débuts aux tests en 2014 et a ensuite marqué 2 914 points en 64 tests avec une moyenne de 28,29, récoltant 195 guichets.

Le joueur de 35 ans a annoncé sa retraite du format le plus long du jeu en septembre de l’année dernière, mais en juin, il a déclaré que McCullum l’avait sondé à propos d’un retour potentiel de balle rouge.

L’équipe anglaise de Test jouera ensuite une série de trois matches contre le Pakistan à Rawalpindi, Multan et Karachi en décembre, mais Moeen a déclaré qu’il ne serait pas avec eux.

“J’ai eu une conversation honnête avec Baz (McCullum) et je ne me vois pas être coincé dans des hôtels pendant un mois de plus et jouer au mieux de mes capacités”, a écrit Moeen dans sa chronique pour le Daily Mail lundi.

“Baz m’a téléphoné, nous avons longuement parlé et j’ai dit:” Désolé, j’ai terminé “. Il comprend, il connaît le sentiment. Tester le cricket est un travail difficile. J’ai 35 ans et quelque chose doit donner.

“Je veux profiter de mon cricket et il ne serait pas juste de revenir sur ma décision et de lutter ensuite pour tout donner. Il est temps de fermer la porte de ce côté de ma carrière. Jouer 64 tests pour l’Angleterre a été un privilège et un rêve réalisé.”

Moeen a été capitaine de l’équipe anglaise Twenty20 lors de leur victoire 4-3 contre le Pakistan en l’absence de Jos Buttler, blessé, et sera un joueur clé pour l’équipe lors de la Coupe du monde T20 de ce mois-ci en Australie.

Moeen: D’autres équipes craindront l’Angleterre

Il a récemment déclaré que les équipes craindraient d’affronter l’Angleterre lors de la prochaine Coupe du monde T20 après leur victoire en série.

L’Angleterre a battu le Pakistan par 67 points dimanche dans la série décisive après une performance clinique au bâton et au bowling.

L’équipe de Matthew Mott a pillé 209-3 après avoir été insérée, avec Dawid Malan (78 sur 47 balles) et son coéquipier du Yorkshire Harry Brook (46 sur 29) claquant 108 des 61 dernières livraisons des manches à Lahore.

Le Pakistan a boité à 142-8 en réponse, avec le capitaine Babar Azam (4) à la suite de défauts sur le terrain – perdant deux fois des prises qui auraient dû rester bloquées – en étant renvoyé par Chris Woakes (3-26) au premier tour de la poursuite et Mohammad Rizwan a lancé (1) par Reece Topley dans la seconde alors que l’équipe locale a chuté à 5-2.

“Nous sommes vraiment heureux de gagner cette série et nous allons en Australie dans une très bonne position, mais je ne pense pas que nous soyons favoris pour la Coupe du monde”, a déclaré Moeen.

“Si je suis honnête, je ne ressens pas du tout cela, mais je sais que nous sommes une équipe très dangereuse à jouer et que d’autres équipes auront peur de nous jouer. Mais je pense toujours que l’Australie et l’Inde sont les deux favoris.”

“Nous avons été déçus à la fin, car avec le recul, je pense que si nous avions vraiment été là-dessus, nous aurions probablement gagné [the series] 6-1.”

Vous pouvez regarder la Coupe du monde T20 en direct sur Sky Sports, le tournoi commençant le 16 octobre.