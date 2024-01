Modi va ouvrir un grand temple hindou en vue des prochaines élections en Inde

L’Inde est sur le point de s’arrêter lundi alors que le Premier ministre Narendra Modi préside l’ouverture d’un grand temple hindou sur un lieu saint contesté qui est devenu un symbole des tensions religieuses dans la plus grande démocratie du monde.

Le Ram Mandir, d’une valeur de 217 millions de dollars, rend hommage à Lord Ram, la divinité la plus vénérée de l’hindouisme, et transforme Ayodhya, une ville d’environ 3 millions d’habitants située dans l’État de l’Uttar Pradesh, au nord de l’Inde, en un centre touristique qui, espèrent les autorités, sera une version hindoue de Le Vatican.

Le temple a été construit sur le site de Babri Masjid, une mosquée datant du XVIe siècle qui a été détruite par des foules nationalistes hindoues en 1992, déclenchant des émeutes à travers le pays qui ont tué environ 2 000 personnes, pour la plupart des musulmans. En 2019, la Cour suprême indienne a statué que le temple pouvait être construit sur le site contesté de 7 acres, dans une décision controversée qui a été critiquée par des groupes musulmans.

L’inauguration du temple, qui est encore loin d’être terminée, intervient alors que Modi et son parti nationaliste hindou Bharatiya Janata se préparent à briguer un troisième mandat consécutif record aux élections de ce printemps. Le BJP plaidait en faveur du temple depuis des décennies et son ouverture pourrait aider Modi à gagner les faveurs des électeurs indiens, un pays de 1,4 milliard d’habitants à majorité hindoue depuis son indépendance en 1947.

La cérémonie de consécration, au cours de laquelle une statue de Ram de 4,25 pieds de haut sera placée dans le sanctuaire intérieur du temple, devrait rassembler des dizaines de milliers de fidèles ainsi que de hauts responsables politiques, hommes d’affaires et célébrités indiens.

Les médias indiens ont été dominés par la couverture de l’événement, qui devrait être retransmis en direct dans toute l’Inde et dans les missions diplomatiques indiennes et sur d’autres sites à travers le monde, notamment à Times Square à New York dimanche soir.

À Maurice, une petite nation insulaire de l’océan Indien où près de la moitié de la population est hindoue, les fonctionnaires de confession hindoue bénéficient de deux heures de congé pour surveiller le tournage.

Certains chefs religieux hindous ont refusé d’assister à la cérémonie, affirmant qu’un temple hindou ne peut être consacré tant qu’il n’est pas terminé. D’autres critiques, notamment le principal parti d’opposition du Congrès indien, accusent Modi d’attiser les tensions religieuses.

Sunita Viswanath, directrice exécutive de l’organisation à but non lucratif basée aux États-Unis Hindus for Human Rights, a déclaré que la cérémonie était un « coup électoral » qui « ne devrait pas avoir lieu au nom de ma foi ».

“Modi n’est pas un prêtre, donc diriger cette cérémonie à des fins politiques est à la fois techniquement et moralement répréhensible”, a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse. «Cette militarisation de notre religion piétine ce qui reste des valeurs démocratiques laïques de l’Inde.»

La ville d’Ayodhya se refait autour du temple, qui pourra accueillir environ 200 000 visiteurs par jour. Les routes ont été élargies, le Ram Path à quatre voies de 13 km guidant les pèlerins vers la structure de trois étages en grès rose.