Modifications proposées pour faire du gratte-ciel d’Oklahoma City le plus haut des États-Unis

Le studio d’architecture californien AO et le promoteur Matteson Capital ont annoncé leur intention de modifier la hauteur d’un projet de gratte-ciel très haut à Oklahoma City, ce qui en ferait le plus haut bâtiment des États-Unis s’il était approuvé.

AO et Matteson Capital ont annoncé dans une déclaration commune qu’ils prévoyaient de demander une dérogation à Oklahoma City pour augmenter la hauteur du gratte-ciel très haut de son projet initial de 1 750 pieds (533 mètres) à 1 907 pieds (581 mètres).

“Matteson Capital et AO ont annoncé aujourd’hui qu’ils demanderaient une dérogation à la ville d’Oklahoma City pour augmenter la hauteur de l’une des tours du développement déjà intitulé connu sous le nom de The Boardwalk at Bricktown”, a affirmé l’équipe.

“Si elle est approuvée, la différence de hauteur fera de la structure le bâtiment le plus haut des États-Unis et actuellement le cinquième plus haut au monde.”

Les 157 pieds (47 mètres) supplémentaires proposés pour le gratte-ciel le porteraient à 1907 pieds de haut (581 mètres), un hommage à l’année où l’Oklahoma a obtenu le statut d’État. Les rendus récemment publiés montrent une flèche définitive s’élevant du sommet de la structure.

La promenade de Bricktown est un développement à usage mixte comprenant trois tours approuvées de 105 mètres de haut et un quatrième gratte-ciel très haut, dont la hauteur initialement proposée est toujours en attente d’approbation.

S’il est approuvé, il renverserait le One World Trade Center de New York, conçu par SOM et mesurant 541 mètres, et le ferait devenir le plus haut bâtiment des États-Unis et de l’hémisphère occidental.

100 condominiums et un hôtel Hyatt de 350 clés sont prévus pour la Legends Tower, avec un dernier étage composé d’un observatoire, d’un bar et d’un restaurant.

AO propose le deuxième plus haut gratte-ciel des États-Unis pour Oklahoma City

D’une superficie d’environ 5 millions de pieds carrés, The Boardwalk at Bricktown est une « merveille à usage mixte » et comprendra des hôtels, des condominiums, des espaces de vente au détail et commerciaux et « 1 776 unités résidentielles allant du prix du marché à la main-d’œuvre abordable et aux options de luxe », selon à l’équipe.

Les rendus du développement montrent trois bâtiments géométriques étroitement regroupés autour de la base d’un gratte-ciel qui se rétrécit sur sa hauteur pour se terminer par un sommet en deux.

D’autres tours actuellement en construction aux États-Unis sont incluses dans cette liste de huit gratte-ciel à venir aux États-Unis, tandis que Fraser & Partners a récemment dévoilé les conceptions de ce qui pourrait être la plus haute tour en bois hybride du monde à Perth.

Les images sont une gracieuseté d’AO.