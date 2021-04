L’Anglais Moeen Ali a frappé sept quatre et un six dans ses 46 en 31 balles alors que les Chennai Super Kings battaient les Punjab Kings pour leur première victoire de la saison IPL

Moeen Ali a frappé 46 sur 31 balles après le transport à quatre guichets de Deepak Chahar et le champ électrique de Ravindra Jadeja ont détruit le premier ordre des Punjab Kings alors que les Chennai Super Kings ont remporté leur première victoire de la saison IPL.

La star anglaise Ali a frappé sept fours et un six du n ° 3 avant que Sam Curran (5no) ne franchisse la frontière gagnante alors que Chennai atteignait son objectif de 107 avec 26 balles à perdre à Mumbai pour gagner par six guichets et rebondir par rapport aux sept de samedi. -vaincre les vilains face aux capitales de Delhi.

Ali – qui a finalement été renvoyé avec 17 points requis, deux balles après avoir claqué ses six seuls – a également ramassé un guichet dans le petit 106-8 du Pendjab, mais la majeure partie des dégâts a été causée par Chahar et Jadeja alors que les hommes du MS Dhoni réduisaient leurs adversaires à 26-5 à l’intérieur de sept overs.

Le quilleur de couture Chahar a remporté ses meilleurs chiffres IPL de 4-13, jouant au bowling Mayank Agarwal avec une pêche d’une livraison dans le premier dessus, puis en supprimant Chris Gayle, Nicholas Pooran et Deepak Hooda lors d’un sortilège scintillant à quatre sur le dessus. , qui comportait 18 boules de points sur 24.

La mise en place de Jadeja a joué un grand rôle, cependant, avec le coup direct du polyvalent après un pick-up rapide et un lancer depuis une courte couverture, le skipper du Punjab, KL Rahul, avant que sa capture en plongée au même endroit ait vu Chahar renvoyer le vétéran des Antilles Gayle – qui avait été abandonné sur 0 – pour 10.

Shahrukh Khan (47 ans) a assuré un Punjab brouillé en trois chiffres, mais cela ne semblait jamais suffisant et Moeen a veillé à ce que Chennai fasse un travail léger sur leur petite cible pour laisser Sunrisers Hyderabad comme la seule équipe sans victoire après deux tours de matchs.

Chahar quatre étoiles déchire le Pendjab

Chahar a commencé le carnage à partir du quatrième ballon du match alors qu’il nettoyait Agarwal pour un canard avec une délicieuse livraison qui se balançait tard et roquait le batteur alors qu’il cherchait à fouetter le côté de la jambe.

Le sertisseur aurait dû avoir un autre guichet deux balles plus tard seulement pour que Ruturaj Gaikwad bombarde Gayle au point arrière, mais cette chute n’a pas endommagé Chennai avec quatre autres guichets tombant bientôt.

Deepak Chahar a remporté ses meilleurs chiffres IPL de 4 à 13 en déchiquetant la première commande des Punjab Kings à Mumbai

La brillance de Jadeja avec une souche pour viser à éliminer Rahul pendant cinq vers la fin du troisième et sa prise sautante a ensuite vu Gayle tomber aux mains de Chahar deux livraisons dans le cinquième.

Deux balles après que Gayle ait été attrapé, son compatriote antillais Pooran a frappé Chahar directement à Shardul Thakur à la jambe carrée arrière profonde alors qu’il souffrait de canards dos à dos pour commencer le tournoi, n’ayant également fait rien lors de la victoire passionnante de lundi sur les Royals du Rajasthan à ce sujet. terre.

Chahar a décroché son quatrième guichet lors de sa finale alors que Hooda (10) a choisi l’ancien capitaine sud-africain Faf du Plessis à mi-parcours lors d’une inauguration.

Shahrukh a relancé les manches du Pendjab dans une certaine mesure, à commencer par un partenariat de sixième guichet de 31 avec l’Australien Jhye Richardson (15) avant que ce dernier ne soit battu par Moeen alors qu’il piratait la ligne.

Shahrukh a ensuite ajouté 30 avec Murugan Ashwin (6) et 14 avec Mohammed Shami (9) avant de se rendre à Jadeja, au large de Curran (1-12), à mi-chemin profond au 20e alors qu’il cherchait à ajouter à ses six limites.

Ravindra Jadeja a été exceptionnelle sur le terrain pour Chennai, avec deux attrapés et un superbe run out

Ali brille et Chennai scelle la victoire après une légère oscillation

Gaikwad (5 sur 16) a eu du mal au début de la poursuite et a finalement été pris dans les profondeurs d’Arshdeep Singh, mais ce licenciement s’est avéré une bénédiction pour les Super Kings alors qu’Ali arrivait au seuil et soutenait ses 36 dans le premier match contre Delhi en dominant un stand de 66 avec Du Plessis.

Ali, qui a frappé la balle doucement de chaque côté du guichet, a envoyé Ashwin sur le midwicket profond pour six au début de la 13e, pour ensuite choisir Shahrukh à cet endroit deux balles plus tard.

Le paceman du Punjab Shami a ensuite écarté Suresh Raina (8) et Ambati Rayudu (0) de balles courtes successives dans le 15e alors que le CSK passait de 90-1 à 99-4, mais il n’y aurait pas d’effondrement stupéfiant avec Curran tirant l’Australien Riley Meredith à la frontière. au 16e plus.

