Modi salue la nouvelle ère « d’harmonie » avec l’ouverture du « Vatican hindou » de 300 millions de livres sterling

L’ouverture d’un nouveau méga temple hindou sur le terrain d’une mosquée rasée par des extrémistes est un symbole « d’harmonie », a déclaré le Premier ministre du pays.

Narendra Modile leader nationaliste hindou de l’Inde, a inauguré le temple devant les plus hauts responsables politiques du pays, Bollywood et des stars du sport, dont le vénéré joueur de cricket Sachin Tendulkar.

Les écoles et la bourse ont été fermées pour marquer l’ouverture fastueuse du temple Ram Temple dans la ville d’Ayodhya, au nord du pays. Uttar Pradesh, le lundi. Près de 8 000 personnes ont assisté à l’inauguration tandis que des centaines de millions auraient regardé la cérémonie en direct à la télévision.

Cependant, son ouverture intervient dans un contexte de violences visant les musulmans sous le parti nationaliste hindou Bharatiya Janata (BJP). Plus de 300 maisons et entreprises appartenant à des musulmans ont été rasées au bulldozer dans l’État de l’Haryana, au nord de l’Inde, par des responsables du BJP en août.

Le vaste complexe Ram Mandir a été surnommé le «Vatican hindou» et on dit qu’il marque le lieu de naissance de la divinité Ram. Il est construit sur un terrain occupé auparavant par une mosquée du XVIe siècle avant sa destruction par Foules hindoues en 1992.

La construction du temple de grès rose honore un engagement du BJP de M. Modi, qui, espère le Premier ministre indien, contribuera à le propulser vers un troisième mandat consécutif record en 2017. prochaines élections.

Lundi, M. Modi a déclaré que l’ouverture du temple annonçait une “nouvelle ère”, ajoutant “nous nous engageons à construire une Inde qui ne soit pas seulement autonome mais qui résonne de grandeur et de divinité”. Il a ajouté : « La construction de ce temple de Ram Lalla est aussi un symbole de paix, de patience, d’harmonie mutuelle et de coordination de la société indienne. Nous constatons que cette construction ne donne naissance à aucun feu, mais à de l’énergie »,

Le site du temple est resté une source de frictions entre hindous et musulmans du pays pendant des décennies. Les hindous croyaient que c’était le lieu de naissance de la divinité Lord Ram et affirmaient que la mosquée Babri du XVIe siècle avait été construite sur les ruines d’un temple hindou.

En 1992, une foule hindoue a démoli la mosquée, déclenchant des violences religieuses à l’échelle nationale qui ont fait environ 2 000 morts, pour la plupart des musulmans.

En décembre 2019, la Cour suprême indienne a attribué le site litigieux aux hindous pour la construction du temple Ram.

Lundi, de nombreux États du pays ont observé un jour férié tandis que les institutions relevant directement du gouvernement fédéral de M. Modi ont observé une demi-journée, permettant aux employés de participer aux célébrations.

Les écoles, les bureaux et la bourse sont restés fermés tandis que les hindous en liesse organisaient des rassemblements et des cérémonies religieuses. Certaines salles de cinéma retransmettent la cérémonie en direct avec du pop-corn gratuit. Les marchés locaux des grandes villes étaient décorés de drapeaux safran.

Les chaînes d’information ont couvert en continu l’événement, présenté comme un spectacle religieux. Certaines salles de cinéma retransmettent la cérémonie en direct avec du pop-corn gratuit. Les marchés locaux des grandes villes étaient décorés de drapeaux safran.

À l’approche de la cérémonie, des centaines de milliers de personnes de toute l’Inde ont visité Ayodhya pour voir le complexe du temple qui s’étend sur 70 acres tandis que le temple principal est construit sur 2,7 acres et a coûté près de 217 millions de dollars (170 millions de livres sterling), ce qui en fait un temple unique. des projets religieux les plus coûteux de l’Inde.

Des stars de Bollywood faisaient partie des 7 500 personnes présentes à l’ouverture du temple – Rajesh Kumar Singh/AP Photo

Cependant, les principaux dirigeants de l’opposition et des prêtres hindous influents ont boycotté la cérémonie, alléguant que M. Modi utilisait le

événement pour ses gains politiques. Pinarayi Vijayan, le ministre en chef de l’État du Kerala, dans le sud du pays, a vivement critiqué le rôle de l’État dans la consécration du temple, affirmant que la ligne de démarcation entre la religion et l’État semble « devenir de plus en plus fine ».

Le temple revêt une importance capitale pour M. Modi et son parti à l’approche des élections générales indiennes de cette année, renforçant ainsi son image de leader nationaliste. Les analystes ont déclaré que cette ouverture marquait le début officieux de sa campagne de réélection pour un troisième mandat consécutif, un record.

“Le 22 janvier 2024 n’est pas seulement une date dans le calendrier mais annonce l’avènement d’une nouvelle ère”, a déclaré M. Modi lors de son discours. Mais alors que le temple est encore en construction, certains critiques l’ont accusé d’une ouverture précipitée pour séduire les électeurs et les observateurs ont averti que la publicité entourant l’ouverture pourrait isoler les musulmans du pays.

Outre la légende indienne du cricket Tendulkar, la star de Bollywood Amitabh Bachchan et l’industriel multimilliardaire Mukesh Ambani étaient parmi les personnes présentes.

“Les premiers ministres avant Modi se sont également rendus dans des temples et dans d’autres lieux de culte, mais ils y sont allés en tant que dévots”, a déclaré Nilanjan Mukhopadhyay, auteur sur le nationalisme hindou. “C’est la première fois qu’il s’y rend en tant que personne accomplissant le rituel.”

Le principal parti d’opposition du Congrès indien a boycotté la cérémonie aux côtés des quatre principaux chefs spirituels de l’hindouisme, les Shankaracharyas, qui ont déclaré qu’elle n’était pas inaugurée de la manière appropriée décrite par les écritures hindoues.

Le BJP de M. Modi s’est engagé depuis longtemps à construire le temple et sa construction a servi de symbole des divisions sectaires croissantes entre musulmans et hindous, ces derniers représentant 80 pour cent de la population indienne de 1,4 milliard d’habitants.

Cette histoire chargée constitue encore une blessure ouverte pour de nombreux musulmans, qui voient la construction du temple comme un témoignage de la politique hindouiste de M. Modi.

Les autorités s’attendent à ce que 150 000 personnes visitent le nouveau temple chaque jour après son ouverture au public mardi.

