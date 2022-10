Modric remplace Benzema alors que le Real creuse profondément pour battre Séville

Le Real Madrid a marqué deux fois dans les 11 dernières minutes pour assurer une victoire 3-1 en Liga contre Séville samedi, après que l’équipe andalouse ait frustré ses hôtes pendant une grande partie de la soirée. Un but délicieux d’Erik Lamela peu après la mi-temps a annulé le premier match de Luka Modric, seulement pour Lucas Vazquez et Federico Valverde qui ont marqué deux fois tard pour assurer les trois points pour les champions en titre.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Séville reste embourbé dans la moitié inférieure du tableau avec 10 points en 11 matchs, tandis que Madrid étend son avance à six points sur Barcelone, deuxième, qui a un match en main et accueille l’Athletic Club dimanche.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. Madrid creuse profondément pour augmenter son avance au sommet

Ce match a commencé comme s’il s’agissait d’une promenade dans le parc pour le Real Madrid et s’est brièvement transformé en quelque chose de beaucoup plus compliqué avant qu’un rassemblement tardif – inspiré par les remplacements décisifs de Carlo Ancelotti en seconde période – les ait vus prendre les trois points.

Le but de Modric à la cinquième minute a donné le contrôle à Madrid et pour le reste de la première mi-temps, Séville n’a jamais vraiment semblé trouver un moyen de revenir dans le match.

Cela a changé avec l’égalisation bien prise de Lamela à la 54e minute. Pendant un certain temps, alors que la confiance de Séville augmentait, les visiteurs semblaient être l’équipe la plus dangereuse.

C’est alors qu’Ancelotti s’est tourné vers son banc. Eduardo Camavinga a été présenté en premier, suivi de Vazquez, Marco Asensio et Antonio Rudiger. Notamment, aucun d’entre eux n’est attaquant, mais ils ont fourni à Madrid l’énergie et la franchise dont ils avaient besoin pour déchirer un Séville fatigant lors de la contre-attaque.

Le deuxième but a été sensationnel, alors que Madrid a remporté le ballon dans sa propre moitié de terrain, Asensio a joué un ballon en profondeur et Vincius Junior s’est désintéressé de Vazquez pour terminer à la 79e minute. Puis, à peine deux minutes plus tard, une fusée Valverde désormais connue à distance a assuré la victoire.

Madrid est confronté à un calendrier éprouvant en octobre, avec dix matchs en un mois, mais il continue de trouver des moyens de gagner et de rester invaincu cette saison. La pression est désormais de retour sur Barcelone pour suivre leur rythme dimanche.

2 Connexe

2. Modric intervient pour diriger en l’absence de Benzema

Karim Benzema ne figurait pas ici – il était au Bernabeu pour présenter son Ballon d’Or nouvellement remporté à la foule, mais avait été exclu plus tôt dans la journée en raison d’une fatigue musculaire – mais un autre vainqueur du Ballon d’Or, Modric , était sur place pour ouvrir le score et mettre l’équipe sur la voie de la victoire.

C’était le 450e match de Modric pour le club, mais à 37 ans, il joue toujours avec la même énergie, le même dynamisme et l’enthousiasme d’un joueur beaucoup plus jeune. Le n ° 10 a joué haut sur le terrain – avec Aurélien Tchouameni et Toni Kroos assis beaucoup plus profondément – ​​poussant pour soutenir Rodrygo à l’avant-centre.

Ce n’était pas seulement son objectif, cependant. Modric s’est rapproché deux fois de plus en première mi-temps, tirant loin de l’extérieur de la surface avant d’avoir un autre effort bloqué.

Après la pause, lorsque Madrid a été sous pression, il a constamment cherché le ballon, donnant tout ce qu’il avait avant d’être retiré dans le cadre de la série de remplacements qui a déclenché ce rallye tardif et gagnant. Ce sont des performances comme celle-ci qui montrent à quel point il est difficile pour Ancelotti de laisser Modric hors de l’équipe, même si lui donner du repos n’est peut-être pas une mauvaise idée.

3. Isco calme au retour de Bernabeu

Ce fut une grande soirée pour Isco, de retour en tant que joueur de Séville pour la première fois dans un stade où il a passé neuf années réussies – remportant cinq ligues de champions et trois titres de champion – avant de partir à l’expiration de son contrat l’été dernier.

Luka Modric a marqué le premier match de la victoire 3-1 du Real Madrid contre Séville samedi. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Ses dernières années au Bernabeu ont été extrêmement décevantes – il n’a commencé que trois matches de championnat la saison dernière, faisant 11 matches de remplacement – ​​et c’était l’occasion de montrer qu’à 30 ans, il a encore quelque chose à offrir au plus haut niveau. Au lieu de cela, ce fut une soirée frustrante.

L’entraîneur de Séville, Jorge Sampaoli, le choisissant comme un faux neuf ne dit pas grand-chose sur sa confiance dans les alternatives Kasper Dolberg et Youssef En-Nesyri, mais c’était une décision compréhensible étant donné le type de match sous pression auquel une équipe à l’extérieur peut s’attendre au Bernabeu. . Il y a eu des éclairs et des moments de qualité – Isco a réussi 46 touches, complété 35 passes sur 38 et n’a réussi qu’un seul tir – mais rien de cohérent ou de décisif. Ce n’était pas une surprise quand, à 1-1, il a été retiré à la 76e minute.

Notes des joueurs

Real Madrid: Thibaut Courtois 6 ; Dani Carvajal 6, Eder Militao 7, David Alaba 6, Ferland Mendy 6 ; Aurélien Tchouameni 6, Toni Kroos 7, Luka Modric 8 ; Fede Valverde 8, Vinicius Junior 8, Rodrygo 8

Sous-titres : Eduardo Camavinga 6, Marco Asensio 8, Lucas Vazquez 7, Antonio Rudiger 6, Nacho 6

Séville : Bono 5; Gonzalo Montiel 7, Nemanja Gudelj 5, Marcao 6, Alex Telles 6 ; Ivan Rakitic 5, Joan Jordan 5, Oliver Torres 7 ; Jesus Navas 7, Isco 6, Erik Lamela 7

Sous-titres : José Carmona 6, Papu Gomez 6, Rafa Mir 6, Thomas Delaney 6

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Federico Valverde, Real Madrid. Autre match, autre but. Le milieu de terrain continue de réécrire le livre de règles xG avec son tir de l’extérieur de la surface.

PIRE : Nemanja Gudelj, Séville. Semblait peu convaincant dans une défense de Séville qui s’ouvrait trop facilement.

Faits saillants et moments marquants

Modric et Zinedine Zidane étaient tout sourire en remettant à Karim Benzema son Ballon d’Or devant les fidèles de Bernabeu.

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

Courtois sur le tournage de Valverde : “A l’entraînement je souffre beaucoup ! Cette année on lui a tous dit de tirer plus, parce qu’il est bon à ça. Si ça va d’un côté c’est impossible de s’arrêter, il a un tir incroyable.”

Ancelotti : “La [substitutions] a beaucoup donné à l’équipe. Les joueurs ont bien joué, mais les ressources que nous avons, quand des joueurs arrivent du banc qui souffrent de ne pas jouer et qu’ils font la différence, ça veut dire qu’on a un effectif en bonne santé. C’est un moment de la saison où il faut s’accrocher. Les exigences de ces jeux sont grandes, physiquement et mentalement, vous ne pouvez pas vous arrêter, nous devons continuer, continuer à souffrir.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Le Real Madrid en a maintenant remporté 22, en a fait deux nuls et n’en a perdu aucun dans les matchs dans lesquels Modric marque un but.

– Los Blancos a également prolongé sa séquence d’invincibilité en Liga alors qu’il menait à la mi-temps à 55 matchs.

Suivant

Real Madrid: Madrid se rendra en Allemagne mardi pour un match de phase de groupes de la Ligue des champions au RB Leipzig, avant de revenir en action en Liga dimanche lorsque le nouveau promu Gérone se rendra au Bernabeu.

Séville : Les Andalous seront eux aussi en action en Ligue des champions mardi, puisqu’ils accueillent le FC Copenhague, et resteront à Séville pour le déplacement du Rayo Vallecano à l’Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan en championnat samedi prochain.