Modrić et la Croatie s’inclinent face à l’Espagne lors des tirs au but de la finale de la Ligue des Nations

Doug McIntyre Journaliste de football

Devant une foule extrêmement pro-croate dans la ville néerlandaise de Rotterdam, l’Espagne a battu Luka Modrić & Co. lors d’une séance de tirs au but pour remporter l’UEFA Nations League 2022-23 et remporter son premier trophée international depuis 2012.

Voici trois plats à emporter du match.

L’Espagne récidive contre Croatie

Après 90 minutes sans but, il fallait aimer les chances de la Croatie. Le temps supplémentaire a été notoirement bon pour les Checkered Ones lors de chacune des deux dernières Coupes du monde. En 2018, les Croates sont devenus la première équipe à remporter trois matches à élimination directe en séance supplémentaire ou sur coups de pied au but. L’automne dernier au Qatar, ils ont avancé deux fois de la même manière.

La Rojad’autre part, ont acquis la réputation de lutter puissamment en dehors du temps réglementaire, se faisant éliminer dans ces deux tournois et lors du dernier Championnat d’Europe, lorsqu’ils sont tombés face à l’Italie, vainqueur éventuel.

Mais cela ne raconte pas toute l’histoire. Avant de succomber à la Azzuri il y a deux ans, l’Espagne a remporté deux matchs do-or-die de l’Euro 2020 après la fin des 90 premières minutes. L’un était une victoire en quart de finale contre la Suisse. L’autre? Un triomphe 5-3 sur ces croates est venu.

Les listes des deux équipes ont considérablement changé depuis lors. Mais le résultat de dimanche était le même, même après que l’Espagne ait gâché sa première occasion de gagner le bris d’égalité lorsque le défenseur central Aymeric Laporte a fait claquer ce qui aurait été la tentative décisive sous la barre transversale.

Toujours, La Roja ont tenu leur sang-froid. Et après qu’un autre joueur croate, l’attaquant Bruno Petković, ait vu son tir détourné par Unai Simón, Dani Carvajal est intervenu pour donner le titre à l’Espagne avec une frappe audacieuse qui a laissé le gardien Dominik Livaković saisir l’air :

Heartbreak, encore, pour Luka Modrić

Dans ce qui pourrait bien être son dernier match international, les coéquipiers de Modrić ont voulu expulser leur capitaine de longue date en remportant le premier trophée de l’histoire du pays. Et le petit capitaine a certainement fait sa part, enterrant habilement son coup de pied après avoir réalisé le genre de performance raffinée des deux côtés du ballon pendant 120 minutes que les fans du monde entier attendent du 37- magique du Real Madrid. meneur de jeu d’un an.

Hélas, la fin du livre de contes – si c’était bien le chant du cygne de Modrić – ne devait pas être.

La Croatie est peut-être la meilleure équipe de la planète livre pour livre; le petit pays de moins de quatre millions d’habitants a frôlé la gloire ces dernières années en bouleversant une rangée de poids lourds meurtriers, en se qualifiant pour la finale de la Coupe du monde en 2018, puis en atteignant les demi-finales au Qatar.

Modrić est la principale raison pour laquelle la Croatie a réussi à dépasser son poids si régulièrement. Avec celui-ci décidé par la marge la plus mince possible, la défaite de dimanche fera autant mal que n’importe quelle autre si sa carrière internationale de 17 ans est vraiment terminée. Avec le temps, cependant, ce dernier d’une autre longue série de courses profondes ne fera que cimenter l’héritage du maestro chic en tant que l’un des plus grands joueurs de sa génération.

Le beau jeu ce n’était pas

Il fallait peut-être s’y attendre après la plus longue saison de clubs européens de tous les temps – une saison qui comprenait pour la première fois une Coupe du monde en plein milieu – mais la vérité est que la finale de samedi a été pour la plupart un raté.

Malgré la collection de talents de haut niveau alignés par les deux équipes (la Croatie et l’Espagne avaient des joueurs qui ont participé à la finale de la Ligue des champions la semaine dernière), ce fut une affaire défensive agitée, étrangement bâclée, du début à la fin. Aucune des deux équipes n’a joué à la hauteur de ses capacités considérables. Les véritables occasions de marquer étaient rares pour les deux équipes. Lorsque la beauté du but s’est matérialisée, la finition n’était tout simplement pas là. L’Espagne a réussi 13 tirs avant d’en mettre un cadré :

On pourrait blâmer la nature du football international, où les joueurs sont réunis et doivent ensuite participer à des matchs à enjeux élevés pour leur pays avec seulement quelques séances d’entraînement à préparer.

Ou peut-être que les enjeux étaient le coupable. Les fans ont été gâtés ces dernières années avec des finales de bout en bout à haut score. Le décideur épique de la Coupe du monde 2022 me vient à l’esprit. Six buts avaient également été marqués quatre ans plus tôt, lorsque la Croatie s’était inclinée 4-2 face à la France. La finale de la Ligue des Nations 2021 a comporté trois buts, tous marqués en moins de six minutes en seconde période, avec le seul but de l’Espagne pris en sandwich entre les deux convertis par l’éventuel champion. Les Bleus.

Celui-ci était plus un match pour le titre traditionnel, une affaire méfiante où les deux équipes se défendaient en premier et espéraient capitaliser sur une erreur de l’autre côté qui déterminerait finalement le résultat. Et même si ce match s’est ouvert un peu dans le temps supplémentaire alors que les deux équipes faisaient pression pour un vainqueur, aucune n’a réussi à marquer le but qui aurait empêché le match d’être décidé de la manière la plus cruelle de toutes.

Pas que l’Espagne s’en souciera.

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports. Avant de rejoindre FOX Sports en 2021, il était rédacteur chez ESPN et Yahoo Sports et il a couvert les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis lors de plusieurs Coupes du Monde de la FIFA. Suivez-le sur Twitter @ ParDougMcIntyre .