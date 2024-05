Modi se dirige vers deux jours de méditation sur l’île à l’approche de la fin des élections indiennes

CNN

—



Le Premier ministre indien Narendra Modi est sur le point de méditer à l’intérieur d’un sanctuaire insulaire pendant deux jours pour couronner des semaines de campagne électorale – sa dernière démonstration publique de religiosité quelques jours après avoir proclamé qu’il était envoyé par Dieu.

Les élections en Inde sont les plus importantes au monde, un exercice démocratique gigantesque qui s’est déroulé sur six semaines. Le dernier jour de vote aura lieu samedi et les résultats seront annoncés trois jours plus tard.

Modi visitera le mémorial du rocher Vivekananda à Kanyakumari, un lieu de pèlerinage au large de la pointe sud de l’Inde, du 30 mai au 1er juin, selon la chaîne de télévision publique indienne DD News.

C’est sur ce site que le moine et philosophe hindou populaire Swami Vivekananda a atteint l’illumination.

Modi a déjà mis fin à deux reprises à une campagne électorale par la méditation. Mais il a récemment fait des démonstrations de piété de plus en plus grandes, pour capitaliser sur le sentiment nationaliste hindou alors qu’il envisage un troisième mandat consécutif de cinq ans au pouvoir.

Dans une interview la semaine dernière avec la chaîne d’information locale NDTV, Modi a déclaré : « Je suis convaincu que Dieu m’a envoyé dans un but, et lorsque ce but sera terminé, mon travail sera terminé. »

« Dieu ne révèle pas ses cartes. Il continue de me faire faire des choses », a-t-il poursuivi.

NurPhoto/Getty Images Le mémorial du rocher de Vivekananda a été construit en 1970 en l’honneur de Swami Vivekananda, qui aurait atteint l’illumination sur le rocher.

L’Inde est constitutionnellement liée à la laïcité, mais depuis son arrivée au pouvoir en 2014, Modi et son parti Bharatiya Janata (BJP) ont promu un nationalisme hindou véhément qui a approfondi les divisions religieuses.

Lorsqu’il s’est présenté pour la première fois aux élections nationales il y a dix ans, Modi a choisi Varanasi, la capitale spirituelle de l’Inde, comme circonscription, faisant de l’ancienne ville le cadre idéal pour fusionner ses ambitions religieuses et politiques.

À la fin de cette campagne, Modi s’est rendu à Pratapgad, dans l’État occidental du Maharashtra, où les forces Maratha dirigées par les hindous ont remporté une bataille historique contre l’armée de l’empire moghol au XVIIe siècle.

Vers la fin des élections nationales de 2019, qu’il a également remportées, Modi est allé méditer dans le sanctuaire vénéré de Kedarnath dédié à la divinité hindoue Lord Shiva, dans l’Himalaya.

En janvier, quelques mois seulement avant le début de la campagne, Modi a consacré le Ram Mandir à Ayodhyaun temple hindou controversé construit sur le site d’une mosquée détruite, assumant un rôle généralement réservé aux prêtres.

Dans un pays où environ 80 % de la population est polythéiste, les critiques affirment que la promotion de l’hindouisme par Modi a conduit à une montée de l’islamophobie et à la persécution des plus de 200 millions de musulmans du pays.

Modi et le BJP ont de plus en plus recours à un langage ouvertement islamophobe lors de ses récents discours électoraux. Dans un discours controversé le mois dernier, Modi a déclaré que si l’opposition gagnait, elle répartirait les richesses du pays entre les « infiltrés » et « ceux qui ont le plus d’enfants », en référence apparente à la communauté musulmane.