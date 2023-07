Moeen Ali: Il ne fait aucun doute que l’Angleterre est une meilleure équipe avec James Anderson | Nouvelles du cricket

Moeen Ali a salué le retour de James Anderson dans l’équipe d’Angleterre pour le quatrième Ashes Test à Old Trafford.

Le couturier du Lancashire, âgé de 40 ans, jouera à domicile alors qu’il reviendra dans l’équipe à la place d’Ollie Robinson, le seul changement de l’équipe qui a battu l’Australie à Headingley lors du troisième test.

L’Angleterre a maintenu les Ashes en vie à Leeds après que Harry Brook ait mené les hôtes à la victoire avec 75 points avant que le partenariat gagnant de Chris Woakes et Mark Wood ne les voit franchir la ligne.

« Il ne fait aucun doute que l’Angleterre est une meilleure équipe avec James Anderson », a déclaré Moeen. « Dans les deux matchs auxquels il a joué, j’ai en fait pensé qu’il avait très bien joué dans les deux.

« Je pense qu’il a été un peu malheureux avec des attrapés et que les choses ne vont probablement pas dans son sens.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Moeen Ali dit qu’il attend avec impatience un défi «difficile» alors qu’il reste au n ° 3 dans l’ordre des frappeurs de l’Angleterre pour le quatrième test des cendres



« Être le meilleur quilleur que l’Angleterre ait jamais eu et être une légende d’un joueur et d’un grand gars aussi, c’est formidable de le voir avoir l’opportunité de jouer, ce pourrait être son dernier, et j’espère qu’il joue bien et nous donne le gagner. »

Ali s’était présenté au bâton au n ° 3. Il a été sélectionné là-bas pour que Harry Brook puisse occuper la position n ° 5.

« Ce sera évidemment un défi de battre le numéro 3 contre l’Australie avec la meilleure attaque de bowling au monde », a déclaré Ali. « J’ai hâte d’y être.

« Je pense que Brook est un grand joueur et sera un grand joueur. Personnellement, je pense que cinq est génial pour lui et l’impact qu’il peut avoir à cinq est bien plus que ce qu’il peut probablement faire à trois, pour le moment.

« Je ne dis pas qu’il ne sera pas un bon numéro 3, je pense juste qu’en ce moment pour l’équipe, il vaut probablement mieux que j’en fasse trois.

« J’aime frapper trois, le défi de frapper trois. Je pense que pour l’équipe en ce moment, c’est la meilleure chose.

« J’ai hâte de jouer contre ces gars-là et d’être mis au défi. Je sais que ce n’est pas facile car ils sont évidemment très bons. »

Image:

Moeen dit que l’Angleterre a confiance qu’elle peut encore être victorieuse dans la série Ashes





Il a averti l’Australie qu’il pouvait jouer avec agression.

« Si j’ai l’impression d’entrer et que je joue bien, je pourrais être agressif. S’ils jouent bien, je ne serais peut-être pas agressif – j’essaierai de frapper aussi bien que possible », a déclaré Ali.

Il soutient que l’Angleterre se concentre sur la victoire de ce prochain match et sur la conquête des Cendres.

« Je pense que nous avons défié l’équipe numéro un au monde et nous nous sommes affrontés avec eux », a-t-il déclaré. « À des moments cruciaux, ils ont réussi à gagner cette bataille, mais je ne pense pas que nous soyons loin du compte.

« Tous les matchs ont été fantastiques, mais la conviction dans le vestiaire est que nous pouvons gagner cette série, 3-2 et il ne fait aucun doute que nous l’avons. »

