Modric “intouchable”, Kroos ne peut pas jouer à chaque match

Carlo Ancelotti a déclaré que les milieux de terrain Luka Modric et Toni Kroos sont “intouchables” au Real Madrid mais “cela ne veut pas dire qu’ils jouent tous les matchs” avec la concurrence des jeunes Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga et Federico Valverde.

Modric a raté la victoire 3-2 de la Copa del Rey jeudi à Villarreal en raison d’une blessure, tandis que Kroos a été remplacé à 2-0 par le remplaçant Dani Ceballos contribuant aux trois buts madrilènes, marquant le vainqueur à la 86e minute.

Madrid fait face à une liste de rencontres difficiles, avec le voyage de LaLiga dimanche à l’Athletic Club suivi d’un derby de quart de finale de coupe avec l’Atletico Madrid jeudi prochain, puis d’accueillir la Real Sociedad en forme le week-end prochain.

“L’équipe est intouchable”, a déclaré Ancelotti lors d’une conférence de presse samedi, lorsqu’on lui a demandé si gérer la transition d’une génération à l’autre était son travail le plus difficile en tant qu’entraîneur.

“Ce n’est pas seulement [Modric and Kroos]ce sont les autres qui entrent sur le terrain et donnent tout, comme Ceballos et [Marco] Asensio a fait [at Villarreal]. Modric et Kroos sont intouchables, mais cela ne signifie pas qu’ils doivent jouer à chaque match.

Toni Kroos et Luka Modric ont été la clé du succès du Real Madrid au cours de la dernière décennie. Photo de Diego Souto/Quality Sport Images/Getty Images

“Ce sont des joueurs qui ont marqué l’histoire de ce club, ils font l’histoire et ils feront l’histoire. Mais cela ne veut pas dire qu’ils doivent jouer tous les matchs.”

Madrid est entré dans le match des huitièmes de finale de la Copa del Rey jeudi sous pression – après une défaite contre Villarreal en Liga et une défaite contre Barcelone en finale de la Supercopa espagnole – et a mal performé, avant un revirement dramatique en seconde période.

“La réaction à Villarreal a été très bonne”, a ajouté Ancelotti. “Nous avons fait de grosses erreurs en première mi-temps. Au cours des derniers jours, nous avons tout évalué. Nous [don’t have time] pour s’entrainer, donc on récupère et on regarde des vidéos. Les erreurs étaient assez claires, espérons qu’elles ne se reproduiront pas… Nous ne pouvons pas donner [goals] comme dans les jeux récents.”

Ancelotti a également rejeté les rapports d’intérêt des dirigeants de la Premier League Arsenal à Camavinga – disant “Eduardo est intouchable, comme Modric ou Kroos” – et a déclaré qu’il avait accepté les excuses de Tchouameni pour avoir assisté à un match NBA entre les Chicago Bulls et les Detroit Pistons en Paris pendant que Madrid jouait à Villarreal.

“Il s’est excusé en public”, a déclaré Ancelotti. “Il a fait une erreur, c’est un jeune garçon qui a fait une erreur et c’est fini. Espérons qu’il puisse revenir [from injury] la semaine prochaine.”