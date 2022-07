Modifications des lois sur la marijuana parmi les lois en vigueur

BATON ROUGE, Louisiane (AP) – La police de Louisiane ne peut pas utiliser l’odeur de la marijuana comme motif de perquisitions sans mandat dans des maisons en vertu d’une loi qui entre en vigueur lundi.

C’est l’une des nombreuses lois avec une date d’entrée en vigueur du 1er août approuvées lors de la session législative ordinaire de 2022.

D’autres nouvelles lois révisent la réglementation de la marijuana à des fins médicales, notamment le changement de l’organisme de réglementation en chef de la marijuana à des fins médicales du Département de l’agriculture et des forêts de l’État au Département de la santé de la Louisiane ; et l’augmentation du nombre de pharmacies de marijuana médicale autorisées à opérer dans l’État.

Alors qu’un projet de loi autorisant la plupart des adultes en Louisiane à porter une arme à feu dissimulée sans permis est mort, une loi prenant effet lundi permet aux vétérans militaires et aux troupes en service actif en Louisiane de porter des armes de poing dissimulées sans permis.

Une autre nouvelle loi double les amendes pour les speeders sur le pont du bassin d’Atchafalaya. Une autre encore interdit la discrimination au travail, dans le logement ou à l’école basée sur la façon dont les cheveux d’une personne sont coiffés.

La législation interdisant aux femmes et aux filles transgenres de Louisiane de concourir dans les équipes sportives des collèges et des filles et des filles de la maternelle à la 12e année entre également en vigueur. Le gouverneur John Bel Edwards avait opposé son veto à une telle législation en 2021, mais la mesure a été adoptée à des majorités sans veto cette année. Edwards lui a permis de devenir loi sans sa signature.

The Associated Press