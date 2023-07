Modi utilise le discours d’un groupe dirigé par la Russie et la Chine pour frapper le Pakistan, évite de mentionner l’Ukraine

NEW DELHI (AP) – Le Premier ministre indien a lancé mardi un coup voilé sur son voisin rival, le Pakistan, et a évité de mentionner la guerre en Ukraine tout en s’adressant à un groupe de pays asiatiques dirigés par la Chine et la Russie.

Dans son discours d’ouverture à l’Organisation de coopération de Shanghai, le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que le groupe ne devrait pas hésiter à critiquer les pays qui « utilisent le terrorisme comme instrument de sa politique d’État ».

« Le terrorisme constitue une menace pour la paix régionale et nous devons mener une lutte commune », a déclaré Modi sans nommer le Pakistan. L’Inde accuse régulièrement le Pakistan d’entraîner et d’armer des groupes d’insurgés, une accusation qu’Islamabad nie.

Le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping se sont également adressés au sommet virtuel d’une journée.

Modi a également mis en garde contre les défis mondiaux liés à l’approvisionnement en nourriture, en carburant et en engrais. Le commerce dans les trois pays a été perturbé par la guerre de 14 mois de la Russie en Ukraine, mais les membres de l’OCS ont largement évité de mentionner directement la guerre.

Poutine participe à son premier sommet multilatéral depuis qu’une rébellion armée a secoué la Russie, dans l’un des rares groupements internationaux au sein desquels il entretient des relations chaleureuses avec la plupart des membres.

Pour Poutine, le sommet représente une opportunité de montrer qu’il est en contrôle après une insurrection de courte durée par le chef mercenaire wagnérien Yevgeny Prigozhin.

Dans son discours, le Premier ministre pakistanais Sharif a dénoncé le terrorisme et défendu le rôle de son pays dans la lutte contre celui-ci. « Alors que les sacrifices consentis par le Pakistan dans la lutte contre le terrorisme sont sans parallèle, ce fléau continue de sévir dans notre région et reste un obstacle sérieux au maintien de la paix et de la stabilité », a déclaré Sharif.

Sharif a également salué le corridor économique Chine-Pakistan, un projet phare de l’initiative « la Ceinture et la Route », affirmant qu’il pourrait « changer la donne pour la connectivité, la stabilité, la paix et la prospérité dans la région ».

L’Organisation de coopération de Shanghai est un groupe de sécurité fondé par la Russie et la Chine pour contrer les alliances occidentales de l’Asie de l’Est à l’océan Indien. Le groupe comprend les quatre nations d’Asie centrale que sont le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan, toutes d’anciennes républiques soviétiques dans lesquelles l’influence russe est profonde. Le Pakistan est devenu membre en 2017, et l’Iran, qui devrait adhérer mardi. La Biélorussie est également en lice pour l’adhésion.

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans un message au sommet, a déclaré qu’il se déroulait dans un contexte de défis et de risques mondiaux croissants. « Mais à un moment où le monde doit travailler ensemble, les divisions grandissent et les tensions géopolitiques augmentent. »

« Ces différences ont été aggravées par plusieurs facteurs : des approches divergentes des crises mondiales ; points de vue contrastés sur les menaces de sécurité non traditionnelles ; et, bien sûr, les conséquences du COVID-19 et de l’invasion de l’Ukraine par la Russie », a-t-il déclaré.

L’événement de cette année est organisé par l’Inde, qui est devenue membre en 2017. C’est le dernier lieu où le Premier ministre Narendra Modi a présenté l’influence mondiale croissante du pays.

Quelques jours après son retour d’une visite de haut niveau aux États-Unis, le Premier ministre indien Narendra Modi a eu vendredi une conversation téléphonique avec Poutine au sujet des récents développements en Russie, a déclaré le ministère indien des Affaires extérieures.

Modi a réitéré les appels au dialogue et à la diplomatie entre la Russie et l’Ukraine, a déclaré le porte-parole du ministère Arindam Bagchi.

L’Inde a évité de condamner la Russie pour sa guerre contre l’Ukraine et s’est abstenue de voter sur les résolutions de l’ONU contre la Russie.

Les réunions de l’OCS se concentrent généralement sur des questions telles que la sécurité et la coopération économique, la lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue, la lutte contre le changement climatique et la situation en Afghanistan.

Lorsque les ministres des Affaires étrangères de l’OCS se sont rencontrés en Inde le mois dernier, la guerre de la Russie en Ukraine figurait à peine dans leurs remarques publiques, mais les retombées pour les pays en développement sur la sécurité alimentaire et énergétique restent une préoccupation pour les membres du groupe, selon les analystes.

—————

L’écrivain de l’Associated Press, Munir Ahmed, a contribué depuis Islamabad, au Pakistan.

Ashok Sharma et Krutika Pathi, The Associated Press