Modifications de la règle du fouet: l’entraîneur des champions Paul Nicholls demande un report jusqu’à la fin des festivals de printemps au milieu du contrecoup des jockeys | Nouvelles de la course

L’entraîneur de plusieurs champions Paul Nicholls a demandé que l’introduction des nouvelles règles du fouet soit retardée jusqu’après les grands festivals de printemps.

Nicholls s’est adressé aux médias sociaux pour condamner la nouvelle réglementation proposée après qu’il a été suggéré que son jockey d’écurie Harry Cobden aurait obtenu une interdiction de 24 jours pour sa course gagnante sur Il Ridoto à Cheltenham samedi.

La même chose a également été dite de Sean Bowen, actuellement deuxième du championnat des jockeys derrière Brian Hughes, pour sa course réussie sur Back On The Lash dans le Cross Country Chase.

Les nouvelles règles, qui doivent entrer en vigueur le 13 février, prévoient des sanctions sévères pour les jockeys levant la main au-dessus de la tête.

Les jockeys roulent actuellement dans une période de « rodage » où la réglementation actuelle s’applique à des fins de sanctions, mais les coureurs sont informés s’ils auraient enfreint les nouvelles règles.

Nicholls a tweeté: “Deux manèges fantastiques. Comment ils peuvent obtenir des interdictions me dépasse. Cobden a excellé sur Il Ridoto. Tout cela doit être reporté après les festivals de printemps, sinon tout cela va être un désastre pour le sport. Pour une fois, le bon sens doit prévaloir. »

Cobden a confirmé sur le podcast quotidien de Nick Luck qu’il avait enfreint la nouvelle règle concernant l’utilisation du fouet à hauteur d’épaule.

S’exprimant lors du processus d’examen du whip, Harry Cobden a déclaré à Racing Debate qu’il pensait que le processus n’avait pas été bien géré et aurait besoin d’être modifié.



Il a déclaré: “Je suis allé dans la salle des stewards et ils ont gelé les images de la rediffusion où ils pensaient que ma main était au-dessus de la hauteur des épaules sur trois des coups sûrs.

“Vous pouviez clairement voir que j’enfreignais la règle, ma main était légèrement dépassée et on m’a dit que j’aurais huit jours pour chaque coup sûr. Parce que c’était une course de classe un, c’était pourquoi c’était huit jours plutôt que quatre, donc je serais sorti de la course avec une interdiction de 24 jours.”

Il a poursuivi: “J’ai toujours roulé comme ça, je n’avais jamais été appelé pour une hauteur au-dessus des épaules auparavant. Avant samedi, je n’avais pas roulé depuis 12 jours, donc j’avais raté une grande partie de la période de rodage.

L’expert français des courses, Laurent Barbarin, a déclaré que ce n’était qu’une question de temps avant que l’utilisation du fouet ne soit complètement interdite dans le pays, alors que France Galop s’apprêtait à réduire le nombre de fouets de cinq à quatre.



“C’est difficile, nous essayons tous mais je pense que cette règle doit absolument être modifiée.

“Nous sommes satisfaits de la structure des pénalités, des chiffres qui nous conviennent, la seule règle avec laquelle nous avons un problème, et celle qui revient sans cesse, est la hauteur par-dessus l’épaule, donc je pense que nous devons changer le libellé ou faire quelque chose à ce sujet.

“Je ne pense pas que la réduction des pénalités fonctionnera car les jockeys seront toujours interdits. D’une manière ou d’une autre, nous devons changer le libellé de cette règle. Si cela semble énergique, alors c’est assez juste, mais si vous montez un cheval comme j’ai monté Il Ridoto, personne ne voit rien de mal à cela et je pense qu’il est injuste d’obtenir 24 jours pour un trajet.

“Si votre bras est droit, ce n’est pas correct, mais si votre main est à quelques centimètres au-dessus et qu’elle n’a pas l’air déplacée, je ne pense pas que cela devrait être un problème.”

La British Horseracing Authority, cependant, a souligné que les stewards ne sont pas responsables de la durée des interdictions car cela relèvera de la compétence du Whip Review Committee qui se réunira régulièrement le mardi.

Sur son compte Twitter, le dit: “La BHA est au courant des informations publiées sur les réseaux sociaux spéculant sur d’éventuelles” suspensions “en vertu des nouvelles règles du whip. Veuillez noter que ces informations ne sont pas exactes car le comité d’examen du whip ne s’est pas encore réuni cette semaine. pour considérer les manèges dans la période du 16 au 29 janvier.

L’ancien jockey Freddy Tylicki est d’accord avec la décision de continuer à autoriser l’utilisation du fouet en coup droit, un changement apporté par la BHA suite aux réactions négatives des coureurs.



“En outre, un rappel qu’aucune suspension n’est imposée pour le moment. Le but de la période de rodage est de fournir aux coureurs des informations sur les endroits où des adaptations au style de conduite pourraient être nécessaires avant la mise en œuvre complète des règles le 13 février.”

Une réunion précédemment prévue aura lieu dans les prochains jours entre la BHA, l’Association des jockeys professionnels et les entraîneurs et les jockeys dans le cadre de la discussion en cours autour des nouvelles règles, mais pas à la suite des retombées des courses du week-end dernier.