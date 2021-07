Moeen Ali dit qu’il souhaiterait le retour d’Ollie Robinson en Angleterre après que le couturier a été autorisé à revenir | Nouvelles de cricket

1:58



James Cole rapporte que le quilleur anglais Ollie Robinson est libre de poursuivre sa carrière après avoir été réputé avoir purgé sa suspension à la suite d’une enquête sur des tweets racistes et sexistes historiques

Moeen Ali souhaiterait la bienvenue à Ollie Robinson dans le giron anglais et pense que le couturier du Sussex a « appris de ses erreurs » après avoir été autorisé à reprendre sa carrière internationale après son interdiction de publier des tweets offensants historiques.

Robinson s’est vu infliger une suspension de huit matches par la Commission indépendante de discipline du cricket samedi pour avoir publié un certain nombre de messages racistes et sexistes sur les réseaux sociaux entre 2012 et 2014.

Cinq matchs ont été suspendus pendant deux ans et Robinson ayant déjà raté trois matchs au cours de l’enquête – le deuxième test de l’Angleterre contre la Nouvelle-Zélande, plus deux matchs Vitality Blast pour le Sussex – il est désormais éligible pour revenir au cricket.

Les tweets du joueur de 27 ans sont apparus lors de ses débuts en test contre la Nouvelle-Zélande à Lord’s le mois dernier et ont éclipsé son succès sur le terrain, le paceman prenant sept guichets dans le match.

Le retour à sept guichets de Robinson lors de ses débuts dans Test a été éclipsé par l’émergence de ses tweets historiques

Le polyvalent anglais Moeen a déclaré à propos de Robinson: « Bien sûr, je lui souhaiterais la bienvenue. Je ne le connais que depuis une courte période, mais il a l’air très gentil et je m’entends très bien avec lui.

« Je suis sûr qu’il a appris de ses erreurs. Il a fait son temps en termes d’interdiction. Je pense que tout le monde fait des erreurs – vous pardonnez, oubliez, continuez votre vie et essayez d’avancer. »

Le Conseil de cricket d’Angleterre et du Pays de Galles a retiré Robinson du deuxième test contre la Nouvelle-Zélande à Edgbaston et l’a rendu indisponible pour un examen international pendant que l’enquête indépendante sur ses tweets était menée.

Moeen a félicité la BCE pour sa position et le CDC pour avoir interdit à Robinson une interdiction et espère que l’épisode pourra montrer qu’un comportement discriminatoire ne sera pas toléré.

Moeen Ali pense que Robinson a appris de ses erreurs

Ali, s’exprimant avant le troisième et dernier ODI de l’Angleterre contre le Sri Lanka à Bristol dimanche, a ajouté: « Je pensais que la BCE avait fait la bonne chose en le retirant de la série Test et je pense [the punishment is sufficient], que la bonne chose a été faite.

« Quelle que soit la durée de la punition, le fait qu’il y ait eu une punition était bien.

« Il s’agit de regarder vers l’avenir maintenant et de savoir comment vous ne pouvez pas vous en sortir avec ce genre de choses, que les choses doivent changer et que les gens doivent changer.

« Même en tant que jeune joueur venant du circuit du comté, vous devez faire attention aux choses que vous tweetez.

« Il y a beaucoup de choses qui en sortiront et, espérons-le, pour le bien à l’avenir. »

Cricket des sports célestes L’expert et ancien batteur anglais Mark Butcher a ajouté: « Je pense que cela a été géré exactement comme cela aurait dû être.

« Le joueur a dû être suspendu, ils devaient s’assurer qu’il n’y avait plus d’autres cas à répondre, ils devaient suivre ce processus. La nature historique des tweets aurait causé la clémence. »