Modifications proposées à la préoccupation de la circonscription provinciale de Kelowna-Lake Country pour le député provincial

Le député provincial de Kelowna Lake-Country, Norm Letnick, exhorte la BC Electoral Boundaries Commission (BCEBC) à reconsidérer certains de ses changements proposés aux circonscriptions provinciales.

Le rapport préliminaire de la commission sur le redécoupage des limites recommande d’étendre Kelowna-Lake Country vers le nord pour inclure Beachcomber Bay, Okanagan Landing et East Bella Vista Highlands.

Ces communautés font actuellement partie de la circonscription de Vernon-Monashee. La raison en est que le changement réduit la population de Vernon-Monashee, l’alignant sur celle de Kelowna-Lake Country.

Dans sa soumission à la BCEBC le 23 novembre, Letnick a cité les données de Recensement Canada qui indiquaient que la population des deux circonscriptions ne pourrait différer que d’environ 1 200 personnes au cours des cinq prochaines années.

“Par conséquent, le maintien de la frontière nord actuelle de KLC avec la circonscription de VM pourrait encore être possible sans conséquence grave sur la représentation”, a déclaré Letnick à la commission.

Il a souligné que la Ville de Vernon et la Chambre de commerce de Vernon se sont opposées au changement auprès du BCEBC.

Letnick a remercié la commission d’avoir reconnu la nécessité d’un quatrième député provincial de Central Okanagan et de la création d’une circonscription de Kelowna Central.

Il a également noté que certains résidents de Big White ont de nouveau exprimé leur déception d’avoir été inclus dans la circonscription de Boundary-Similkameen.

“De l’économie à l’éducation, en passant par l’infrastructure et l’entretien des routes, les soins de santé et la représentation politique, Big White s’est toujours appuyé sur les trois députés de Kelowna pour les représenter”, a-t-il expliqué.

Letnick a ajouté que lui et les autres députés croient qu’une majorité de résidents de Kelowna et de Big White appuient le déplacement de la communauté dans la circonscription de Kelowna-Lake Country ou de Kelowna Mission.

La contribution du public au BCEBC est maintenant fermée.

Le rapport final des commissions devrait être présenté à l’Assemblée législative d’ici le 3 avril 2023.

