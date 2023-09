Modification des plans de supplément Medicare | Actualités américaines

(Getty Images)

Si vous n’êtes pas satisfait de votre plan de supplément Medicare actuel ou si vous vous sentez dépassé par le choix d’un plan, vous serez rassuré de savoir qu’il est possible de changer de plan de supplément Medicare. Vous n’êtes pas coincé éternellement avec votre forfait actuel. Les plans de supplément Medicare aident à couvrir les coûts associés à Medicare, le régime d’assurance maladie du gouvernement fédéral pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Les options de Medicare peuvent prêter à confusion, mais cela vaut la peine de prendre le temps de comparer les prix et les avantages des plans que vous utilisez, y compris les plans de suppléments.

Medicare comprend plusieurs parties :

Partie A : Couverture des hôpitaux pour patients hospitalisés, soins en établissement de soins infirmiers qualifiés, soins de santé à domicile et soins palliatifs. Il y a une franchise, ou un montant que vous devez payer, associée à la partie A en fonction du nombre de jours que vous séjournez dans un hôpital ou un établissement de soins infirmiers qualifié.

Partie B : Visites chez les prestataires de soins de santé, imagerie et laboratoires. Il y a une prime mensuelle de 164,90 $ et une franchise annuelle de 226 $ associée à la partie B. Ces montants peuvent changer chaque année. Une fois la franchise atteinte, Medicare paie 80 % et vous payez 20 %.

Qu’est-ce qu’un plan complémentaire Medicare ?

Les plans de supplément Medicare fonctionnent main dans la main avec les parties A et B de Medicare pour couvrir tout ou partie des franchises, des quotes-parts et de la coassurance que les consommateurs doivent payer.

« Ce sont les lacunes de la couverture originale de Medicare, c’est pourquoi un supplément Medicare est également appelé plan Medigap », explique Matthew Claassen, PDG de l’agence d’assurance Medigap Seminars à Jupiter, en Floride.

Avec un plan de supplément Medicare, vous pouvez voir n’importe quel fournisseur de soins de santé aux États-Unis qui prend Medicare. Aucune référence n’est nécessaire.

Il existe plusieurs plans de supplément Medicare différents, et chacun porte un nom en lettres :

A, B, C, D, F, G, K, L, M et N. Les plans F, G et N sont les plans complémentaires les plus couramment utilisés. Le Massachusetts, le Minnesota et le Wisconsin ont des régimes de suppléments standardisés par l’État au lieu des régimes indiqués.

Les avantages des plans de supplément Medicare sont normalisés par la loi. À l’exception des trois États ci-dessus, tous les régimes du même type offrent les mêmes prestations de base, quel que soit votre lieu de résidence.

Plans de supplément Medicare populaires

Un plan de supplément Medicare populaire, Plan F, n’est plus disponible pour les nouvelles personnes s’inscrivant à Medicare. Cependant, si vous avez eu 65 ans avant le 1er janvier 2020 et que vous ne vous êtes pas inscrit à Medicare avant maintenant, il existe une exception pour vous. Par exemple, si vous avez 70 ans maintenant et que vous bénéficiiez auparavant d’une assurance maladie dans le cadre de votre travail, mais que vous êtes maintenant à la retraite, vous pouvez toujours être admissible au Plan F.

«Le plan complémentaire G est probablement l’option la plus populaire aujourd’hui pour les bénéficiaires nouvellement inscrits», déclare Fran Soistman, PDG d’eHealth, une société de courtage en ligne pour Medicare à Santa Clara, en Californie. « Il offre une couverture solide, qui diffère du Plan F uniquement en ce qu’il n’offre pas de couverture pour votre franchise Medicare Part B d’origine. »

Voici un exemple de avantages associé au Plan G :

Coassurance de la partie A et frais d’hospitalisation jusqu’à 365 jours supplémentaires après l’épuisement des prestations de Medicare.

Coassurance ou quote-part partie B.

Sang (trois premières pintes).

Coassurance ou quote-part pour les soins palliatifs.

Coassurance soins en établissement de soins qualifiés.

Franchise partie A.

Frais excédentaires de la partie B. Il s’agit de frais facturés par un fournisseur au-delà du montant approuvé par Medicare.

80 % du coût des soins de santé engagés lors d’un voyage à l’étranger, jusqu’à concurrence des limites de votre régime.

Le coût des suppléments Medicare varie en fonction de l’entreprise que vous utilisez et de l’état dans lequel vous vivez. Un exemple de fourchette de coûts pour le Plan G est de 170 $ à 250 $ par mois, selon Marci Hodge, agent d’assurance et président de Faithful Financial Health & Life, LLC, à Deland, en Floride. Les coûts diffèrent selon l’entreprise et l’État. Attendez-vous à ce que les coûts changent d’année en année.

Au lieu des plans de supplément Medicare, il existe des plans HMO et PPO disponibles sous Medicare C, également appelés plans Medicare Advantage. Les plans de supplément Medicare coûtent généralement plus que Medicare Advantage, mais ils couvrent également plus.

Pourquoi pourriez-vous changer de régime de supplément ?

La principale raison pour laquelle quelqu’un modifierait son plan de supplément Medicare est de réduire les coûts, dit Hodge. Diverses compagnies d’assurance proposent des plans de supplément Medicare, et vous pouvez trouver un plan plus abordable auprès d’une autre compagnie.

Les coûts diffèrent également selon les États en raison des réglementations Medicare spécifiques à chaque État.

« En Géorgie, une personne de 65 ans peut bénéficier d’un Plan G pour environ 100 $ par mois. Ce même plan exact peut coûter entre 250 et 300 dollars dans des endroits comme le sud de la Floride ou à New York », explique Claassen.

Vous pouvez également décider de changer de régime si vous souhaitez davantage de prestations ou si vous sentez que vous payez pour des prestations dont vous n’avez pas besoin.

L’un des inconvénients de la modification des régimes de suppléments est que le nouveau transporteur vous demandera probablement de répondre à des questions de santé pour voir si vous êtes admissible. Cela signifie qu’ils pourraient choisir de ne pas vous proposer de plan en raison de certains problèmes de santé. Si vous travaillez avec un agent d’assurance expérimenté pour vous aider à sélectionner un plan de supplément, il peut vous avertir d’un refus potentiel avant de faire votre demande.

« Lorsque vous évaluez si un plan vous convient toujours, demandez-vous à quelle fréquence vous utilisez chaque prestation, ce que vous trouvez le plus important et si le plan est toujours abordable », conseille Jeff Collins, vice-président des programmes gouvernementaux chez MVP Health Care, basé à Albany, New York.

Quand pouvez-vous modifier les plans de supplément Medicare ?

Au début du mois où vous atteindrez 65 ans, il y a une période d’inscription ouverte Medigap de six mois. Pendant cette période, vous pouvez sélectionner un plan de supplément Medicare à condition que vous soyez également inscrit aux parties A et B de Medicare. L’un des avantages de l’inscription à un plan de supplément pendant cette période est que vous pouvez souscrire une police sans la compagnie d’assurance. poser des questions de santé qui autrement vous refuseraient la couverture. Le processus consistant à poser des questions sur votre santé et à examiner vos antécédents médicaux est également appelé souscription médicale.

Medicare.gov a un outil interactif pour vous aider à déterminer si vous pouvez changer de police Medigap ou si ou quand vous êtes admissible à passer d’un plan Advantage à un supplément. Ces informations peuvent vous aider à savoir quand exactement vous pouvez modifier vos plans.

Qu’est-ce que l’émission garantie ?

Les experts conseillent généralement de changer de plan uniquement si vous disposez de droits d’émission garantis. Cela signifie que vous pouvez souscrire une nouvelle police d’assurance qui couvrira vos conditions préexistantes, telles que le diabète ou la maladie pulmonaire obstructive chronique. Avec des droits d’émission garantis, la couverture ne peut pas vous être refusée et le plan ne peut pas vous facturer davantage en fonction de conditions préexistantes.

Voici quelques exemples de droits d’émission garantis en ce qui concerne les régimes complémentaires :

Lorsque vous souscrivez à un plan pendant la période d’inscription ouverte Medigap.

Si vous déménagez en dehors de la zone de couverture actuelle de votre plan Medicare Advantage ou Medicare Select.

Si l’entreprise que vous utilisez actuellement pour la couverture fait faillite ou prend fin sans que vous en soyez responsable.

Lorsque vous disposez d’un plan Medicare Advantage qui ne couvre plus les personnes là où vous vivez.

Sans émission garantie, un nouveau fournisseur de suppléments pourrait refuser la couverture ou facturer des forfaits très élevés. Vérifiez à nouveau comment les lois de l’État affectent le problème garanti.

Même si les transporteurs ne peuvent pas vous refuser une couverture avec des droits d’émission garantis, il peut y avoir une période d’attente de six mois avant que le transporteur ne couvre vos conditions préexistantes. C’est quelque chose à poser lors de l’identification d’un nouveau plan et à budgétiser en conséquence, selon les besoins.

Un assureur complémentaire Medicare peut refuser la couverture pour des conditions telles que :

Ce dont vous avez besoin pour changer de plan

Une fois que vous savez quel plan vous souhaitez, il est facile de changer de plan de supplément Medicare.

Lorsque vous remplissez une demande, ayez avec vous les éléments suivants pour demander un changement de plan de supplément Medicare :

Votre numéro d’identification Medicare.

Votre numéro de sécurité sociale.

La date à laquelle vos plans Medicare Part A et B sont entrés en vigueur.

Le nom et l’adresse de votre fournisseur de soins primaires.

Une fois que vous aurez postulé, vous recevrez probablement une réponse dans une semaine ou deux concernant leur décision d’accepter ou de refuser votre candidature.

Derniers conseils pour choisir votre plan de supplément Medicare

1. Commencez vos recherches tôt. Si possible, examinez vos projets potentiels avant d’atteindre 65 ans, conseille Soistman. Avec certains transporteurs, vous pouvez même soumettre une demande 90 jours avant vos 65 ans.

2. Méfiez-vous des publicités télévisées et autres sollicitations concernant le supplément Medicare et les plans Advantage. La quantité de marketing destinée aux personnes âgées pour modifier leurs plans de supplément Medicare et Advantage est écrasante, dit Hodge. Les plans annoncés peuvent ne pas convenir à vos besoins de santé spécifiques et à votre budget.

3. Parlez à un agent d’assurance de confiance qui travaille régulièrement avec Medicare. Ils connaîtront les options actuellement disponibles ainsi que les avantages et les inconvénients associés. Il n’y a aucun frais supplémentaire pour travailler avec un agent agréé pour sélectionner votre plan de supplément Medicare. Trouvez un agent qui propose plusieurs options de régime auprès de compagnies d’assurance concurrentes, conseille Soistman.

4. Sélectionnez un plan de supplément que vous voudriez avoir lorsque vous êtes malade ou blessé. En effet, une fois que vous êtes réellement malade ou blessé, vous ne pourrez plus changer vos plans.

5. Profitez des ressources que les régimes de suppléments peuvent offrir pour des maladies préexistantes telles que le diabète. Ceux-ci incluent un soutien individuel et des programmes qui vous connectent à des programmes de planification de repas et de bien-être.