Moeen Ali dit que le style Bazball des Ashes et de l’Angleterre est trop beau pour être refusé alors qu’il se prépare pour le retour du Test | Nouvelles du cricket

Moeen Ali dit que l’attrait des Ashes et le style de cricket agressif de l’Angleterre l’ont convaincu de sortir de la retraite de Test.

Moeen, polyvalent hors de la rotation, a accepté de revenir dans l’équipe de test pour la première fois depuis septembre 2021 après que Jack Leach a été exclu de la série avec une fracture de stress du dos.

Le joueur de 35 ans, en ligne pour figurer dans le match d’ouverture des Ashes à Edgbaston à partir de vendredi, en direct sur Sports du cieln’a pas encore joué sous les ordres du capitaine Ben Stokes et de l’entraîneur Brendon McCullum, dont la philosophie « Bazball » a permis à l’Angleterre de remporter 11 victoires en 13 matches de test.

Les Cendres – En direct



Vendredi 16 juin 9h30





Moeen a été approché pour revenir avant le balayage 3-0 de décembre au Pakistan, mais a refusé les avances de l’Angleterre à ce stade.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il était revenu au test de cricket maintenant, Moeen a déclaré: « Le fait que ce soit The Ashes et que ce soit une si grande série, en faire partie serait incroyable.

« Le cricket passionnant auquel les gars ont joué. C’est une époque que j’aurais aimé quand je jouais [before].

« J’ai parlé à Stokesy de la façon dont il parle aux frappeurs et il a dit: » Écoute, ce serait parfait pour ta façon de jouer « . »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Un regard sur les meilleurs guichets de Moeen dans la série Ashes à domicile, où a



« Je n’ai jamais été capable de tenir une fin »

Moeen, qui a marqué 2 914 points et remporté 195 guichets lors de ses 64 matchs de test à ce jour, dit qu’il frappera de manière agressive et jouera de la même manière s’il est sélectionné à Birmingham.

Il a ajouté: « Il n’y a aucun point d’interrogation sur les coups que vous jouez, ce qui me donne l’autorisation de jouer quelques coups plus téméraires, je suppose.

« Même avec le ballon, il est plus agressif. Je sais que je fais des courses, mais Stokesy sait aussi qu’il y a des livraisons au guichet entre les deux. C’est tout ce qui l’intéresse.

« Je n’ai jamais été capable de tenir une fin. Quand je l’ai fait, c’est quand j’ai pris des guichets. C’est la seule fois où j’ai pu créer une sorte de pression. Ben et Baz [McCullum] sache que.

« Je suis sûr qu’ils savent ce qu’ils vont obtenir de moi. Il n’y aura pas beaucoup de jeunes filles ! Il y aura peut-être des moments où j’aurai besoin de mettre un peu de pression. Je jouerai juste ce qui est devant moi. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nasser Hussain, s’exprimant la semaine dernière, a déclaré qu’il y avait des inquiétudes quant au manque de cricket de première classe de Moeen avant The Ashes.



Moeen a été abandonné après le premier Ashes Test à Edgbaston en 2019, un match dans lequel il a enregistré des chiffres de match de 3-172 et a marqué zéro et quatre, renvoyé par Nathan Lyon à deux reprises.

Dans l’ensemble contre l’Australie lors des tests, Moeen a une moyenne de 64,65 avec le ballon, bien supérieure à sa moyenne de 36,66 au bowling en carrière.

Lorsqu’on lui a demandé s’il voulait réparer certains torts du test d’Edgbaston il y a quatre ans, Moeen a déclaré: « Pas vraiment, je surmonte ces choses assez rapidement. J’ai oublié toutes ces choses et je suis passé à autre chose. C’est un nouveau départ et voyons comment nous aller. »

Alors, le retour de Moeen’s Test pourrait-il s’étendre au-delà de The Ashes ?

« Je suis un gars qui suit le courant. Pour le moment, ce ne sont que ces deux matchs [Moeen is in the squad for the Edgbaston and Lord’s Tests] alors voyons ce qui se passe.

Regardez The Ashes en direct Sky Sports Cricket à partir de vendredi. Le montage à Edgbaston commence à partir de 9h30 avec le premier bal à 11h.