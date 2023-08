Moeen Ali confirme la retraite du test après que l’Angleterre a fait match nul 2-2 dans la série Ashes | Nouvelles du cricket

Moeen Ali a confirmé sa retraite du test de cricket après avoir aidé l’Angleterre à remporter un match nul 2-2 dans The Ashes.

Moeen, polyvalent hors-tournant, a remporté trois guichets lors de la dernière journée à The Kia Oval alors que l’Angleterre battait l’Australie par 49 points.

Le joueur de 36 ans a été attiré hors de sa retraite initiale par le capitaine Ben Stokes avant la série à la suite de la blessure au dos subie par son compatriote Jack Leach, mais ne prolongera pas son retour.

Moeen a remporté trois guichets au Kia Oval lundi alors que l’Angleterre battait l’Australie par 49 points pour faire match nul 2-2 avec la série Ashes





Parler à Sports du ciel, Moeen – qui termine sa carrière de test avec 3 094 points et 204 guichets – a déclaré : « Je sais que j’ai terminé.

« Si Stokesy m’envoie encore un message, je vais le supprimer ! J’ai apprécié et c’est génial de finir en beauté.

« C’était super de revenir. Quand Stokesy m’a envoyé un message, j’étais un peu surpris mais quand j’ai dit oui, j’étais complètement dedans.

« J’ai adoré, ce fut une expérience incroyable de jouer sous Stokesy et Baz [England coach Brendon McCullum], celui que je n’oublierai jamais pour le reste de ma vie. Je suis tellement content d’avoir dit oui. »

Moeen n’avait pas disputé de match au ballon rouge depuis près de deux ans lorsqu’il a répondu au SOS de l’Angleterre.

Regardez cette brillante pièce d’improvisation de Moeen alors qu’il marquait une limite en rampe lors du cinquième test des cendres



Il a ensuite marqué 180 points en quatre tests, dont un demi-siècle à Emirates Old Trafford après avoir demandé à être promu n ° 3, et a remporté neuf guichets.

« Moeen est un personnage incroyable – il a produit l’un de ses meilleurs jours »

L’entraîneur anglais Brendon McCullum a déclaré: « Mo est un personnage incroyable dans le vestiaire. Il a une réelle capacité à remonter le moral des autres gars. Je pense que nous l’avons vu dans cette série jouer sans la pression du passé.

« Ce qu’il a fait lors de ce test match, et en levant la main au bâton au n ° 3 et en soulageant les autres gars, était la marque de ce qu’il est en tant qu’être humain. C’est un grand joueur de cricket. »

Moeen a réussi 3 000 tests tout en frappant deux à quatre consécutifs lors du quatrième test à Manchester



Stokes a ajouté: « Quelques choses ont été dites à propos de Mo mais je l’ai choisi parce que je sais ce qu’il peut faire dans ses meilleurs jours.

« Quand cela comptait vraiment, il a produit l’un de ses meilleurs jours. Il a changé le jeu pour nous. Pour lui, faire ce qu’il a fait est tout simplement incroyable. Il a été un grand serviteur de l’Angleterre. »

Moeen fait toujours partie des équipes anglaises de balles blanches et espère jouer un rôle important dans la Coupe du monde des 50 ans et plus en Inde cet automne alors que son équipe cherche à défendre le titre qu’elle a remporté à domicile en 2019.

La prochaine action de test de l’Angleterre se déroulera également en Inde, avec une série de cinq matchs qui se déroulera en janvier et mars 2024.

