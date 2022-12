Modric jouera avec la Croatie au moins jusqu’à la Ligue des Nations

AL RAYYAN, Qatar – Luka Modric a confirmé qu’il continuerait à jouer pour la Croatie l’année prochaine, mais a refusé de s’engager à représenter son pays à l’Euro 2024.

Le joueur de 37 ans a décroché sa 162e sélection samedi alors que l’équipe de Zlatko Dalic battait le Maroc 2-1 au Khalifa International Stadium pour s’assurer la troisième place de la finale de la Coupe du monde au Qatar.

Cette réalisation survient quatre ans après avoir atteint la finale de 2018 et met en évidence la qualité persistante de Modric au cœur du milieu de terrain croate.

Dalic pense que Modric jouera au tournoi 2024 en Allemagne en supposant qu’ils se qualifient, mais parlant de son avenir après la victoire de samedi, la star du Real Madrid a seulement déclaré qu’il continuerait jusqu’à la finale de la Ligue des Nations en juin avant d’envisager ses options.

Luka Modric célèbre après avoir remporté sa deuxième médaille en Coupe du monde avec la Croatie. Ian MacNicol/Getty Images

“Cette médaille est très importante pour nous, pour moi, pour la Croatie en tant qu’équipe nationale, en tant que pays”, a déclaré Modric à beIN SPORTS.

“Nous confirmons avec cette médaille que la Croatie joue un rôle important dans le monde du football et nous quittons le Qatar vainqueurs.

“A propos de mon avenir? Je ne sais pas si je serai [playing] jusqu’à l’Euro en Allemagne. On verra. Je dois y aller étape par étape. Je profite de l’équipe nationale. Je suis heureux. Je pense toujours que je peux jouer à un haut niveau et je veux continuer au moins jusqu’à la Ligue des Nations.

“Puis après, il y aura plus de temps pour penser à l’Euro. Maintenant, c’est aller étape par étape et continuer au moins jusqu’à la Ligue des Nations et ensuite nous verrons.”

La Croatie disputera la finale de la Ligue des Nations contre l’Italie, l’Espagne et le pays hôte, les Pays-Bas, le tirage au sort des demi-finales devant avoir lieu le 25 janvier en Suisse.