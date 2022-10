Modifications apportées au logement en Ontario pour annuler certaines lois de zonage municipales

Le gouvernement de l’Ontario a annoncé mardi des changements radicaux dans le domaine du logement qui annuleront les lois municipales de zonage dans certaines situations et permettront la construction d’un maximum de trois unités sur chaque lot résidentiel.

Des éléments de la nouvelle législation ont d’abord été présentés publiquement lors d’un événement payant de la Chambre de commerce de la région de Toronto auquel ont participé le premier ministre Doug Ford et le ministre des Affaires municipales Steve Clarke.

S’adressant à la foule, M. Ford a déclaré que le troisième volet du plan d’action pour le logement de son gouvernement comprendra de « nouvelles solutions » qui permettront à la prochaine génération d’Ontariens de posséder une maison.

“Il n’y a pas de temps à perdre”, a-t-il déclaré. “Les gouvernements précédents ont vu venir le problème, mais ils l’ont totalement ignoré.”

«Vous devez avoir une colonne vertébrale pour aller là-bas et prendre ces décisions difficiles. Notre gouvernement n’ignorera jamais les nombreuses familles ontariennes qui veulent un chez-soi.

Le gouvernement a déposé mardi un projet de loi – appelé More Homes, Built Faster Act – comprenant un certain nombre de modifications législatives et de propositions qui, selon eux, aideront à “construire des logements plus rapidement et à réduire les coûts”, permettant aux progressistes-conservateurs d’atteindre leur objectif de construire 1,5 million de foyers en 10 ans.

Dans le cadre de ce plan, les PC passeront outre les lois de zonage municipales pour permettre la construction de plus de maisons « intermédiaires manquantes » sans autres approbations de planification.

En vertu de la législation, jusqu’à trois unités seront autorisées sur un seul terrain résidentiel sans aucune modification du règlement ou autorisation municipale. Un exemple fourni par le gouvernement montre qu’un appartement au sous-sol et une maison avec jardin ou ruelle pourraient être construits sur une propriété et loués à des locataires. Des duplex et des triplex pourraient également être construits sur des lots résidentiels uniques, sans égard aux lois de zonage municipales.

La législation empêcherait les municipalités d’imposer des restrictions sur la taille des unités ou d’exiger plus d’une place de stationnement par unité.

Un graphique fourni aux journalistes par le gouvernement de l’Ontario montre comment sa législation sur les maisons « intermédiaires manquantes » peut être utilisée.

Ces unités seraient exonérées des redevances d’aménagement et des droits d’affectation des parcs en vertu de la nouvelle législation.

Les redevances d’aménagement sont des redevances perçues auprès des promoteurs qui aident à payer le coût des services municipaux ou des infrastructures touchées comme les routes et le transport en commun.

Les responsables espèrent que cela créera un “mélange plus large de logements locatifs”.

Le gouvernement de l’Ontario a également déclaré qu’il attribuerait des objectifs de logement à 29 grandes municipalités en fonction de la taille et de la croissance de la population.

Dans le cadre de la législation sur le logement, la ville de Toronto sera responsable de la création de 285 000 nouveaux logements d’ici 2031.

Ottawa s’est vu attribuer un objectif de 161 000 logements, tandis que Mississauga a un objectif de 120 000 et Brampton a un objectif de 113 000 logements.

Chaque ville devra développer des “engagements” décrivant comment elle atteindra les objectifs. Clarke ne s’étendrait pas sur ce qui se passerait si les municipalités n’atteignaient pas leurs objectifs en matière de logement, disant seulement qu’il espère que les municipalités seront à la hauteur du défi.

“Nous travaillerons en collaboration avec les plus grandes communautés pour lesquelles nous avons lancé une promesse de logement”, a-t-il déclaré, ajoutant que le logement était un enjeu majeur tout au long des élections municipales dans toute la province.

Dans l’état actuel des choses, aucun investissement financier supplémentaire n’est annoncé mardi pour aider ces municipalités à atteindre leurs objectifs ou pour combler la différence perdue par la réduction des redevances et redevances d’aménagement.

ÉVOLUTION DES FRAIS ET FRAIS DE DÉVELOPPEMENT

L’Ontario supprimera également les frais – y compris les redevances d’aménagement, les redevances d’affectation de parcs et les redevances d’avantages communautaires – pour les logements abordables, les logements sans but lucratif et les « unités de zonage inclusives ». Cela s’ajoute à la réduction des charges d’aménagement jusqu’à 25 % pour les logements locatifs de taille familiale.

Les frais des offices de protection de la nature pour les permis d’aménagement seront temporairement gelés.

Les représentants du gouvernement ont déclaré que les autorités de conservation n’auront plus besoin de prendre en compte des facteurs tels que la pollution ou la conservation des terres lors de l’approbation des exigences en matière de permis. Au lieu de cela, les réglementations de développement seront rationalisées pour se concentrer sur les risques naturels tels que les inondations et l’érosion.

Ils rationaliseront également les 36 offices de protection de la nature de la province en un seul organisme.

Un certain nombre de propositions qui permettraient au gouvernement de « rationaliser les processus » pour faire construire des logements, notamment en supprimant l’obligation pour les municipalités de tenir des réunions publiques pour chaque projet de plan de développement, en concentrant les examens du plan d’implantation sur les questions de santé et de sécurité plutôt que sur les détails de l’aménagement paysager, et permettant au personnel du ministère de prendre certaines décisions sur les demandes d’aménagement global plutôt que d’attendre l’approbation d’un ministre.

Un chantier de construction bat son plein à Toronto le mercredi 18 mars 2020. LA PRESSE CANADIENNE/Frank Gunn

La province indique qu’elle limitera également les appels des tiers devant le Tribunal des terres de l’Ontario pour les modifications du plan officiel, les modifications des règlements de zonage, ainsi que les « variations et consentements mineurs ». Cela inclut les appels lancés par des individus ou des groupes communautaires qui ne sont pas directement impliqués dans le cas de développement.

Le gouvernement affirme que cela accélérera les approbations et réduira la charge de travail au tribunal.

Clarke a déclaré que les associations résidentielles ou les groupes environnementaux peuvent toujours faire appel auprès du conseil municipal.

“Nous avons dépassé le stade des NIMBY”, a-t-il déclaré. “Nous ne sommes pas dans ‘pas dans mon jardin.'”

“Vous ne pouvez pas continuer à faire la même chose.”

Alors que les PC réduisent un certain nombre de frais, ils augmentent également les amendes pour les «mauvais acteurs» qui résilient des contrats ou annulent des projets tels que des maisons en pré-construction.

Si elle est approuvée, cette proposition augmenterait les sanctions maximales de 25 000 $ à 50 000 $ et permettrait que le produit soit dirigé vers les consommateurs lésés par la décision.

Ces nouveaux changements interviennent le jour même où le gouvernement a augmenté la taxe sur la spéculation des non-résidents sur les maisons achetées par des ressortissants étrangers de 20 % à 25 %, soit le taux d’imposition le plus élevé au Canada.

La hausse d’impôt entre en vigueur aujourd’hui.

Le Nouveau Parti démocratique, quant à lui, s’est dit préoccupé par la question de savoir si le projet de loi déposé permettra de construire suffisamment de logements abordables par rapport à ce que la province appelle des «logements accessibles».

“Il semble que ce projet de loi soit bon pour la construction de nouvelles maisons. Nous nous demandons si ce projet de loi construira des maisons abordables”, a déclaré la députée Jessica Bell aux journalistes.

“Nous nous demandons si ce projet de loi permettra aux municipalités de fournir les services nécessaires lorsque de nouveaux développements seront mis en ligne. Et nous avons beaucoup d’inquiétudes quant à ce que ce projet de loi signifiera pour les locataires ainsi que pour les personnes aux prises avec sans-abrisme”

La législation sur le logement entrerait en vigueur d’ici l’été 2023 si elle est adoptée, selon le gouvernement.