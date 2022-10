Modifications apportées au logement en Ontario pour annuler certaines lois de zonage municipales

Le gouvernement de l’Ontario devrait annoncer mardi des changements radicaux en matière de logement qui annuleront les lois de zonage municipal dans certaines situations et permettront la construction d’un maximum de trois unités sur chaque lot résidentiel.

CTV News Toronto a appris que, dans le cadre de la législation sur le logement, la ville de Toronto sera responsable de la création de 285 000 nouveaux logements d’ici 2032.

Le gouvernement de l’Ontario a déclaré qu’il attribuera des objectifs de logement aux municipalités en fonction de la taille et de la croissance de la population.

Ottawa s’est vu attribuer un objectif de 161 000 logements, tandis que Mississauga a un objectif de 120 000 et Brampton a un objectif de 113 000 logements.

Chaque ville devra développer des “engagements” décrivant comment elle atteindra les objectifs. On ne sait pas ce qui se passera si les municipalités n’atteignent pas leurs objectifs en matière de logement.

Le gouvernement devrait présenter mardi un certain nombre de modifications législatives et de propositions qui aideront à « construire des logements plus rapidement et à réduire les coûts » et permettront aux progressistes-conservateurs d’atteindre leur objectif de construire 1,5 million de maisons en 10 ans.

L’annonce sera diffusée en direct mardi à 15 h 30 sur CTVNewsToronto.ca et l’application CTV News.

Dans le cadre de ce plan, les PC autoriseront la construction de plus de maisons « intermédiaires manquantes » sans autres approbations de planification.

En vertu de la législation, jusqu’à trois unités pourraient être construites sur un seul lot résidentiel sans aucune modification des règlements ni autorisations municipales. Par exemple, un appartement au sous-sol et une maison de jardin pourraient être construits sur une propriété et loués à des locataires. Des duplex et des triplex pourraient également être construits sur des lots résidentiels uniques, sans égard aux lois de zonage municipales.

Ces unités seraient exonérées des redevances d’aménagement et des droits d’affectation des parcs en vertu de la nouvelle législation.

Les responsables espèrent que cela créera un “mélange plus large de logements locatifs”.

L’Ontario supprimera également les frais – y compris les redevances d’aménagement, les redevances d’affectation de parcs et les redevances d’avantages communautaires – pour les logements abordables, les logements sans but lucratif et les « unités de zonage inclusives ». Cela s’ajoute à la réduction des charges d’aménagement jusqu’à 25 % pour les logements locatifs de taille familiale.

Les frais des offices de protection de la nature pour les permis d’aménagement seront temporairement gelés.

Un certain nombre de propositions qui permettraient au gouvernement de « rationaliser les processus » pour faire construire des logements, notamment en supprimant l’obligation pour les municipalités de tenir des réunions publiques pour chaque projet de plan de développement, en concentrant les examens du plan d’implantation sur les questions de santé et de sécurité plutôt que sur les détails de l’aménagement paysager, et permettant au personnel du ministère de prendre certaines décisions sur les demandes d’aménagement global plutôt que d’attendre l’approbation d’un ministre.

Ces nouveaux changements interviennent le jour même où le gouvernement a levé la taxe sur la spéculation des non-résidents sur les maisons achetées par des ressortissants étrangers de 20 % à 25 %, soit le taux d’imposition le plus élevé au Canada.

La hausse d’impôt entre en vigueur aujourd’hui.



