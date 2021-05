Modric 9/10, le jeune Gutierrez 8/10 alors que le Real Madrid suit le rythme dans la course au titre de la Liga

Le Real Madrid a remporté une confortable victoire 4-1 à Grenade jeudi pour suivre le rythme dans la course au titre de la Liga.

Karim Benzema avait une tête sauvée par le gardien de but Rui Silva avant que Luka Modric a mis Madrid en tête avec 17 minutes jouées, inscrivant Miguel Gutierrezest ingénieuse puce assistée. Il y avait des chances pour Marvin Park, Benzema et Vinicius Junior avant Rodrygo a doublé l’avance de Madrid avant la mi-temps, tirant bas devant Silva.

Vinicius avait un autre effort sauvé avant celui de Grenade Luis Suarez a raté une excellente occasion de retirer un but pour les hôtes. Jorge Molina l’a fait, mais la joie de Grenade a été de courte durée, car le premier Alvaro Odriozola – assisté d’un remplaçant danger édénique – puis Benzema s’est assuré de la victoire, laissant Madrid à deux points du leader de l’Atletico Madrid avec deux matches à jouer.

Positifs

La victoire de l’Atletico 24 heures plus tôt signifiait que seuls trois points feraient ici pour le Real Madrid, contre une équipe de Grenade qui a été l’un des surpassants les plus impressionnants de la Liga cette saison. La victoire a été remportée sans trop d’histoires, mais avec une vraie touche de style, avec un football exceptionnel joué par l’équipe de Zinedine Zidane.

Les jeunes madrilènes ont toujours impressionné cette saison – souvent lorsqu’ils sont appelés à boucher les nombreux trous dans l’équipe causés par la crise de blessures sans fin de l’équipe – mais aucun n’a excité, ou n’a l’air si à l’aise à ce niveau, comme Miguel Gutierrez. L’arrière gauche est le véritable article et quand il joue comme ça, Marcelo ne devrait pas y jeter un œil.

Négatifs

Il n’y avait pas de points négatifs ici, vraiment, bien qu’il y ait eu des moments en seconde période où l’attaque de Grenade – incroyablement vivante étant donné qu’il s’agissait de leur 56e match cette saison – a menacé de rendre ce match beaucoup plus un match, avec Thibaut Courtois appelé à renflouer son côté.

Note du manager sur 10

8 – Zinedine Zidane manquait ses six défenseurs préférés ici – Sergio Ramos, Raphaël Varane, Dani Carvajal, Ferland Mendy, Lucas Vazquez, et Marcelo – et a donc été obligé de choisir des enfants Marvin et Miguel à l’arrière. Sa foi a été récompensée par les deux, mais surtout par Miguel, avec Marvin malchanceux d’être contraint à une blessure.

Les substitutions de Zidane ont également fonctionné, Odriozola et Hazard ayant eu un impact.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Thibaut Courtois, 8 ans – Presque perdu ses repères et transporté le ballon hors de sa zone en seconde période. Plus tard, a fait deux arrêts impressionnants et n’a rien pu faire pour le suivi de Molina.

DF Marvin Park, 7 – Il a fait juste son deuxième début de saison en équipe première et a été joué hors de sa position à l’arrière droit. J’ai souvent attaqué tôt mais a été blessé par un tacle de Darwin Machis et devait être remplacé à la mi-temps.

DF Eder Militao, 7 ans – Réservé pour une faute sur l’imposant Molina. Une autre performance impressionnante, surtout solide. Sa renaissance cette saison a été remarquable.

DF Nacho, 7 — A fait du bon travail contre une Grenade dangereuse, en organisant une défense avec des joueurs inexpérimentés sur les deux flancs.

DF Miguel Gutierrez, 8 ans – Une aide exceptionnelle pour Modric a montré la confiance et l’étincelle créative qui l’ont vu comme le jeune le plus talentueux de sa génération au club. Méritait ce début après avoir impressionné le banc le mois dernier.

MF Casemiro, 7 — Surpassé par Modric, et ne semble pas avoir progressé aussi souvent qu’il l’a fait dans les jeux récents, mais en aucun cas un mauvais affichage.

Luka Modric, 35 ans, qui a marqué jeudi à Grenade, a connu une autre saison exceptionnelle pour le Real Madrid. Photo par Denis Doyle / Getty Images

MF Federico Valverde, 7 — Pris par Yan Eteki avec un mauvais défi en première mi-temps, et a produit un ballon intelligent pour Marvin.

MF Luka Modric, 9 ans – A ouvert le score lorsque sa course intelligente a été repérée par Miguel, et a très bien saisi sa chance. A joué un ballon traversant sensationnel pour Vinicius en seconde période.

FW Vinicius Junior, 6 – Un début passionnant, et des tirs ont été enregistrés avant et après la mi-temps, mais ses problèmes persistants en termes de produit final ont persisté.

FW Rodrygo, 8 – A délivré un centre précis pour la tête précoce de Benzema et un tir tout aussi précis pour le deuxième but de Madrid. Un étalage de finitions composées pour rendre jaloux le compatriote Vinicius. Étonnamment, c’était son premier but en championnat cette saison.

FW Karim Benzema, 8 ans – Une bonne tête a été sauvée dès le début, mais a marqué le quatrième de Madrid, gardant la tête froide lorsque Silva lui a offert l’opportunité.

Substituts

DF Alvaro Odriozola, 7 ans – Entré pour la deuxième mi-temps et a marqué le troisième but à un moment crucial, réagissant le plus rapidement au recul de Hazard.

FW Marco Asensio, 6 – A bien fait de prendre des mesures évasives pour éviter le tir au but d’Odriozola.

FW Eden Hazard, 7 – Pris mal par Domingos Quina dans un défi qui fait grimacer mais récupéré pour fournir à Odriozola une aide intelligente, en passant après avoir presque dépassé le ballon.

MF Isco, 6 – Pas aussi accrocheur que les autres remplaçants de Madrid.

FW Mariano Diaz, N / R – Joué les 10 dernières minutes.