Modi visitera le site de l’effondrement d’un pont en Inde alors que les gens pleurent

MORBI, Inde (AP) – Le Premier ministre indien devait visiter le site de l’ouest de l’Inde où un pont suspendu de 143 ans récemment réparé s’est effondré dans une rivière, envoyant des centaines de personnes plongeant dans l’eau et tuant au moins 134 personnes dans l’un des pires accidents du pays depuis des années.

Narendra Modi devait atteindre la ville de Morbi dans l’État du Gujarat plus tard mardi. Le Gujarat est l’État d’origine de Modi et il le visitait déjà au moment de l’accident. Il s’est dit “profondément attristé par la tragédie” et son bureau a annoncé une indemnisation pour les familles des morts.

Des familles en colère et endeuillées ont pleuré les morts alors que l’attention se tournait vers la raison pour laquelle le pont piétonnier, construit pendant le colonialisme britannique à la fin des années 1800 et présenté par le site Web du tourisme de l’État comme une “merveille artistique et technologique”, s’est effondré dimanche soir, et qui pourrait être responsable. Le pont avait rouvert quatre jours plus tôt.

L’inspecteur général Ashok Yadav a déclaré à l’Associated Press que personne ne manquait “pour l’instant” selon le décompte officiel, mais les secouristes et les plongeurs étaient toujours déployés pour les opérations de recherche tôt mardi.

“Nous voulons être du côté de la prudence”, a déclaré Yadav. “Bien qu’à partir de maintenant, je puisse dire qu’il n’y a personne qui manque, mais nous ne voulons prendre aucun risque et continuer les recherches pour tous les disparus aujourd’hui.”

L’officier a déclaré qu’au moins 196 personnes avaient été secourues et que les 10 blessés étaient stables.

Sur le lieu de l’accident, au moins une demi-douzaine de plongeurs ont fouillé l’eau sombre. Ils ont dit qu’au moins deux personnes étaient toujours portées disparues.

“Le limon, les mauvaises herbes et la boue entravent nos efforts pour retrouver les personnes disparues”, a déclaré Ankit Yadav, un plongeur.

Lundi, la police a arrêté neuf personnes, dont des responsables de l’opérateur du pont, le groupe Oreva, alors qu’elle commençait à enquêter sur l’incident.

Les autorités du Gujarat ont ouvert un dossier contre Oreva pour homicide coupable présumé, tentative d’homicide coupable et autres violations.

En mars, le gouvernement local de la ville du Morbi a attribué un contrat de 15 ans pour entretenir et gérer le pont à Oreva, un groupe d’entreprises connu principalement pour la fabrication d’horloges, de zappeurs de moustiques et de vélos électriques. Le même mois, Oreva a fermé le pont, qui enjambe une large section de la rivière Machchu, pendant sept mois pour réparation.

Le pont a été réparé plusieurs fois dans le passé et bon nombre de ses pièces d’origine ont été remplacées au fil des ans.

Il a été rouvert le 26 octobre, le premier jour du nouvel an gujarati, qui coïncide avec la saison des festivals hindous. L’attraction a attiré des centaines de touristes.

Sandeepsinh Zala, un responsable du Morbi, a déclaré au journal Indian Express que l’entreprise avait rouvert le pont sans avoir obtenu au préalable un “certificat d’aptitude”. Cela n’a pas pu être vérifié de manière indépendante, mais les responsables ont déclaré qu’ils enquêtaient.

Les autorités ont déclaré que la structure s’était effondrée sous le poids de centaines de personnes. Une vidéo de sécurité de la catastrophe a montré qu’elle tremblait violemment et que des personnes essayaient de s’accrocher à ses câbles et à ses clôtures métalliques avant que la passerelle en aluminium ne cède et ne s’écrase dans la rivière.

Le pont s’est fendu au milieu avec sa passerelle pendante et ses câbles cassés.

On ne savait pas combien de personnes se trouvaient sur le pont lorsqu’il s’est effondré et combien restaient portées disparues, mais les survivants ont déclaré qu’il était si dense que les gens n’ont pas pu s’échapper rapidement lorsque ses câbles ont commencé à se rompre.

Modi a été le plus haut responsable élu du Gujarat pendant 12 ans avant de devenir Premier ministre indien en 2014. Une élection du gouvernement de l’État du Gujarat est prévue dans les mois à venir et les partis d’opposition ont exigé une enquête approfondie sur l’accident.

L’effondrement du pont a été la troisième catastrophe majeure en Asie impliquant de grandes foules en un mois.

Samedi, une vague de foule à Halloween a tué plus de 150 personnes assistant à des festivités à Itaewon, un quartier de Séoul, en Corée du Sud. Le 1er octobre, la police indonésienne a tiré des gaz lacrymogènes lors d’un match de football, provoquant un écrasement qui a tué 132 personnes alors que les spectateurs tentaient de fuir.

L’infrastructure de l’Inde a longtemps été gâchée par des problèmes de sécurité, et Morbi a subi d’autres catastrophes majeures. En 1979, un barrage en amont sur la rivière Machchu a éclaté, envoyant des murs d’eau dans la ville et tuant des centaines de personnes dans l’une des plus grandes ruptures de barrage de l’Inde.

En 2001, des milliers de personnes sont mortes dans un tremblement de terre au Gujarat. Morbi, à 150 kilomètres (90 miles) de l’épicentre du séisme à Bhuj, a subi des dégâts considérables. Selon un article du journal Times of India, le pont qui s’est effondré dimanche avait également été gravement endommagé.

Hussain a rapporté de New Delhi. Chonchui Ngashangva à New Delhi a contribué à ce rapport.

Cheikh Saaliq et Aijaz Hussain, The Associated Press