Moeen Ali: l’Angleterre doit continuer à s’améliorer après le succès de la Coupe du monde T20 | Nouvelles du cricket

L’Anglais Moeen Ali a déclaré que l’équipe devait poursuivre ses efforts pour s’améliorer et ne pouvait pas se détendre après sa victoire en finale de la Coupe du monde T20 contre le Pakistan.

Ben Stokes a de nouveau joué dans une finale alors que l’Angleterre est devenue double championne du monde de balle blanche dimanche, battant le Pakistan par cinq guichets pour remporter la Coupe du monde T20 au Melbourne Cricket Ground.

S’adressant exclusivement à Sky Sports NouvellesMoeen a exprimé ce qu’il pensait nécessaire pour qu’un tel succès soit durable.

“Je pense que c’est essayer de toujours s’améliorer et de ne pas se détendre ou quoi que ce soit”, a-t-il déclaré.

“Il y a beaucoup d’entre nous qui sont un peu plus âgés dans l’équipe maintenant et vous êtes poussé par de très, très bons joueurs qui arrivent, donc c’est juste rester au top de votre forme.

“Performer autant que vous le pouvez, donner à l’équipe, et je pense que c’est la chose la plus importante.

“Quiconque arrive, ou qui fait partie de l’équipe en ce moment, il n’y a personne qui soit égoïste. Il y a beaucoup de joueurs altruistes et de vainqueurs de match dans l’équipe.

“Ils donnent tout ce qu’ils peuvent, et tant que nous continuerons à produire ce type de joueurs, tout ira bien.

Moeen a déclaré après le match que remporter la Coupe du monde T20 à Melbourne était l'un des meilleurs moments de sa carrière de cricket.



“Nous sommes beaucoup plus adaptables maintenant, nous pouvons jouer avec différentes combinaisons. Il y a tellement de bons joueurs qui arrivent, nous changeons constamment d’équipe et d’équipe.

“Plus de frappeur, plus de quilleur, des joueurs polyvalents, tout ce genre de choses, et je pense que c’est là que le cricket anglais récolte les fruits d’Eoin Morgan. Il a commencé tout cela.

“Je crois que nous gagnerons plus de trophées.”

Moeen, généralement calme et détendu lors des matchs, a admis qu’il avait des problèmes de nerfs avant la finale de la Coupe du monde de dimanche.

Il a cependant parlé de la joie du succès, rendant hommage au skipper Jos Buttler et à l’entraîneur-chef Matthew Mott.

“J’étais super nerveux. La nuit précédente, je n’ai pas très bien dormi, et je suis normalement bon pour ce genre de choses”, a déclaré Moeen.

Image:

Le polyvalent anglais Moeen admet qu'il a eu du mal à dormir à cause de ses nerfs avant la finale de la Coupe du monde





“J’étais évidemment désespéré de gagner le match, et je pense que c’était ce que c’était. Parce que nous avons raté la finale avant.

“C’était incroyable, évidemment. Soulever la Coupe du monde après de belles performances était incroyable, et ces derniers jours, les gars ont célébré et nous avons passé beaucoup de temps ensemble, ce qui est génial.

“Nous sommes absolument en effervescence.

Regardez les temps forts de la finale de la Coupe du monde T20 alors que l'Angleterre a battu le Pakistan par cinq guichets au MCG pour devenir double championne du monde de balle blanche



“La plupart du travail, c’est Jos. C’est son équipe et il a fait un excellent travail.

“Mott vient d’arriver et a également fait un travail fantastique. Mon travail consiste simplement à donner mon avis quand ils le demandent, et qu’ils le prennent ou non, c’est à eux de décider.

“Jos a été incroyable et a dirigé l’équipe avec brio. Il a juste été authentique et l’a fait dans son propre style.

“La combinaison semble fonctionner, et j’espère également pour les futurs trophées.”

Le quilleur anglais Sam Curran a été nommé joueur du tournoi, après le succès de la finale de la Coupe du monde, avec son jeu de quilles tout au long du tournoi d’un niveau superbe.

“[I’m] Extrêmement heureux [for Curran]. J’ai passé beaucoup de temps avec Sam, joué à l’IPL avec lui.

“Il a très bien réussi, et c’est un petit garçon fougueux qui aime l’occasion.

Sam Curran a été nommé joueur du match lors de la finale de la Coupe du monde T20 et joueur du tournoi après avoir remporté 13 guichets en six matches



“Il aime jouer et bien faire, et je pense qu’il suffit de courir dans l’équipe maintenant, et Jos a également beaucoup de confiance en lui, il s’en nourrit et aime les moments difficiles des matchs.

“C’est ce qui fait de lui un joueur de cricket spécial et il reste encore beaucoup à faire. Les gens n’ont pas encore vu le meilleur de son bâton.

“Il a beaucoup de combat en lui, et c’est l’un de ces gars où vous traversez la frontière avec lui et vous êtes juste derrière lui.”