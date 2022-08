Modifiez ces paramètres par défaut et soyez plus satisfait de votre technologie

Les téléviseurs sont un autre exemple. De nombreux téléviseurs modernes sont équipés d’un effet connu sous le nom de lissage de mouvement activé pour donner l’impression que les vidéos sont lues à une fréquence d’images plus élevée, ce qui est censé rendre les scènes de mouvement rapide plus détaillées. Mais dans de nombreuses applications, en particulier lorsque vous regardez des films, cela crée un effet de feuilleton que beaucoup trouvent faux. C’est le réglage sur un téléviseur que de nombreuses personnes enclines à la technologie éteignent immédiatement.

Nos appareils électroniques grand public font partie de nos achats ménagers les plus chers, il vaut donc la peine de parcourir et de modifier les paramètres par défaut pour en tirer le maximum d’avantages. Voici ce que moi et d’autres rédacteurs techniques changeons toujours pour améliorer le fonctionnement de nos téléphones, ordinateurs et téléviseurs.

iPhone d’Apple

Les iPhones d’Apple incluent divers paramètres qui sont désactivés par défaut et doivent être activés pour rendre l’appareil plus pratique à utiliser et pour prendre de meilleures photos.

Déverrouillez un iPhone tout en portant un masque. Bien que les mandats de masque aient été levés dans de nombreux endroits, de nombreuses personnes les portent encore pour se sentir en sécurité, en particulier à l’intérieur. L’un des plus grands freins à l’utilisation d’un iPhone était de devoir saisir un code d’accès, plutôt que d’utiliser une identification faciale, lorsque vous portez un masque. Les versions récentes d’iOS d’Apple permettent désormais aux utilisateurs d’iPhone de déverrouiller l’appareil sans retirer leur masque. Aller à Paramètres → Face ID & Passcode → Face ID avec un masque et activez ce paramètre (vert).

Enregistrez des vidéos 4K. Pour faire en sorte qu’une caméra iPhone enregistre une vidéo à sa résolution la plus élevée, accédez à Paramètres → Appareil photo → Enregistrer une vidéo et choisissez une option 4K. (Je préfère “4K à 30 ips” car cela fonctionne bien lors du téléchargement de vidéos sur des applications de médias sociaux et des sites Internet comme YouTube.) L’inconvénient est que les enregistrements 4K obstrueront davantage le stockage numérique du téléphone. Mais si vous avez payé pour cet appareil photo sophistiqué, pourquoi ne pas l’utiliser ?‌

Activez la grille de caméra. En photographie numérique, les photographes utilisent diverses techniques de composition pour rendre les photos plus esthétiques. L’appareil photo de l’iPhone dispose d’un paramètre permettant d’afficher une grille pour aider à composer des prises de vue. Aller à Paramètres → Caméra → Grille et activez ce paramètre.

Téléphones Android

Les téléphones Android incluent également des commandes qui doivent être activées ou modifiées pour rendre l’écran plus beau et le téléphone plus facile à utiliser.

Modifiez le profil de couleur de l’affichage. De nombreux téléphones Android sont équipés de grands écrans lumineux, mais leurs couleurs peuvent sembler sursaturées ou trop bleues. Ryne Hager, rédacteur en chef du blog technique Android Police, a déclaré qu’il désactivait généralement le profil de couleur par défaut chaque fois qu’il configurait un nouveau téléphone Android. Les instructions varient d’un téléphone à l’autre. Pour les téléphones Samsung, accédez à Paramètres → Affichage → Mode écran → Naturel . Pour les téléphones Pixel, accédez à Paramètres → Affichage → Couleurs → Naturel.

Modifiez les raccourcis. Sur les téléphones Android, vous pouvez personnaliser le menu “Paramètres rapides” pour obtenir des raccourcis vers les fonctionnalités que vous utilisez souvent. Balayez vers le bas depuis le haut de l’écran du smartphone, puis balayez à nouveau vers le bas. Si vous appuyez sur l’icône qui ressemble à un crayon, vous pouvez choisir d’ajouter des tuiles qui vous permettent, par exemple, d’activer le point d’accès pour partager la connexion cellulaire du téléphone avec un ordinateur.

Activez la grille de caméra. Semblables aux iPhones, certains téléphones Android peuvent également afficher une grille pour faciliter la composition des photos. Sur les téléphones Pixel, ouvrez l’application Appareil photo, balayez l’écran du haut vers le bas, appuyez sur l’icône représentant une roue dentée, puis accédez à Type de grille → 3×3.

Ordinateurs Mac

Sur les Mac, où les utilisateurs d’Apple ont tendance à travailler, il est utile d’ajuster les paramètres pour éliminer les distractions et accélérer les tâches. Cela implique de désactiver certaines fonctionnalités activées par défaut et d’activer certaines fonctionnalités masquées.

Activez un raccourci pour afficher le bureau. Réduire et déplacer les fenêtres juste pour trouver un fichier sur le bureau peut être fastidieux. La première chose que je fais avec n’importe quel Mac est d’activer un raccourci qui masque immédiatement toutes les fenêtres pour afficher le bureau. Aller à Préférences système → Mission Control → Afficher le bureau et choisissez une touche du clavier pour déclencher le raccourci. (J’utilise la touche fn sur mon clavier MacBook.)

Désactivez les notifications pour les applications gênantes telles que Messages. À une époque d’appels vidéo sans fin, vous ne voulez certainement pas que des messages texte bombardent votre écran et émettent des sons lorsque vous êtes en réunion. Désactivez simplement ces notifications de manière permanente. Aller à Préférences système → Notifications et focus → Messages → Autoriser les notifications et basculez le paramètre sur désactivé (gris). Dans ce menu, désactivez les notifications pour toutes les autres applications bruyantes.

Ajoutez l’icône Bluetooth à la barre de menus. La plupart d’entre nous utilisent des accessoires Bluetooth comme des écouteurs et des souris sans fil, donc pour faciliter la connexion et la déconnexion de ces appareils sur un Mac, il est utile d’avoir un accès rapide au menu Bluetooth. Aller à Préférences système → Bluetooth → Afficher Bluetooth dans la barre de menus et cochez la case. Cela affichera l’icône Bluetooth dans la partie supérieure droite de l’écran, où vous pourrez rapidement connecter et déconnecter des écouteurs et d’autres accessoires sans fil.

Ordinateurs Windows

Comme les Mac, les ordinateurs Windows, par défaut, nous envoient de nombreuses notifications, mais le plus frustrant sont les nombreux bips et bloops qui se déclenchent lorsque quelque chose ne va pas. Kimber Streams, un éditeur de Wirecutter qui teste les ordinateurs portables, élimine tous ces désagréments.

Désactiver les notifications. Aller à Paramètres → Système → Notifications . Décochez toutes les cases et désactivez tous les commutateurs pour désactiver toutes les notifications.

Désactivez les sons du système. Aller à Paramètres → Système → Son → Plus de paramètres audio → Sons → Modèle de son : Aucun sonpuis appuyez sur Appliquer.

la télé

Pratiquement tous les téléviseurs sont livrés avec des paramètres par défaut qui sont loin d’être idéaux pour afficher la meilleure image.

Avec n’importe quel téléviseur, il vaut la peine d’ajuster les couleurs, la luminosité et le contraste en fonction de votre espace. Il n’y a pas d’ensemble universel d’étapes car les meilleurs réglages seront différents pour chaque téléviseur et salon. Mais il existe des outils d’étalonnage TV utiles pour rendre cela simple, y compris mon outil de référence, Le monde des merveilles de Disneyun disque Blu-ray avec des vidéos d’instructions sur le réglage des paramètres de votre téléviseur.

Cependant, l’étape de loin la plus importante sur n’importe quel téléviseur consiste à désactiver l’effet de lissage de mouvement hideux. Les étapes varient selon les téléviseurs, alors faites une recherche sur le Web pour le désactiver pour votre modèle. Sur mon téléviseur LG, je suis allé à Tous les paramètres → Images → Paramètres du mode image → Options d’image → TruMotion → Désactivé.