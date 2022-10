Moeen Ali: D’autres équipes auront peur d’affronter l’Angleterre à la Coupe du monde T20 après la victoire en série contre le Pakistan | Nouvelles du cricket

Moeen Ali a déclaré que les équipes craindront d’affronter l’Angleterre lors de la prochaine Coupe du monde T20 en Australie

L’Anglais Moeen Ali a déclaré que les équipes craindraient d’affronter l’Angleterre lors de la prochaine Coupe du monde T20, après leur victoire 4-3 en série au Pakistan.

L’Angleterre a battu le Pakistan par 67 points dimanche dans la série décisive après une performance clinique au bâton et au bowling.

L’équipe de Matthew Mott a pillé 209-3 après avoir été insérée, avec Dawid Malan (78 sur 47 balles) et son coéquipier du Yorkshire Harry Brook (46 sur 29) claquant 108 des 61 dernières livraisons des manches à Lahore.

Le Pakistan a boité à 142-8 en réponse, avec le capitaine Babar Azam (4) à la suite de défauts sur le terrain – perdant deux fois des prises qui auraient dû rester bloquées – en étant renvoyé par Chris Woakes (3-26) au premier tour de la poursuite et Mohammad Rizwan a lancé (1) par Reece Topley dans la seconde alors que l’équipe locale a chuté à 5-2.

“Nous sommes vraiment heureux de gagner cette série et nous allons en Australie dans une très bonne position, mais je ne pense pas que nous soyons favoris pour la Coupe du monde”, a déclaré Moeen.

“Si je suis honnête, je ne ressens pas du tout cela, mais je sais que nous sommes une équipe très dangereuse à jouer et que d’autres équipes auront peur de nous jouer. Mais je pense toujours que l’Australie et l’Inde sont les deux favoris.”

“Nous avons été déçus à la fin, car avec le recul, je pense que si nous avions vraiment été là-dessus, nous aurions probablement gagné [the series] 6-1.”

Mott: Le décideur de la série a gagné en confiance avant la Coupe du monde

L’entraîneur-chef de la balle blanche de l’Angleterre, Mott, a salué les efforts de ses joueurs pour remporter la série, qualifiant la victoire de préparation parfaite et de regain de confiance avant la Coupe du monde T20 en Australie.

“Nous sommes certainement venus ici pour la série de sept matches avec un plan très clair pour approfondir et voir si nous pouvions faire tourner notre équipe, menant évidemment à une Coupe du monde”, a déclaré Mott. Sports du ciel après la victoire.

“Je n’aurais pas pu demander beaucoup plus pour être honnête, je pense que Moeen Ali, en particulier, a extrêmement bien été capitaine. Il a fait confiance à différents joueurs et a fait venir des débutants qui ont bien réussi.

“Donc, de notre point de vue, avoir à peu près une atmosphère de type finale ce soir et sortir et jouer si bien nous donne beaucoup de confiance avant cette Coupe du monde.”

L’Angleterre voyagera ensuite vers le bas pour se préparer à la Coupe du monde T20, avec trois T20 contre le pays hôte, l’Australie (9, 12 et 14 octobre) et un échauffement contre le Pakistan (17 octobre) avant que l’équipe de Jos Buttler ne commence sa campagne de Coupe du monde contre l’Afghanistan. à Perth le 22 octobre.

Lorsqu’on lui a demandé quels joueurs avaient avancé leurs cas, Mott a vérifié le nom de Brook, Ben Duckett et Malan pour le crédit.

“Il y a eu beaucoup [of players who have advanced their cases]”, a ajouté Mott.

“Harry Brook a eu de très bons coups sûrs et a bien fait. Il a l’air vraiment calme et semble juste choisir les bons moments pour atteindre ses limites.

“Duckett a été exceptionnel et a très bien joué au spin. Il a posé quelques questions différentes. Il a en quelque sorte donné l’élan pour nous après les premiers matchs où le spin jouait un grand rôle.

“Malan aujourd’hui a été exceptionnel. J’ai pensé que c’était un coup brillant dans une atmosphère de finale.

Dawid Malan faisait partie des joueurs que Mott a félicités pour leurs performances

“Et tous les quilleurs. Nous sommes venus ici avec quelques nuages ​​​​de blessures, mais nous nous en sommes sortis.

“[Mark] Wood a réussi quelques matchs, [Chris] Woakes en a réussi quelques-uns, donc nous construisons bien avec cette profondeur que nous recherchons pour cette Coupe du monde.”

Chris Woakes était un joueur que l’Angleterre gérait tout au long de la série au Pakistan

Lorsqu’on lui a demandé une mise à jour sur la situation des blessures au sein de l’équipe, Mott a déclaré que Liam Livingstone et le skipper Buttler étaient tous deux sur la bonne voie pour être en forme et participer à la Coupe du monde.

“Liam Livingstone suit bien. Il est de retour en Angleterre maintenant, il est parti ce matin, et il ira bien. Il doit juste faire quelques kilomètres dans les jambes et il devrait avoir raison de commencer quand nous sortirons là-bas.

“Je pense que Jos a été conservateur. Il rongeait son frein pour un match à l’arrière ici, mais le risque-récompense n’était pas tout à fait là. Il va jouer un rôle central dans la Coupe du monde et Moeen a fait un travail exceptionnel avec la direction.

“Nous sommes assez confiants où nous en sommes. Il y avait beaucoup de pièces mobiles pour cette tournée, préparer tout le monde, mais nous avons accueilli à nouveau des joueurs de classe mondiale et nous frapperons les côtes australiennes dans quelques instants. de jours.”

Le capitaine anglais du ballon blanc Jos Buttler n’a joué aucun rôle au Pakistan, mais Mott dit qu’il sera en forme et jouera en Australie

Avec autant d’artistes impressionnants au cours des dernières semaines, Mott a admis que le bricolage parmi son onze de départ était probable tout au long de la Coupe du monde.

“Nous avons [Buttler and Mott] regardé un peu ce premier XI, et il y a toujours un peu de bricolage.

“Il y a une forme qui entre en jeu, nous avons aussi une série contre l’Australie avant tout. Nous aurons donc l’occasion d’avoir un très bon aperçu de la façon dont cet équilibre se déroule.

“Je pense qu’en Australie aussi, il y a des conditions différentes et nous pourrions bricoler légèrement tout au long du tournoi en fonction de qui nous jouons.

“Mais nous sommes assez proches de ce premier onze et ensuite vous réévaluez à partir de là.”

