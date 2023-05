Cristiano Ronaldo a rejoint Al-Nassr dans la Saudi Pro League au début de 2023, ouvrant la voie à certaines des plus grandes stars du jeu pour potentiellement le rejoindre au Moyen-Orient dans les années à venir.

Lionel Messi en fait partie, ayant été lié à un transfert exceptionnel de 400 millions d’euros par an aux rivaux d’Al-Nassr, Al-Hilal, lorsque son contrat avec le PSG expire cet été.

Le PSG de Messi a disputé un match d’exhibition contre un onze saoudien de la Pro League composé de joueurs d’Al-Nassr et d’Al-Hilal, dont Ronaldo, en janvier. Le PSG a remporté le match divertissant 5-4, donnant aux habitants du Moyen-Orient un aperçu de ce que cela pourrait être si l’Argentin décidait un jour de s’y installer.

C’est certainement quelque chose que tout le monde en Arabie saoudite veut aussi.

« Messi serait le rêve », a expliqué le journaliste sportif Khaled Al-Arafah à QuatreQuatreDeux.

« Ce fut un moment incroyable d’avoir les deux joueurs sur le terrain en Arabie saoudite en janvier – j’espère qu’un jour ils s’affronteront officiellement dans notre championnat national.

« Mais même si ce n’est pas Messi, je suis sûr à 99% que vous verrez plus de stars exceptionnelles dans la Saudi Pro League au début de la saison prochaine. »

Kaku est un international paraguyen qui joue actuellement dans la Saudi Pro League avec Al-Taawoun. Pour le joueur de 28 ans, la possibilité que davantage de joueurs de haut niveau rejoignent Ronaldo est une perspective passionnante, qui, selon lui, aura le double avantage d’améliorer toujours plus les normes et de créer une vitrine plus visible pour les talents déjà en compétition dans le Ligue saoudienne.

« Nous avons entendu parler de Luka Modric, Karim Benzema et Lionel Messi », a déclaré Kaku FFT. « La ligue grandit à pas de géant, ce qui la rend plus attrayante.

« Amener des joueurs de renom est un détail important qui ne fera qu’améliorer les choses, et je pense que cela peut aussi me pousser à devenir l’un des meilleurs de la ligue. C’est mon désir d’atteindre l’Europe – maintenant, en jouant bien ici , je pense que je peux avoir ma chance.