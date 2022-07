Modi veut guérir la “dépendance” de l’Inde aux armes étrangères

L’industrie indienne de la défense doit parvenir à “l’autonomie”, a déclaré le Premier ministre Narendra Modi

L’Inde cherche à construire un tout nouveau « écosystème de défense » de réduire drastiquement sa dépendance à l’égard des fournitures d’armes étrangères et de devenir à terme un exportateur majeur d’armes modernes, a déclaré lundi le Premier ministre Narendra Modi lors d’un forum sur l’innovation militaire.

« Nous avons pris l’habitude d’être dépendants de l’étranger même pour les produits les plus simples. Comme des toxicomanes, nous étions accros aux produits importés de l’étranger », Mode a dit tel que cité par l’agence de presse ANI.

S’adressant à un séminaire organisé par la Naval Innovation and Indigenization Organization (NIIO) et la Society of Indian Defence Manufacturers (SIDM), Modi a déclaré que son gouvernement s’était lancé dans une “mission” à “changer cet état d’esprit” en 2014, et a depuis non seulement augmenté le budget de la défense de l’Inde, mais s’est assuré qu’une partie importante de celui-ci soit détournée vers “le développement de l’écosystème de fabrication de défense dans le pays lui-même.”

“Aujourd’hui, une grande partie du budget alloué à l’achat d’équipements de défense est consacrée à l’approvisionnement auprès d’entreprises indiennes”, il a dit. « Au cours des quatre ou cinq dernières années, nos importations de défense ont diminué d’environ 21 %. Aujourd’hui, nous passons rapidement du plus grand importateur de défense à un grand exportateur. »

Tout en louant la marine indienne pour avoir continuellement accru son autonomie, Modi a déclaré que le “L’objectif devrait être de porter la défense de l’Inde à des niveaux sans précédent au moment où nous célébrerons les 100 ans de l’indépendance.”

“Alors que l’Inde s’impose sur la scène mondiale, il y a des attaques constantes par la désinformation, la désinformation et la fausse publicité”, a-t-il ajouté, notant que “la défense nationale ne se limite plus aux frontières, mais est beaucoup plus large.”

Malgré la politique de New Delhi visant à réduire sa dépendance vis-à-vis des approvisionnements étrangers en développant le secteur de la défense nationale et en diversifiant les importations d’armes, Moscou reste son partenaire clé, répondant à près de la moitié des besoins au cours des cinq dernières années. La Russie est depuis longtemps un important fournisseur d’armes à l’Inde, en particulier les systèmes d’armes les plus complexes comme les avions de chasse et les sous-marins d’attaque. Depuis au moins les années 2000, il est le premier vendeur d’armes à New Delhi, à l’exception de l’année dernière, où la France a pris la tête.

Les États-Unis, Israël et le Royaume-Uni figurent également parmi les principaux fournisseurs. Plus tôt cette année, le gouvernement américain aurait cherché à convaincre l’Inde de ralentir sa coopération en matière de défense avec la Russie en offrant à New Delhi un programme d’assistance militaire pouvant valoir jusqu’à 500 millions de dollars, selon Bloomberg. Washington a également refusé d’imposer des sanctions à l’Inde pour avoir acheté des systèmes avancés de défense aérienne russe S-400. Cela contrastait avec son traitement de la Chine et même de la Turquie, alliée de l’OTAN, qui ont tous deux été frappés de sanctions pour avoir acheté les mêmes armes.